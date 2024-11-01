edición general
226 meneos
1913 clics
Restos de aviones C-130 estadounidenses y de un helicóptero MH-6 mostrados en imágenes difundidas por Irán [ENG]

Restos de aviones C-130 estadounidenses y de un helicóptero MH-6 mostrados en imágenes difundidas por Irán [ENG]  

Irán publicó el domingo imágenes y vídeos que muestran los restos calcinados de una aeronave militar estadounidense destruida en una base operativa avanzada (FOB) dentro de Irán durante el rescate de un miembro de la tripulación de un F-15E derribado. Las imágenes confirman la destrucción de al menos dos aviones de transporte C-130 y un helicóptero de operaciones especiales MH-6 Little Bird, todos destruidos por las fuerzas estadounidenses para evitar que su tecnología cayera en manos iraníes.

| etiquetas: aviones , c-130 , helicóptero , restos , mh-6 , iran
100 126 0 K 445 actualidad
76 comentarios
100 126 0 K 445 actualidad
Comentarios destacados:                  
#7 #4 Lo tipico que aterrizas los aviones y helicopteros en medio de un pais enemigo y luego los bombardeas para que no obtengan su tecnologia super-secreta. Y Feijó no gobierna por que no quiere.
mikelx #7 mikelx
#4 Lo tipico que aterrizas los aviones y helicopteros en medio de un pais enemigo y luego los bombardeas para que no obtengan su tecnologia super-secreta. Y Feijó no gobierna por que no quiere.
38 K 321
#8 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 Mucho más típico, que que derribes una o dos, aviones de trasporte y un helicoptero, y aperzcan destruidos, como si estuvieran aparcados en batería, y sin ningún cuerpo.
4 K 56
#25 Jesusor
#8 ¿Dónde aparecen aparcados en batería?
0 K 12
#28 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#25 Que en las fotos estan juntos, las probabilidades de derribar aviones, helicopteros y que queden en el suelo juntos para hacer una foto, son normalmente ridículas.
2 K 30
#38 AMartian
#28 Como dice la noticia era una base avanzada de operaciones y se los podrían haber tumbado en el suelo
0 K 8
#39 Ferroviman
#28 derribas El avión y cuando van los helicópteros a sacar a la tripulación derribas los helicópteros. Lo difícil es derribar un helicóptero en irán que este pasando por allí sin ir a ningún lado en particular...
1 K 17
#41 Tunguska08Chelyabinsk13
#39 Vamos que les haces una emboscada, los dejas como sale en las fotos, y aún así no hay ningún cuerpo... no cuadra.
0 K 14
#47 Ferroviman
#41 los cuerpos lots quitas antes de la foto porque publicar fotos con militares americanos muertos o heridos es ilegal en el occidente que se queja de la censura de los demás. Si quieres que una foto llegue a usa tienes que quitar los soldados de lo que quieres viralizar.

En resumen, la ausencia de cuerpos no es un factor
3 K 23
#50 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#47 Ni de coña, vas a ocultar pruebas que te favorecen. Si quisieras eso, pues publicas las dos, y la prensa americana que publique la que quiera.
0 K 14
ostiayajoder #40 ostiayajoder *
#28 derribas uno, el otro aterriza cerca o anda cerca para buscar supervivientes y lo destruyen en el aire o en tierra....

No se.

Mw cuadra cualquier cosa sinceramente

En cualquier caso las misiones de rescate no se piensan con perder un littlebird y un hercules en mente.... algo ha salido mal...
3 K 28
#42 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#40 Claro que ha salido mal, y al supuesto rescatado no lo han mostrado. Así que las pruebas de momento, solo apuntan a un fiasco de operación rescate.
1 K 17
#43 Tunguska08Chelyabinsk13
#40 #42 Pero no sabemos el resultado, más allá de los aviones/helicoptero perdidos.

- Si han rescatado al del F-15 sin bajas, es un éxito. Pero puede que no lo hayan rescatado, o que hayan muerto varios que iban en los restos de esas naves destruídas.
1 K 27
#23 Luiskelele
#7 lo dices de manera irónica, pero cualquier ejército del mundo actuaría así.

