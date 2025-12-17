Sánchez puede volver a ganar las generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no vence en unas elecciones generales desde el 2019, victoria socialista contrapronóstico tras 11 años de derrotas. Pero los caucus de la derecha comienzan a traer este posible futuro al presente con celeridad. Y es que, por comenzar con el último caucus, aunque Teruel existe, Portugal también existe y, en menos de un año, su Partido Socialista ha pasado de ser tercera fuerza en las legislativas del 2025, superado por los autoritarios de Chega, a situar un militante suyo como presidente de la República