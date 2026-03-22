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Israel ordena destruir "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani

Israel ordena destruir "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha defendido que, bajo órdenes suyas y de Netanyahu, acelerarán la demolición de viviendas libanesas en las aldeas fronterizas, "siguiendo el modelo que aplicamos en Rafah y Beit Hanun, en Gaza", ciudades palestinas que han quedado prácticamente arrasadas.

| etiquetas: israel , libano , guerra , puente
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7 comentarios
25 4 0 K 286 actualidad
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"acelerarán la demolición de viviendas libanesas en las aldeas fronterizas"
Crimen de guerra, tras crimen de guerra

Pero eh, luego quien se enfrente militarmente a Israel, ha de seguir las reglas de juego, basadas en la legislacion internacional eh, que sino, no se vale!
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SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Luego sale Netanyahu llorando por los bombardeos en Dimona, suplicando a Europa a que vayamos a ayudarle en su genocidio. Valiente hipócrita.
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ur_quan_master #1 ur_quan_master
Un crimen más
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efectogamonal #6 efectogamonal
Anunciando crímenes de guerra a bombo y platillo en prime time.

Y Vds qué coño miran, circulen! {0x1f525}
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XtrMnIO #4 XtrMnIO
El día que el gringo caiga, y el karma les venga de vuelta, ese día, ni una lágrima por lo que les pase.
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wata #3 wata
Hacia el camino de crear el Gran Israel. Van a calzón quitado.
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Io76 #7 Io76
El problema no es que sean unos criminales genocidas, el problema es que hay políticos vendepatrias vendidos a sus interes.
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menéame