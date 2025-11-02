Francia denuncia a Shein por vender muñecas sexuales con apariencia infantil

La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF), unidad antifraude del Gobierno francés, presentó una denuncia formal contra la empresa asiática Shein tras detectar la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil en su plataforma en línea. En un comunicado emitido, la dependencia aseguró que la “descripción y categorización” de los productos publicados en el sitio web de Shein “hacen difícil dudar de la naturaleza pornográfica infantil del contenido”, aludiendo a una posible violación de las leyes francesas.