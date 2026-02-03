edición general
Sarah Santaolalla, tras los últimos ataques del líder de Desokupa: “Reírte del fallecimiento de mi padre es sucio y miserable hasta para ti”

Sarah Santaolalla, habitual en el programa de ‘Malas Lenguas’, en la 1 de Televisión Española, ha tenido un nuevo encontronazo, esta vez con el líder de Desokupa, Daniel Esteve. La periodista lleva meses denunciando acoso, machismo y amenazas: “Ya está bien de la impunidad de estos miserables”, afirmaba en una de sus apariciones televisivas.

freeclimb #1 freeclimb *
El odio de la extrema derecha crece y crece.. pero tranquilos que son unos cuantos casos aislados.

Mientras tanto.. El puto nazi este parece que puede hacer lo que le venga en gana y otros por chorradas están en la puta cárcel.
3 K 53
#3 Eukherio
#1 Veremos qué pasa si a Santaolalla le ocurre algo, que cada vez van más a saco. Ndongo la llamó chupapollas en la cara y este anda burlándose de la muerte de su padre. No sé yo a cuánto estamos de que aparezca uno con ganas de superar al resto y le dé por agredirla en la calle.
4 K 76
freeclimb #5 freeclimb *
#3 La cantidad de gente amenazada ahora mismo por la extrema derecha es espeluznante.

Supongo que a algunos les hará gracia y todo. Pero me parece algo muy triste.
1 K 33
freeclimb #6 freeclimb *
#4 Es tan fácil como leer la noticia..

"Nazis disfrazados de obreros. Menos mal que en las elecciones no les votan ni sus padres". Esteve no dudó en responder a la publicación de Sarah Santaolalla con un tweet, atacándola con el hecho de que su padre falleció: "Al menos conocen a su padre que no todas pueden decir lo mismo..."
1 K 36
#2 Kuruñes3.0
Meterse con un muerto es de saco de mierda, en cualquier color.
1 K 27
Huginn #4 Huginn *
#2 Creo que en todo caso se han metido con su madre, a no se que me haya perdido algo...
0 K 11
Ominous #7 Ominous
El tweet del que habla que por alguna razón nada sospechosa ni siquiera han puesto creí haber leído que estaba sacado de contexto, pero Santaolalla que tiene las neuronas justas, entiende lo que le da la gana, evidentemente.

Y no quiero defender al matón ese.
0 K 11

