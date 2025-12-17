edición general
Sánchez puede volver a ganar las generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no vence en unas elecciones generales desde el 2019, victoria socialista contrapronóstico tras 11 años de derrotas. Pero los caucus de la derecha comienzan a traer este posible futuro al presente con celeridad. Y es que, por comenzar con el último caucus, aunque Teruel existe, Portugal también existe y, en menos de un año, su Partido Socialista ha pasado de ser tercera fuerza en las legislativas del 2025, superado por los autoritarios de Chega, a situar un militante suyo como presidente de la República

tdgwho
Hoy el CIS dice que 10 puntos de ventaja. Porqué no convocar elecciones y quitarse a junts, erc, bildu, pnv.... y dejar a sumar como la antigua IU, un residuo?

A ver si va a ser que no hay tal ventaja (y las elecciones autonomicas casi dicen esto mismo)
7 K 75
surco
Que sepas que voy a señalarte con el dedo por preguntón, malmandado y y respondón. Si Tezanos dice 10 puntos, son 10 puntos y se acabó. :-D Y si el puto amo no convoca es porque tiene un plan sideral y milimétrico que excede a nuestra comprensión de mortales.
1 K 22
Kantinero
Venga toda la prensa de derechas a buscar mierdas
Pelucas saca algo de la Bego
Motos, ARQ, Inda, ABC a buscar debajo de las piedras alguna multa de aparcamiento de Sanchez, Cerdan, Abalos
Yuso venga inventa un premio para Montoro
1 K 20
Arzak_
Habría que montar megafactorías para fabricar ingentes cantidades de hemoal forte plus y con triple acción profunda. 8-D
1 K 20
MoñecoTeDrapo
Por su salud no debería, si sigue demacrándose va a parecer Skeletor.
1 K 19
sorecer
#6 Vox entró en Madrid y no fue capaz de hacer ninguna ley con el PP en el tiempo que estuvo. En Valencia acabaron yendose (creo) En Castilla y León acabaron a ostias. Ahora viene Extremadura y Aragon. Van a entrar a Gobernar por narices a menos que repitan elecciones. Y se verá como en CyL que solo tienen papel y humo. Los agricultores y cazadores de CyL acabaron hasta el moño de VOX.

Yo creo que ahora la estrategia de Sanchez es aguantar el máximo y esperar a que la gente de Vox vean que no…   » ver todo el comentario
2 K 19
Eukherio
#10 Pero es que yo ya llevo un tiempo defendiendo que Vox ya es consciente de que no se les da bien lo de gobernar, por eso están dilatando las cosas lo máximo que pueden para no tener que asumir responsabilidades. Cuando gobernaban con el PP caían en las encuestas, cuando se piraron remontaron. Creo que saben perfectamente que les compensa llegar a las generales sin tocar poder, con lo que raro sería que lo tirasen todo por la borda en unos pocos meses.
0 K 8
sorecer
#12 A menos que alguna de todas las denuncias que tiene de sus miembros salga en tiktok/instagram por todos los lados que es de donde se alimentan sus votantes. Porque lo de su abuso de poder con una menor, por mucho que salga en periódicos, no ha tenido la misma repercusión que los casos PP y PSOE.

www.rtve.es/noticias/20251217/denuncian-responsable-redes-vox-acoso-se

Que es una lotería lo que pasará, pero si no construyes base y te juegas todo a las generales, es una ruleta. Un solo giro y ganas todo o pierdes todo.
0 K 10
Eukherio
#17 También soy de la opinión de que lo escándalos no afectan a la ultraderecha. Lo de que la asociación juvenil que promocionaban se gastó el dinero de donaciones de la DANA en sus mierdas y ellos eran conscientes habría liquidado a cualquier otro partido y a Vox ni le rozó. O la cagan cuando gestionan o no caen nunca.
0 K 8
sorecer
#21 O tienen un cambio de ayuda con los medios tradicionales y RRSS. Si pierden la capacidad de vender humo y bulos llegando directamente a mucha gente que solo se alimenta por un canal (y suele ser tiktok) perderían mucho poder. Que no creo que eso pase, pero siempre puede haber una cosa rara (estuvieron a punto de cerrar tiktok USA) y que te pille el toro..
0 K 10
Pitchford
#16 Pero las del 2019 que dice la noticia sí ¿no?
0 K 17
jonolulu
Visto el resultado del último órdago yo no descartaría nada
0 K 17
Pitchford
Lo veo difícil, pero imposible no hay nada y todavía pueden pasar muchas cosas hasta las elecciones generales..
0 K 17
Eukherio
#1 Si no estuviese gobernando seguramente estaría capitalizando el discurso cambiante del PP para pillar algo de Vox. Estando en el gobierno es poco probable que no se se desgaste.
0 K 8
yoma
#1 Si, como que empiecen a salir los juicios pendientes por corrupción en los que están involucrados muchos altos cargos del PP.
0 K 11
obmultimedia
#1 Técnicamente las anteriores no las ganó Sánchez.
0 K 11
Destrozo
Ni de coña vuelve a gobernar
0 K 9
CharlesBrowson
Por poder puede, el fanatismo de una charo no hay que tomarselo a broma, y una cosa...el dia que haya elecciones, que son en domingo, evitad "comidas caseras" en reuniones "familiares" que luego te puede dar una colitis que no te puedas mover de cama. :popcorn:
5 K -16
DatosOMientes
#2 Bueno, en Aragón había pocas Charozards, que esas van a Podemos.
0 K 13
sorecer
#2 Que es una charo?
0 K 10
jonolulu
#11 Una palabra que es como las Power Balance de hoy: sirve para detectar el nivel intelectual del que la usa
6 K 90
crissis
Una señora atea, de 40 años o más, que ha hecho de su partido político su religión.

#13, era para #.11
0 K 7

