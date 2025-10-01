·
Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo
Viñeta de J.R. Mora para ctxt.es sobre la declaración de Miguel Angel Rodríguez en el Tribunal Supremo
|
etiquetas
:
mar
,
supremo
,
declaración
,
viñeta
,
pinocho
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
Thornton
¿En el Supremo?
Esa viñeta vale hasta para cuando va a cagar
0
K
20
#2
laruladelnorte
Mintiendo como un bellaco,lo que es...aquí lo importante es si sus mentiras tendran consecuencias o se ira de rositas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
