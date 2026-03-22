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RTVE capta como Israel vuela los puentes del Líbano
El Ejército israelí ha iniciado una operación para destruir los puentes sobre el río Litani que sirven como barrera de separación geográfica del sur de Líbano
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ocupacion
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relacionadas
#5
Vodker
Toda la prensa estaba avisada un par de horas antes.
4
K
57
#6
tropezon
*
#0
#5
es duplicada:
www.meneame.net/story/israel-ordena-destruir-inmediato-todos-puentes-s
0
K
19
#1
NPCMeneaMePersigue
*
"Porque Hizbullah usa los puentes"mientras allí dicen que la derecha quiere expandir fronteras, nos gobierna la secta de pederastas por mucho que Sanchez diga no a la guerra
www.meneame.net/m/politica/haaretz-bajo-pretexto-guerra-derecha-israel
1
K
32
#7
guillersk
cautivos como el ejército rojo?
1
K
22
#4
ur_quan_master
Lo mismo que los nazis en 1940 se iban a comer el mundo y en el 45 estaban todos muertos o cautivos, a los criminales de Israel les queda poco para enfrentarse a las consecuencias de sus actos
0
K
12
#10
ansiet
A ver si pueden los hijos de perra estos meterse con un puente que no se puede defender....
Tranquilos ya me voy yo no hace falta empujar.
Sionazis asesinos.
0
K
12
#2
drstrangelove
¿Puentes volados? Eso sólo significa una cosa...
El Rey Va Desnudo.
0
K
11
#8
Assoka
Israel tendiendo puentes de amistad con Líbano.
0
K
9
#9
EldelaPepi
Los medios estaban avisados. Les ha dado tiempo a instalar los trípodes y a hacerse un café mientras caía el pepino.
¡A la rica propaganda sionista por la mañana!
0
K
9
#3
Io76
Esto necesita a toda una profesional de raza como Almudena Ariza para reinterpretarnos lo que ven nuestros ojos.
0
K
8
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10
comentarios)
menéame
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www.meneame.net/m/politica/haaretz-bajo-pretexto-guerra-derecha-israel
Tranquilos ya me voy yo no hace falta empujar.
Sionazis asesinos.
El Rey Va Desnudo.
¡A la rica propaganda sionista por la mañana!