Sánchez desmiente el bulo de su salud, pero la derecha insiste  

Analizamos cómo Pedro Sánchez ha desmentido públicamente el bulo difundido por Libertad Digital sobre una supuesta enfermedad cardiovascular, y desmontamos la estrategia de amplificación impulsada desde sectores del Partido Popular y Vox. Revisamos las intervenciones de Cayetana Álvarez de Toledo exigiendo la publicación del historial médico, las declaraciones de Esperanza Aguirre y el papel de tertulianos y programas como Horizonte de Iker Jiménez o los espacios de Telemadrid en la propagación del rumor.