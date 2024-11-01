La riqueza de los multimillonarios se ha triplicado en 2025 hasta alcanzar el pico más alto de la historia (EN)

La riqueza de los multimillonarios aumentó más del 16 por ciento en 2025, tres veces más rápido que el promedio de los últimos cinco años, a 18,3 billones de dólares, su nivel más alto en la historia, según un nuevo informe de Oxfam publicado hoy mientras se inaugura el Foro Económico Mundial en Davos.
| etiquetas: riqueza , desigualdad , pobreza , multimillonarios , oxfam , davos
Así, cuando los tengan llenos, en su inmensa generosidad, dejarán caer monedas sobre nosotros.
El problema somos los demás que elegimos sistemas que les quitan impuestos, les permiten llevarse su riqueza a paraísos fiscales, comprar políticos, comprar medios de comunicación, y aumentar sus patrimonios aportando nada a la sociedad.
Algunos con empresas que directamente nos perjudican a todos (juego, tabaco, alcohol, contaminantes terribles, malos alimentos, armas, guerras. Etc)
Deberías mirar por sistemas donde la inmensa riqueza aportará más al conjunto.
Lo quieren todo, y no pararán hasta lograrlo.