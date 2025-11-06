Sanción pionera en Europa: Protección de Datos multa con 2.000 euros un desnudo falso generado con IA

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 2.000 euros, que se reducen a 1.200 por pronto pago, al creador y difusor de imágenes artificiales de menores desnudas. Esta técnica, conocida como deepfake, consiste en incrustar con una herramienta de inteligencia artificial (IA) el rostro de la víctima, en este caso una niña, en la imagen de otra chica desnuda.
Dice la noticia que las difundió, a saber si no obtuvo beneficios que incluso pudieron superar la multa.
Relacionada con mi comentario www.meneame.net/story/francia-denuncia-shein-vender-munecas-sexuales-a
Poco me parece
Lo de prohibir hacer deepfakes o desnudos de personas mediante IA me parecería un completo sinsentido, porque, por ejemplo, por photoshop cada uno podría seguir haciendo lo mismo a su antojo. Sería como prohibir una tecnología que permite hacer lo de siempre pero más rápido, una estupidez de propuesta.
Que se centren exclusivamente en perseguir la difusión de imágenes, no en las herramientas de IA que las crean.