Sarah Santaolalla muestra los vídeos con los "empujones, pisotones y golpes" de Vito Quiles: "Sigo en estado de shock"  

Sarah Santaolalla denunciaba en la noche de este lunes haber sido "agredida físicamente" por Vito Quiles a la salida del Senado. El agitador le esperaba a las puertas de la Cámara Alta móvil y micrófono en mano para iniciar su habitual acoso. La analista política acabó en el hospital e informó de que ampliaría la demanda que ya había impuesto contra el de ultraderecha. Horas después, en la mañana de este martes, la tertuliana ha mostrado los vídeos que ella misma grabó con su teléfono y con los que denuncia "empujones, pisotones y golpes".