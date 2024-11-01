edición general
Sánchez desmiente el bulo de su salud, pero la derecha insiste  

Analizamos cómo Pedro Sánchez ha desmentido públicamente el bulo difundido por Libertad Digital sobre una supuesta enfermedad cardiovascular, y desmontamos la estrategia de amplificación impulsada desde sectores del Partido Popular y Vox. Revisamos las intervenciones de Cayetana Álvarez de Toledo exigiendo la publicación del historial médico, las declaraciones de Esperanza Aguirre y el papel de tertulianos y programas como Horizonte de Iker Jiménez o los espacios de Telemadrid en la propagación del rumor.

wildseven23 #2 wildseven23
No soy muy del PSOE, pero deberíamos, entre todos, atacar a quienes distribuyen bulos. Nos va la democracia (o lo que sea que tengamos) en ello.
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#2 no soy muy del PSOE pero la comparación con la nausea que produce este PP trumpista es inaguantable.
Mark_ #4 Mark_
"Revisamos las intervenciones de Cayetana Álvarez de Toledo exigiendo la publicación del historial médico"

¿Pero esta mujer está loca o qué coño le pasa? ¿Cómo que publicar su historial médico privado? ¿Quién carajo se cree que es para exigir que alguien publique datos privados sobre su salud y encima siendo mentira?

Es que al final me van a hacer votar al puto perrosanxe sólo por joder, y eso que no he votado al PSOE en mi vida...
#6 VFR
#4 ya va siendo hora
Veelicus #7 Veelicus
#4 Igual es la Cayetana la que tendria que convencernos que no ha pasado por el siquiatra en numerosas ocasiones.
#12 Eukherio
#4 Es el juego de la gallina. Yo invento, tú desmientes, yo invento otra cosa para refutar tu desmentido. Como el clásico troll de Internet que comparte un tweet de un señor con 12 seguidores y después le pide a todos los que vienen a decirle que es todo inventado que presenten siete papers publicados este año en revistas de prestigio para probar que era todo mentira.
Glidingdemon #13 Glidingdemon
#4 me pasa lo mismo, voy a tener que emborracharme para ir a votar por el puto perro, en mis 58 años nunca he votado a ningún partido de derechas, pero viendo el panorama no me va a quedar mas remedio que emborracharme.
#1 fremen11
Los tontos y la linde...
#3 Toponotomalasuerte
#1 tontos no. Comemierdas, se tragan toda la mierda de sus amados líderes y la esparcen con su infecto aliento.
obmultimedia #11 obmultimedia
#1 En verdad sufre de Diernia. :troll:
Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo *
A ver si Julián nos analiza como Sánchez desmentía los bulos de Ábalos y sus sobrinas, Koldo y las chistorras, Cerdán y Servinabar y el enchufe del Mozart de las chirimoyas.
Enero2025 #14 Enero2025
Pues no entiendo que no le crean…
Sánchez es conocido por no mentir nunca, jamás ha metido, toda hemeroteca es falsa, son vídeos realizados con IA.
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Y da igual lo que tenga mientras que no sea algo que impida su trabajo como demencia senil, no es algo que sea de incumbencia pública.
gale #15 gale
No entiendo esto de hablar de la situación médica del Presidente. ¿Quieren decir que se va a morir pronto? No entiendo qué quieren.
#9 Eukherio
Es lo de siempre con los ultras, ellos pueden jugar al juego de la gallina todo lo que quieran sin que les pase nada porque los suyos tragan con todo. Han anunciado que estaba enfermo y lo ha desmentido. Como no pueden, o, más bien, no quieren reconocer que la fuente seguramente fuesen pelotas ahora piden el historial médico. Si por un casual a Sánchez le diese por presentar el historial médico dirían que tampoco vale porque son médicos woke con carnet del PSOE, y que lo que tiene que hacer es una revisión médica "neutral" con un médico designado por ellos.

Al final todo vale con tal de no reconocer abiertamente que lo vieron delgado y decidieron inventarse que estaba enfermo para ver si era verdad y lo reconocía.
