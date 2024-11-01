Santiago Segura afirma que 'Torrente Presidente' es el mejor estreno en España en 15 años

Torrente Presidente "arrasa con 2,4 millones de euros en taquilla en su día de estreno y se hace con el 78% del total de la taquilla", lo que la convierte en "el mejor estreno de una película española en los últimos 15 años y la segunda mejor de la historia, solo por detrás de Torrente 4". Pero no solo eso, según esos datos, es el segundo mejor estreno de una película en España en los últimos diez años y el octavo mejor en la historia de una película en nuestro país. Santiago Segura en otro mensaje previo ha desvelado que ha visitado...

6 1 2 K 57 cultura
unaqueviene #3 unaqueviene
Dios mío
themarquesito #6 themarquesito
#3 Nos merecemos la extinción
Asimismov #13 Asimismov
#6
Nos merecemos la extinción
... pero unos más que otros.
Sawyer76 #17 Sawyer76 *
#3 Si se hiciera un cine en España que no fuera una impostura continua, con pretensiones intelectuales que en realidad no pasan de simplismo de baja calidad, por no hablar de subvenciones y politiqueo, igual una película como Torrente no destacaría tanto. Pero el nivel es el que es.
#7 Suleiman
El problema de esta peli, es que lo que la primera era una caricatura y la mayoría de gente se lo tomaba como una exageración y a risa, hoy en dia hay muchos que lo tienen como referente... Y asi nos va...
plutanasio #11 plutanasio
Toda la chusma rabiando, enhorabuena Santiago! xD xD
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
Antes de que os indigneis ... eso se llama hacer promoción de la peli. Y si alguien se llega a poner pesado promocionando las pelos, es Santiago Segura.

Esto es como lo que dicen los carteles: película hecha sin inteligencia artificial , ni de la otra. Frases promocionales.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
tenemos el cine que nos merecemos
ur_quan_master #12 ur_quan_master
Si lo dice en base a datos objetivos, como la cifra de taquilla, es indiscutible.
SMaSeR #5 SMaSeR *
Esto es como todo, a mi me encanta el humor chorra de "agárralo como puedas" por ejemplo y hay gente que no entiende que me pueda gustar algo así y mucho menos tragan ellos con ese humor.

De todas formas, este tipo de películas (como Torrente) son para el momento en el que se hacen, envejecen extremadamente mal. Es como meter referencias a anuncios actuales en tu peli, cuando la vean dentro de años, nadie va a entender nada xD. Pero para el momento si, son optimas y llaman mucho la atención xq todo el mundo va a pillar todas las referencias y se van a reír con ellas.
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Una cosa es lo comercial y otra cosa es el arte.
autonomator #10 autonomator
¿Por?
Creo que hay mucho prejuicio moralista en tu comentario. ¿Que hace que sea peor película esta de Santiago Segura ?
Te puedo decir que técnicamente está muy bien ejecutada. La historia está bien contada y se aprecia un trabajo de guión bien elaborado.
¿Que no es Erice? Pues claro, pero es que tampoco se vende como tal.
Te puedo confesar que me he sentido más estafado viendo Sirat que Torrente presidente. Y también te digo que me alegra mucho que ambas películas convivan en nuestro cine.
Un poco cansado de tanto nuevo milindrismo.
Yoryo #15 Yoryo
#10 Otro ser humano que no entiende la diferencia entre entretenimiento y arte :troll:
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... tres sesiones distintas en dos cines con "salas abarrotadas, gente riendo en cada gag y sorprendiéndose con cada cameo, carcajadas y al final en cada sesión… aplausos". "Misión cumplida. No puedo ser más feliz. Gracias", ha añadido...
reithor #9 reithor
Cuidado, que hay cameo de zoperalli.
FrayM #18 FrayM
Santiago Segura no tiene talento, pero es listo de cojones para ganar pesetas.

Vale, tiene talento para ganar pesetas.
ThePato #16 ThePato
Es la peor película que no he visto ! :troll:
maquingo #14 maquingo
Espectadores de mierda
