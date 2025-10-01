edición general
Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo

Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo

Viñeta de J.R. Mora para ctxt.es sobre la declaración de Miguel Angel Rodríguez en el Tribunal Supremo

Thornton #1 Thornton
¿En el Supremo?

Esa viñeta vale hasta para cuando va a cagar
#2 laruladelnorte
Mintiendo como un bellaco,lo que es...aquí lo importante es si sus mentiras tendran consecuencias o se ira de rositas.
menéame