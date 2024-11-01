Sánchez desmiente el bulo de su salud, pero la derecha insiste  

Analizamos cómo Pedro Sánchez ha desmentido públicamente el bulo difundido por Libertad Digital sobre una supuesta enfermedad cardiovascular, y desmontamos la estrategia de amplificación impulsada desde sectores del Partido Popular y Vox. Revisamos las intervenciones de Cayetana Álvarez de Toledo exigiendo la publicación del historial médico, las declaraciones de Esperanza Aguirre y el papel de tertulianos y programas como Horizonte de Iker Jiménez o los espacios de Telemadrid en la propagación del rumor.
¿Pero esta mujer está loca o qué coño le pasa? ¿Cómo que publicar su historial médico privado? ¿Quién carajo se cree que es para exigir que alguien publique datos privados sobre su salud y encima siendo mentira?
Es que al final me van a hacer votar al puto perrosanxe sólo por joder, y eso que no he votado al PSOE en mi vida...
Sánchez es conocido por no mentir nunca, jamás ha metido, toda hemeroteca es falsa, son vídeos realizados con IA.
Al final todo vale con tal de no reconocer abiertamente que lo vieron delgado y decidieron inventarse que estaba enfermo para ver si era verdad y lo reconocía.