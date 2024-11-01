edición general
3 meneos
5 clics
Rusia tilda de "extremadamente imprudente" la decisión de la UE de prohibir las importaciones de gas ruso desde 2027

Rusia tilda de "extremadamente imprudente" la decisión de la UE de prohibir las importaciones de gas ruso desde 2027

El Kremlin ha tildado este martes de "extremadamente imprudente" la decisión de la Unión Europea de dar luz verde a un reglamento para la eliminación gradual desde 2027 de las importaciones desde Rusia de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) al territorio comunitario. El incumplimiento de estas nuevas normas, que entrarán en vigor el 2 de febrero podrá dar lugar a sanciones máximas de al menos 2,5 millones de euros para personas físicas y de al menos 40 millones de euros para empresas

| etiquetas: rusia , ue , gas , exportar
3 0 0 K 24 actualidad
2 comentarios
3 0 0 K 24 actualidad
berkut #2 berkut
Y lo es.


Arrodillados ante USA.
0 K 13
#1 pozz
Lo imprudente fue meterse en Ucrania por los delirios imperialistas del dictador ruso.
0 K 6

menéame