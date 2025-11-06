edición general
Sanción pionera en Europa: Protección de Datos multa con 2.000 euros un desnudo falso generado con IA

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 2.000 euros, que se reducen a 1.200 por pronto pago, al creador y difusor de imágenes artificiales de menores desnudas. Esta técnica, conocida como deepfake, consiste en incrustar con una herramienta de inteligencia artificial (IA) el rostro de la víctima, en este caso una niña, en la imagen de otra chica desnuda.

| etiquetas: aepd , protección de datos , ia , desnudos , deepfake
ciriaquitas #4 ciriaquitas *
Vaya mierda de multa en comparación a la mayoría de sanciones que impone la Agencia Española de Protección de Datos.
#10 omega7767
#4 y con descuento aún por encima.

Dice la noticia que las difundió, a saber si no obtuvo beneficios que incluso pudieron superar la multa.
strike5000 #2 strike5000 *
Si se ha reproducido la imagen de una persona real bien multado está. Ahora, considerar, como oía esta mañana en las noticias, pornografía infantil una imagen generada por IA me parece excesivo. Que atenta contra el honor y la propia imagen, en el caso de las deepfake, está fuera de toda duda. Que constituya un delito de tenencia de pornografía infantil me parece excesivo.

Relacionada con mi comentario www.meneame.net/story/francia-denuncia-shein-vender-munecas-sexuales-a
Javi_Pina #5 Javi_Pina *
#2 sí, es un debate que deberia tenerse en la sociedad como lo de las muñecas que comentas. Bajo mi punto de vista que se vendan muñecas sexuales o se genere conyenido IA no va a generar nuevos depredadores sexuales pero si puede contentar a los que hay y asi no depredan. Si no voy mal esta considerado enfermedad. Evidentemente tolerancia cero a pornagrafia infantil y abuso de menores. Pero muñecas y IA "no hacen daño a nadie" considero. Auque esta noticia no va de esto.
Javi_Pina #7 Javi_Pina *
#6 Entiendo que no te guste, a mi tampoco. Pero es un tema dificil. Como la prostitución. Es elegir el mal menor. Desaparecer no va a desaparecer. Pero podemos tratar de minimizar sus efectos. Por eso pido un debate
Ovlak #8 Ovlak
#5 Sí vas mal en tanto en cuanto estás mezclando cosas. La pedofilia es un transtorno psiquiátrico, pero no está irremediablemente asociado a la depredación sexual. Alguien puede ser pedofilo sin llevarlo a término (en cuyo caso seria un pederasta) y alguien puede ser un depredador sexual pero no un pedófilo. Lo que se pena es el abuso o la agresión a terceras personas (más si cabe cuando son menores), no los impulsos sexuales mientras sea capaz de contenerlos. Con eso quiero decir que ser un…   » ver todo el comentario
Mala #3 Mala
A ver para cuando multa para aquellos que pueden vender nuestros datos y costumbres... aunque pidan consentimiento.
#1 Joroñas
Que bien!

Poco me parece
MataGigantes #9 MataGigantes *
Entiendo que lo que aquí se sanciona es únicamente la difusión de imágenes, no el simple hecho de crear deepfakes.
Lo de prohibir hacer deepfakes o desnudos de personas mediante IA me parecería un completo sinsentido, porque, por ejemplo, por photoshop cada uno podría seguir haciendo lo mismo a su antojo. Sería como prohibir una tecnología que permite hacer lo de siempre pero más rápido, una estupidez de propuesta.

Que se centren exclusivamente en perseguir la difusión de imágenes, no en las herramientas de IA que las crean.