No conviene dejar trofeos, crear mártires y ese tipo de cosas.
4 K 47
#26 Tunguska08Chelyabinsk13
#23 Es que es lo mejor. Primero porque así proteges a posibles supervivientes de un derribo. Porque si lo haces habitualmente, están avisando que en cualquier momento puede caer un misil, y así se lo pensarán los que quieran ir a ver los restos. Y segundo, para que como dices, no dar material para la propaganda de guerra del rival.
1 K 24
Brill #35 Brill
#7 Se sabe que EEUU actua así. Por ejemplo, en la batalla de Mogadiscio en Somalia. Otra cosa es si se han estrellado o los han derribado los iraníes.
1 K 23
#46 Luiskelele
#35 si son derribados no terminan así juntitos…
0 K 10
Fer_3439 #45 Fer_3439
#7 Sólo intentaron lavar con agua caliente y modo centrifugado. Deberían cambiar de lavadoras en el USArmy.
3 K 42
Asmode0 #48 Asmode0
#7 el avión es un C130 que es bastante pesado y aterrizar en tierra hace que se quede enterrado y luego ya no pueda salir. Por lo que antes que dejarlo ahí abandonado y que caiga en manos enemigas pues lo vuelan por los aires. Es algo habitual y lo hacen casi todos los países del mundo.

Pero no, es mejor creerse lo primero que te digan porque es lo que quieres oír. Luego que si la derecha, los bulos, la desinformación, tragaderas, etc etc. Y sois exactamente iguales. Como prueba que tu comentario es el más votado.

El nivel de patetismo que está alcanzando Meneame con esta mierda de guerra es para poner a más de uno delante de un espejo.

Aquí alguno que se las da de superdotado aún sigue pensando que los vídeos de Netanyahu es una IA.
4 K 63
mikelx #53 mikelx
#48 ¿y por qué lo aterrizan entonces, junto con los helicopteros? ¿Quizas porque ya estaban tocados?
1 K 12
Asmode0 #59 Asmode0
#53 porque iban a rescatar a un piloto. Si el piloto está en tierra es lógico que tengan que aterrizar en algún sitio.
0 K 10
mikelx #64 mikelx
#59 Y se van los pilotos y todo el mundo y dejan las awronaves? ¿y como regresan del rescate? Ahora tienen que recsatar a 4 pilotos y a los soldados de rescate?
1 K 16
Asmode0 #67 Asmode0 *
#64 #66 mira, no me voy a poner a explicar que cuando hay una operación de rescate hay varias aeronaves implicadas. Si se quedan varias inmovilizadas hay otras de apoyo.

Pero mira, podéis creer lo que querais, sois libres. Eso sí, después acordaros cuando critiqueis a la derecha por tragarse cualquier noticia solo porque diga lo que ellos piensan o quieren pensar.

Luego hablamos de sentido crítico, de bulos, de desinformación, de lo idiotas que son los de derechas porque se tragan todo, de…  media   » ver todo el comentario
0 K 10
mikelx #72 mikelx
#67 a ver. Cuantos millones de euros cuestan las 3 aeronaves que han 'autodestruido'? Dudo que el objetivo inicial de USA fuera sacrificar todo ese material para rescatar un piloto, si lo han bombardeado ellos mismos es porque lo daban por perdido, no porque les diera la gana dejarlo allí.
1 K 19
Asmode0 #73 Asmode0 *
#72 claro que lo han dado por perdido y por eso lo han explotado. Evidentemente sus planes no eran esos. Estoy de acuerdo contigo. Otra cosa es que se lo hayan derribado los del bando contrario.
1 K 30
#66 wonsterboy *
#59 Operacion rescate con vuelta de peregrinaje a pata pasando por la Meca. Te lo compro como buen paleto que soy...
0 K 7
placeres #55 placeres
#7 pues si es una táctica habitual entre los americanos
.. hicieron lo mismo cuando asesinaron a osama bin uno de los helicópteros quedo dañado e inmediatamente lo volaron en pedazos, igual cuando han perdido drones han barrido el aérea para limitar las filtraciones de tecnología.
0 K 12
Apotropeo #2 Apotropeo
Pero que mal funcionan las lavanderías de esos cacharros.
:troll:
30 K 312
#17 charly-brown
#2 Las lavanderías americanas tienen eso, que parecen una bodega de licores. Empiezan a arder y no hay extintores, compartimentos, etc. que paren el fuego hasta que pasan 30 horas. Puedo creerme un accidente en el Ford, pero que dure día y medio...
3 K 26
#14 Toponotomalasuerte
Y lo peor para estados unidos no es perderlo. Es ver como la gente decente se alegra de esto y de todo lo malo que le pase.
10 K 108
mikelx #1 mikelx
Footage confirms the destruction of at least two C-130 transport planes and one MH-6 Little Bird special operations helicopter, all destroyed by American forces to prevent their technology from falling into Iranian hands, while Tehran claims the Iranian forces have destroyed them. Los USAnos antes de reconocer que les han tumbado las aeronaves defenderan que ha sido fuego amigo intencionado.
11 K 82
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Si te derriban no cuadra con que caigan todos juntos. Pero aún así caben muchos escenarios. Que no haya cuerpos cuadra con la versión que dicen los USA. Aunque también podrían haber derribado alguno de esos, y llegar despues los refuerzos y llevarse los supervivientes/cuerpos, y después preparar el escenario destruyendo los restos y algo más, para que encaje en la versión.
4 K 37
elhumero #44 elhumero
#4 Llamame loco, y no ha podido pasar por tu cabeza lo de que hayan recogido los restos y los hayan llevado a otro y colocado juntos.
¿A quién se le puede ocurrir eso? Una completa locura, en vez de llevar los restos a otro sitio, llevo a mis científicos y personas que pueden estudiarlos a donde cayeron los restos para así que el enemigo sabe mas o menos donde se estrellaron tengan mas fácil golpear a gente especializada y de difícil sustitución.
0 K 9
#51 Tunguska08Chelyabinsk13
#44 Si claro, y el viaje a la Luna en realidad era un decorado de Hollywood.
0 K 14
elhumero #52 elhumero
#51 ¿acaso hay dudas sobre eso?.
1 K 23
tnt80 #58 tnt80
#4 ¿Has valorado la posibilidad de que los derribasen en varios sitios, y juntasen todos los restos para facilitar mostrarlos al público y darle más golpe de efecto?
0 K 10
HeilHynkel #68 HeilHynkel *
#3 #4

