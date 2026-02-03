Sarah Santaolalla, tras los últimos ataques del líder de Desokupa: “Reírte del fallecimiento de mi padre es sucio y miserable hasta para ti”

Sarah Santaolalla, habitual en el programa de ‘Malas Lenguas’, en la 1 de Televisión Española, ha tenido un nuevo encontronazo, esta vez con el líder de Desokupa, Daniel Esteve. La periodista lleva meses denunciando acoso, machismo y amenazas: “Ya está bien de la impunidad de estos miserables”, afirmaba en una de sus apariciones televisivas.
Mientras tanto.. El puto nazi este parece que puede hacer lo que le venga en gana y otros por chorradas están en la puta cárcel.
Supongo que a algunos les hará gracia y todo. Pero me parece algo muy triste.
"Nazis disfrazados de obreros. Menos mal que en las elecciones no les votan ni sus padres". Esteve no dudó en responder a la publicación de Sarah Santaolalla con un tweet, atacándola con el hecho de que su padre falleció: "Al menos conocen a su padre que no todas pueden decir lo mismo..."
Y no quiero defender al matón ese.