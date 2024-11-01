edición general
19 meneos
21 clics

La riqueza de los multimillonarios se ha triplicado en 2025 hasta alcanzar el pico más alto de la historia (EN)

La riqueza de los multimillonarios aumentó más del 16 por ciento en 2025, tres veces más rápido que el promedio de los últimos cinco años, a 18,3 billones de dólares, su nivel más alto en la historia, según un nuevo informe de Oxfam publicado hoy mientras se inaugura el Foro Económico Mundial en Davos.

| etiquetas: riqueza , desigualdad , pobreza , multimillonarios , oxfam , davos
16 3 0 K 282 actualidad
10 comentarios
16 3 0 K 282 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 daniMate
Es importante que sigamos potenciando modelos que ayuden a esta gente a llenarse los bolsillos.
Así, cuando los tengan llenos, en su inmensa generosidad, dejarán caer monedas sobre nosotros.
7 K 84
#6 BoosterFelix *
#2 Lamento decirte que los reyes son los padres. No creas a tus padres cuando te dicen: "llega un momento en que la gente, al tener que elegir entre ser mas rica o no serlo, elige no serlo".
0 K 9
#9 daniMate
#6 el problema no es que la gente que se hace mil millonaria quiera o no serlo.
El problema somos los demás que elegimos sistemas que les quitan impuestos, les permiten llevarse su riqueza a paraísos fiscales, comprar políticos, comprar medios de comunicación, y aumentar sus patrimonios aportando nada a la sociedad.
Algunos con empresas que directamente nos perjudican a todos (juego, tabaco, alcohol, contaminantes terribles, malos alimentos, armas, guerras. Etc)

Deberías mirar por sistemas donde la inmensa riqueza aportará más al conjunto.
1 K 21
#7 Katos
#2 es lo que tiene votar al psoe
0 K 6
#10 daniMate
#7 ¿Gobierna el PSOe en todos los países del mundo? Joder con el poder del PSOE
1 K 21
Yuiop #3 Yuiop
Estarán descontentos.
Lo quieren todo, y no pararán hasta lograrlo.
1 K 23
Anfiarao #1 Anfiarao
Estamos ya en 2026 creo
1 K 22
azathothruna #5 azathothruna
Las manadas de chimpances se comen a los lideres avaros.
0 K 16
#4 Jacusse
Cómo es eso de que se ha triplicado aumentando un 16%?
0 K 11

menéame