Simplemente una búsqueda por internet te puede enseñar que los C-130 pueden aterrizar y despegar de sitios bastante malos. aquí le puedes ver operando en una playa o tomando tierra en un ángulo que pocos pueden

Que puedas operar en patatales no siempre quiere decir que no te pase nada. Si se te joden las ruedas, olvídate de despegar. Pues en ese caso, la tripulación se pira como puede, te…  media   » ver todo el comentario
0 K 20
#76 z1018
#4 se ven imágenes de un KC-130, que es avión cisterna basado en el C-130 con dos Apaches repostando, puede que sea eso.
Y lo normal para esa operación es que empleen no un C-130 sino la versión modificada de ataque al suelo AC-130 que monta hasta un cañón de 105 mm y es una bestia parda.
Un C-130 de transporte no tiene ningún sentido cuando tienen que rescatar dos pilotos y lo pueden hacer con un helicóptero.
0 K 7
ElBeaver #10 ElBeaver *
#1 Si decides creer la propaganda iraní, es cosa tuya. Todos los ejércitos en un conflicto armado, ya sea Ucrania, Rusia o EE. UU., actúan de la misma manera: nunca dejan trofeos de guerra.
2 K 19
Dib8 #15 Dib8
#10 si pero que los han derribado, tambien.
1 K 9
ElBeaver #24 ElBeaver *
#15 Se encontraban en una pista que no estaba acondicionada; si los neumáticos revientan, el despegue será imposible.Creo que la historia real es... Dos aviones C-130 quedaron atascados en la arena. Estados Unidos los hizo explotar para que no cayeran en manos iraníes
1 K 20
#29 meneandotela
#24 y el helicóptero? No cabía en el bolsillo?
2 K 17
ElBeaver #34 ElBeaver
#29 hablabamos de aviones c130
0 K 7
the_fuck_right #63 the_fuck_right
#34 ahora ABC news ha confirmado al menos 4 helicópteros también, sea por EEUU o por Irán... tremendo fail.
0 K 9
Dib8 #49 Dib8 *
#24 lo que no entiendo es para que montar una mision de rescate y todo el cotarro si ya han sido derrotados los iranies y la guerra ha sido ganada.
2 K 22
mikelx #16 mikelx
#10 No dudo que USA los haya 'rematado', pero si lo ha hecho es porque ya los habian perdido.
3 K 26
ElBeaver #21 ElBeaver
#16 no tienes ninguna evidencia de tal cosa
0 K 7
#30 meneandotela
#21 no, es que les sobra el dinero.
2 K 21
ElBeaver #33 ElBeaver
#30 para cosas militares sin duda
0 K 7
ElBeaver #36 ElBeaver *
#1 Un oficial de la Fuerza Aérea cuyo avión de combate había sido derribado en Irán fue rescatado por fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. en una arriesgada misión el sábado por la noche que llevó a los comandos a lo profundo del territorio enemigo, según informaron funcionarios y exfuncionarios de EE. UU. al tanto de la operación.

