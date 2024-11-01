edición general
Sarah Santaolalla muestra los vídeos con los "empujones, pisotones y golpes" de Vito Quiles: "Sigo en estado de shock"

Sarah Santaolalla denunciaba en la noche de este lunes haber sido "agredida físicamente" por Vito Quiles a la salida del Senado. El agitador le esperaba a las puertas de la Cámara Alta móvil y micrófono en mano para iniciar su habitual acoso. La analista política acabó en el hospital e informó de que ampliaría la demanda que ya había impuesto contra el de ultraderecha. Horas después, en la mañana de este martes, la tertuliana ha mostrado los vídeos que ella misma grabó con su teléfono y con los que denuncia "empujones, pisotones y golpes".

#2 #TeAhorroUnClic: no se ve un carajo.
#1 Celsar
Lo que hace el cerdo este con botox lo hace una persona de izquierdas y llevaría más tiempo en el talego que la hostia.
#20 vGeeSiz
#1 dices como los reporteros del CQC?
#29 malditopendejo
#20 entonces el Quiles es cómico? Porque CQC era un programa de humor....
anarion321 #31 anarion321
#29 Creo que es innegable que lo que hace Quiles es más performance tipo CQC que periodismo calidad vamos.

Como la Sarah esta.
josde #21 josde
#1 No es un cerdo es un hijo de frutas, al que le pagan muy bien el PP y Vox para hacer eso.
aupaatu #3 aupaatu
Un micrófono como escudo y arma .
Cosas de la extremaderecha y sus conceptos de libertad de expresión.
MonoMico #8 MonoMico
Yo solo veo a una mujer enfrentando al fascismo / machismo.
#14 Fookinhellboy
Qué asco, el niño botox malcriado.
Le daba un mascazo que lo hundía en la alcantarilla con tapa y todo..
#16 Nasser
Fascistas de mierda, haciendo cosas de fascistas de mierda que apoyan fascistas de mierda, nada nuevo "Cara al Sol".
#9 noopino
Vito quiles tiene un problema de obsesión psíquica.
#19 Inno
Vito, en Euskadi te esperamos con los brazos abiertos. ;)
Mauricio_Colmenero #26 Mauricio_Colmenero
#19 ¿ Pero lo esperáis por la espalda, encapuchados y armados ?

¿ O vais 100 contra 3-4 ?

No se pregunto.
carakola #27 carakola
Falta Gabriel Rufián riéndole las gracias a este tipejo.
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
Pelea de lisiados!!!
autonomator #28 autonomator *
"El PP pagó 680.000 euros de dinero público al canal que catapultó a Vito Quiles
Desde Alberto Núñez Feijóo en la Xunta hasta Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, los gobiernos del PP han repartido al menos 172 contratos a dedo a Eda Tv, el periódico digital de extrema derecha de Javier Negre para el que trabaja Quiles. "

No es un periodista, es un mercenario. Y el aparato judicial y de los FCSE le ampara.

www.elsaltodiario.com/politica/pp-pago-680000eurosdinero-publico-canal

(por cierto, son casi cuarenta años de SMI, por dimensionar digo... que esa pasta como "no es de nadie")
Dene #30 Dene
Debería pedir una orden de alejamiento por el acoso de ese piojoso
Mauricio_Colmenero #24 Mauricio_Colmenero
¿ Lo dices por los fascistas que empujan ?
Mauricio_Colmenero #22 Mauricio_Colmenero
#18 "No es pólitica"

Va en las listas electorales del PSOE, y como no consigue puesto, la meten en programas de RTVE.

Todo muy plural.
hazardum #25 hazardum
#22 Puede ir en las listas, pero si no sale al final no es política.

Sinceramente si hablas de enchufismo seria mas probable que fuera por su marido que por ir en las listas.
hazardum #4 hazardum
En esos videos no se ve ninguna agresión, aunque si hay empujones entre todos.

En cualquier caso no se puede ir por ahí acosando a nadie.
Eibi6 #5 Eibi6
#4 si habla de pisotones, por los tiros de cámara es difícil que se vean
hazardum #7 hazardum
#5 Con esos videos lo va a tener complicado probar. Lo que si tiene que denunciarle es por acoso (creo que lo ha hecho ya, supongo), no se puede permitir que están ahí persiguiéndote.
#11 tpm1
Entre esta y la Mouliaá harían un buen dúo cómico.
josde #23 josde
#11 Y Ayuso como jefa loca de ellas, xD
Mauricio_Colmenero #6 Mauricio_Colmenero
Yo no veo agresión a la 1/4 tonta, 1/4 tetas, 1/4 chupando del estado, 1/4 mentirosa.

Que el Vito Quiles sea un provocador ... pues no contestes y ya está.

Mira el Rufían ... no entra al trapo, y lo que Vito empieza como una provocación, Rufían lo convierte en llevarlo a su terreno y reírse de él.

Pero por las imágenes, al único que empujan es a Vito.



Lastima de desperdiciar recursos públicos (partes médicos, denuncias, policía, juicios )
mono #10 mono
#6 Es que hay políticos y políticos. No se puede comparar las tablas de Rufián con las de Santaolalla
ElmaEscobar #12 ElmaEscobar *
#10 Santaolalla no es política, es colaboradora en tertulias rebujito
Dakaira #15 Dakaira
#6 pues tu eres 100% desagradable...
Los periodistas que cobran por decir eso de la muchacha, puedo llegar a entenderlo. Por dinero se pierden los escrúpulos.

Pero que un fulano, venga a repetir de gratis esas mongoladas por un motivo que desconozco, me asombra.

Y te creeras listo y con pensamiento propio. Lo que se ve desde fuera es una persona horrible y con bajo coeficiente intelectual que no es capaz de tener pensamiento propio. Te dijeron que hay que odiarla y vas con todo!

Y recuerda tienes que respetar lo que pienso, aunque sea diferente a lo que piensas tu. Tenemos diferentes sensibilidades.
Mauricio_Colmenero #17 Mauricio_Colmenero *
#15
"pues tu eres 100% desagradable..."

"Y recuerda tienes que respetar lo que pienso"


El pensamiento único de Meneame, como dijo Stalin, no te salgas un milímetro del discurso oficial.


Pues vale, la t*^s de Santaolalla tiene toda la razón, todos son fascistas.

Ahora en serio, sin coña ... ¿ha visto los videos? ¿Quién empuja a quién?

EL Vito este pregunta a gente de la izquierda abertzale, y su criterio es no contestar.
El Vito este pregunta a Rufián, y Rufián lo…   » ver todo el comentario
hazardum #18 hazardum
#17 Te puede gustar o no esta chica (en mi opinion hay gente de izquierda mucho mas valida para ir a esas tertulias), pero no se puede defender que le acosen por la calle, y efectivamente no es político como Rufian, donde uno asume que en su cargo esta lidiar con los medios y Rufian ya tiene tablas y calle, si no es una mera tertuliana de TV, y no creo que deba soportar que nadie vaya a acosarla y tampoco se que pretenden con ello, incluso asi le están dando mas fama aun.
