Sarah Santaolalla y Euprepio Padula denuncian la "vergüenza" vista en el programa de Carlos Cuesta en Telemadrid  

Telemadrid ha vuelto a sobrepasar todos los límites en su afán de atacar a Pedro Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez.

"Putón verbenero, ¿no? Tú estabas pensando en un putón verbenero", llegaban a asegurar desde la televisión pública de todos los madrileños. "Vale ya. Es muy serio todo lo que estamos hablando. Un poco de seriedad", pedía Elena Salamanca. "En serio. La gente tiene que saber que estas cosas que nos vienen al cerebro nos pasan como al resto de los mortales: putas, zorras, chistorras, abrir, cerrar", sentenciaba Libertad Martínez, pe