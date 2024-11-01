Sarah Santaolalla muestra los vídeos con los "empujones, pisotones y golpes" de Vito Quiles: "Sigo en estado de shock"  

Sarah Santaolalla denunciaba en la noche de este lunes haber sido "agredida físicamente" por Vito Quiles a la salida del Senado. El agitador le esperaba a las puertas de la Cámara Alta móvil y micrófono en mano para iniciar su habitual acoso. La analista política acabó en el hospital e informó de que ampliaría la demanda que ya había impuesto contra el de ultraderecha. Horas después, en la mañana de este martes, la tertuliana ha mostrado los vídeos que ella misma grabó con su teléfono y con los que denuncia "empujones, pisotones y golpes".
| etiquetas: periodismo , politica , agresion , tv
Como la Sarah esta.
Cosas de la extremaderecha y sus conceptos de libertad de expresión.
Le daba un mascazo que lo hundía en la alcantarilla con tapa y todo..
¿ O vais 100 contra 3-4 ?
No se pregunto.
Desde Alberto Núñez Feijóo en la Xunta hasta Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, los gobiernos del PP han repartido al menos 172 contratos a dedo a Eda Tv, el periódico digital de extrema derecha de Javier Negre para el que trabaja Quiles. "
No es un periodista, es un mercenario. Y el aparato judicial y de los FCSE le ampara.
www.elsaltodiario.com/politica/pp-pago-680000eurosdinero-publico-canal
(por cierto, son casi cuarenta años de SMI, por dimensionar digo... que esa pasta como "no es de nadie")
Va en las listas electorales del PSOE, y como no consigue puesto, la meten en programas de RTVE.
Todo muy plural.
Sinceramente si hablas de enchufismo seria mas probable que fuera por su marido que por ir en las listas.
En cualquier caso no se puede ir por ahí acosando a nadie.
Que el Vito Quiles sea un provocador ... pues no contestes y ya está.
Mira el Rufían ... no entra al trapo, y lo que Vito empieza como una provocación, Rufían lo convierte en llevarlo a su terreno y reírse de él.
Pero por las imágenes, al único que empujan es a Vito.
Lastima de desperdiciar recursos públicos (partes médicos, denuncias, policía, juicios )
Los periodistas que cobran por decir eso de la muchacha, puedo llegar a entenderlo. Por dinero se pierden los escrúpulos.
Pero que un fulano, venga a repetir de gratis esas mongoladas por un motivo que desconozco, me asombra.
Y te creeras listo y con pensamiento propio. Lo que se ve desde fuera es una persona horrible y con bajo coeficiente intelectual que no es capaz de tener pensamiento propio. Te dijeron que hay que odiarla y vas con todo!
Y recuerda tienes que respetar lo que pienso, aunque sea diferente a lo que piensas tu. Tenemos diferentes sensibilidades.
"pues tu eres 100% desagradable..."
"Y recuerda tienes que respetar lo que pienso"
El pensamiento único de Meneame, como dijo Stalin, no te salgas un milímetro del discurso oficial.
Pues vale, la t*^s de Santaolalla tiene toda la razón, todos son fascistas.
Ahora en serio, sin coña ... ¿ha visto los videos? ¿Quién empuja a quién?
EL Vito este pregunta a gente de la izquierda abertzale, y su criterio es no contestar.
El Vito este pregunta a Rufián, y Rufián lo… » ver todo el comentario