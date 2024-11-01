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Sarah Santaolalla y Euprepio Padula denuncian la "vergüenza" vista en el programa de Carlos Cuesta en Telemadrid

Sarah Santaolalla y Euprepio Padula denuncian la "vergüenza" vista en el programa de Carlos Cuesta en Telemadrid  

Telemadrid ha vuelto a sobrepasar todos los límites en su afán de atacar a Pedro Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez.
"Putón verbenero, ¿no? Tú estabas pensando en un putón verbenero", llegaban a asegurar desde la televisión pública de todos los madrileños. "Vale ya. Es muy serio todo lo que estamos hablando. Un poco de seriedad", pedía Elena Salamanca. "En serio. La gente tiene que saber que estas cosas que nos vienen al cerebro nos pasan como al resto de los mortales: putas, zorras, chistorras, abrir, cerrar", sentenciaba Libertad Martínez, pe

| etiquetas: telemadrid , lenguaje , begoña gómez , pedro sánchez
26 11 3 K 312 MADRID
12 comentarios
26 11 3 K 312 MADRID
Comentarios destacados:    
El_Tio_Istvan #1 El_Tio_Istvan
Televisión pública y en horario infantil.

La sobremesa es muy peligrosa cuando andan por ahí unas botellas de licor café.
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sotillo #6 sotillo
#1 Primero, no lo ven ni los suyos y segundo, no los demos publicidad
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Hoy en Telemadrid lanzamos nuestras propias heces a los espectadores mientras chillamos "begoooño, begooooño".
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XtrMnIO #5 XtrMnIO *
TeleDiarrea.

Recuerdo que en sus primeros años era la mejor cadena de la parrilla, hasta que la secuestró el bicho Aguirre.
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pitercio #12 pitercio
Soez, burdo y palurdo. Lo que no esperarías de un informativo.
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Alakrán_ #11 Alakrán_
#0 el Spamer de Santaolalla.
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Arzak_ #4 Arzak_
Carroña para cerebritos de fácil digestión. 8-D
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#3 diosmioporque *
Menos mal que en los Reinos Periféricos, esa cosa no se ve, salvo traidores y estudiosos, por internet, claro.
Y tu me preguntas qué es traidor, traidor eres tú.
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#7 Leon_Bocanegra
Carlos Cuesta es la mayor basura humana que he escuchado en muchos años. Y llevo más de 20 escuchando a Federico a diario. Para que os hagáis una idea de la clase de escoria putrefacta que es el tal Cuesta.
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#8 Leon_Bocanegra
Rápido, hagamos una comisión en el Senado sobre RTVE!!!
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#9 pirat
Los mejores insultos al "tercio de españoles podridos",
en madriz.
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bacilo #10 bacilo
El reloj marca las 18:27. ¿En serio?
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menéame