Restos de aviones C-130 estadounidenses y de un helicóptero MH-6 mostrados en imágenes difundidas por Irán [ENG]  

Irán publicó el domingo imágenes y vídeos que muestran los restos calcinados de una aeronave militar estadounidense destruida en una base operativa avanzada (FOB) dentro de Irán durante el rescate de un miembro de la tripulación de un F-15E derribado. Las imágenes confirman la destrucción de al menos dos aviones de transporte C-130 y un helicóptero de operaciones especiales MH-6 Little Bird, todos destruidos por las fuerzas estadounidenses para evitar que su tecnología cayera en manos iraníes.
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En resumen, la ausencia de cuerpos no es un factor
No se.
Mw cuadra cualquier cosa sinceramente
En cualquier caso las misiones de rescate no se piensan con perder un littlebird y un hercules en mente.... algo ha salido mal...
- Si han rescatado al del F-15 sin bajas, es un éxito. Pero puede que no lo hayan rescatado, o que hayan muerto varios que iban en los restos de esas naves destruídas.
No conviene dejar trofeos, crear mártires y ese tipo de cosas.
Pero no, es mejor creerse lo primero que te digan porque es lo que quieres oír. Luego que si la derecha, los bulos, la desinformación, tragaderas, etc etc. Y sois exactamente iguales. Como prueba que tu comentario es el más votado.
El nivel de patetismo que está alcanzando Meneame con esta mierda de guerra es para poner a más de uno delante de un espejo.
Aquí alguno que se las da de superdotado aún sigue pensando que los vídeos de Netanyahu es una IA.
Pero mira, podéis creer lo que querais, sois libres. Eso sí, después acordaros cuando critiqueis a la derecha por tragarse cualquier noticia solo porque diga lo que ellos piensan o quieren pensar.
Luego hablamos de sentido crítico, de bulos, de desinformación, de lo idiotas que son los de derechas porque se tragan todo, de… » ver todo el comentario
.. hicieron lo mismo cuando asesinaron a osama bin uno de los helicópteros quedo dañado e inmediatamente lo volaron en pedazos, igual cuando han perdido drones han barrido el aérea para limitar las filtraciones de tecnología.
¿A quién se le puede ocurrir eso? Una completa locura, en vez de llevar los restos a otro sitio, llevo a mis científicos y personas que pueden estudiarlos a donde cayeron los restos para así que el enemigo sabe mas o menos donde se estrellaron tengan mas fácil golpear a gente especializada y de difícil sustitución.
Simplemente una búsqueda por internet te puede enseñar que los C-130 pueden aterrizar y despegar de sitios bastante malos. aquí le puedes ver operando en una playa o tomando tierra en un ángulo que pocos pueden
Que puedas operar en patatales no siempre quiere decir que no te pase nada. Si se te joden las ruedas, olvídate de despegar. Pues en ese caso, la tripulación se pira como puede, te… » ver todo el comentario
Y lo normal para esa operación es que empleen no un C-130 sino la versión modificada de ataque al suelo AC-130 que monta hasta un cañón de 105 mm y es una bestia parda.
Un C-130 de transporte no tiene ningún sentido cuando tienen que rescatar dos pilotos y lo pueden hacer con un helicóptero.
El rescate siguió a una carrera de vida o muerte entre las fuerzas estadounidenses e iraníes que se prolongó durante dos días para llegar al aviador herido,… » ver todo el comentario
El accidente también atrajo la atención de las fuerzas militares iraníes, quienes, según se informó, habían estado registrando la zona. El gobierno iraní pidió ayuda a los lugareños para encontrar al aviador derribado y había ofrecido una recompensa por su captura.
La C.I.A. a menudo también desempeña un papel en la toma de contacto con civiles dispuestos a ayudar a las tropas vulnerables a mantenerse con vida, un proceso conocido como “recuperación asistida no convencional”
O lo mismo es que bajaron un ratito a la Repsol de ahi al lado a echar gasofa, pero solo les quedaba 98 y premium, y claro, no esta la cosa para derrochar... mejor reventamos los helicopteros.
youtu.be/Tysla8CmSdE?t=104
img.turkiyetoday.com/images/2026/4/5/iran-claims-it-downed-three-us-ai
Solo les faltó ponerse una diana gigante pintada en cada costado
x.com/MarioNawfal/status/2040725380689023356?s=20
Rescue operation for F-15 pilot cost the U.S up to $386 million in aircraft alone:
F-15E Strike Eagle destroyed: about $100 million
A-10 Thunderbolt II destroyed: about $18.8 million
2× C-130 Hercules destroyed: $150 - $200+ million total
MH-6 Little Bird destroyed: about $7.5 million
1–2× MQ-9 Reapers destroyed: about $30–60 million
Cuatro aviones (contando al… » ver todo el comentario
Cosa que ellos no creían que les iba a ocurrir parece ser.
A mí es que las películas sin palomitas no me entran.
En fin, imaginonq ya se sabra....
En telegram muestran fotos de trozos del C130 con agujeros presuntamente de bala...
Aunq puede haber sido metralla del misil, entoendo.
Lo del cuadro de en medio no son impactos. Los otros dos .. pues pueden ser impactos de la AAA o impactos de cuando los destruyeron los EEUU. O las dos cosas.
Así es, los dos de en medio son demasiado regulares.