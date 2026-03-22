Israel ordena destruir "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha defendido que, bajo órdenes suyas y de Netanyahu, acelerarán la demolición de viviendas libanesas en las aldeas fronterizas, "siguiendo el modelo que aplicamos en Rafah y Beit Hanun, en Gaza", ciudades palestinas que han quedado prácticamente arrasadas.
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Crimen de guerra, tras crimen de guerra
Pero eh, luego quien se enfrente militarmente a Israel, ha de seguir las reglas de juego, basadas en la legislacion internacional eh, que sino, no se vale!
Y Vds qué coño miran, circulen!