El rescate siguió a una carrera de vida o muerte entre las fuerzas estadounidenses e iraníes que se prolongó durante dos días para llegar al aviador herido,…   » ver todo el comentario
2 K 31
ElBeaver #37 ElBeaver
#1 un poco mas de info: El avión de combate F-15E fue derribado en una región de Irán donde existe una oposición significativa al gobierno iraní. Como resultado, es posible que el aviador haya podido contar con los lugareños para obtener refugio y asistencia.

El accidente también atrajo la atención de las fuerzas militares iraníes, quienes, según se informó, habían estado registrando la zona. El gobierno iraní pidió ayuda a los lugareños para encontrar al aviador derribado y había ofrecido una recompensa por su captura.

La C.I.A. a menudo también desempeña un papel en la toma de contacto con civiles dispuestos a ayudar a las tropas vulnerables a mantenerse con vida, un proceso conocido como “recuperación asistida no convencional”
0 K 7
#5 kreator
Y todos los tripulantes de esos cacharros? También los han autodestruido para evitar que los iraníes los capturen? O han salido en otro avión... Aquí cada cual cuenta lo que le interesa, pero el número de bajas de cosas voladoras y flotantes de los USA no se había visto en ninguna de sus "operaciones especiales" anteriores, sean o no intencionales o fuego amigo o lavanderías o incluso fuego iraní
6 K 59
ElBeaver #12 ElBeaver
#5 fuego irani de donde ?
0 K 7
LaInsistencia #19 LaInsistencia
#5 Han hecho como en Hot Shots: han mandado a un equipo de rescate a rescatar al equipo de rescate...
6 K 64
#3 yukatan
claro hombre los aterrizaron y destruyeron ellos mismos porque patatas
6 K 46
ElBeaver #11 ElBeaver
#3 porque la pista no estaba en condiciones
1 K 27
Westgard #18 Westgard
#3 lo tipico que tienes 3 efectivos de chopocientos millones de dolares, vas volando por la zona y dices "ostia John, estaria cojonudo aparcarnos ahi al lado y reventar las tres naves para que los de la toalla en la cabeza no pillen nuestra tecnologia"

O lo mismo es que bajaron un ratito a la Repsol de ahi al lado a echar gasofa, pero solo les quedaba 98 y premium, y claro, no esta la cosa para derrochar... mejor reventamos los helicopteros.:roll:
7 K 57
Format_C #9 Format_C
Era normal, ayer se veía en Irán un avión cisterna volando bajo y repostando dos helicópteros, son mongolos los usanos

youtu.be/Tysla8CmSdE?t=104
2 K 36
#22 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#9 Bueno, yendo así, a esa baja altura repostando, si que sería más factible la foto del Hercules y de el MH-6, que aparecen destruídos, si los hubieran derribado a la vez.

img.turkiyetoday.com/images/2026/4/5/iran-claims-it-downed-three-us-ai
0 K 14
Format_C #56 Format_C
#22 yo ayer los estaba mirando, como cara de WTF!
Solo les faltó ponerse una diana gigante pintada en cada costado
1 K 21
#57 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#56 Y con megafonía del himno estadounidense... The Land of the Braves!!!! {0x1f3b5} and idiots! :hug:
0 K 14
#27 Jesusor
Mucho mejor creer en la propaganda USA. Claro que sí.
3 K 33
HeilHynkel #75 HeilHynkel *
Al final, la exitosa operación ha tenido un saldo de:

x.com/MarioNawfal/status/2040725380689023356?s=20

Rescue operation for F-15 pilot cost the U.S up to $386 million in aircraft alone:

F-15E Strike Eagle destroyed: about $100 million
A-10 Thunderbolt II destroyed: about $18.8 million
2× C-130 Hercules destroyed: $150 - $200+ million total
MH-6 Little Bird destroyed: about $7.5 million
1–2× MQ-9 Reapers destroyed: about $30–60 million

Cuatro aviones (contando al…   » ver todo el comentario
0 K 20
#13 bibubibu
Como las pelis de Misión Imposible, botones de autodestrucción para que el enemigo no se haga con la tecnología. El caso es que por una cosa u otra, a los usanos les están dando buenos palos a sus avioncitos y sus barquitos.

Cosa que ellos no creían que les iba a ocurrir parece ser.
1 K 16
#61 C.Nutrio
Hasta "el primero derribado por fuego enemigo" he leído.
A mí es que las películas sin palomitas no me entran.
1 K 14
#70 Tunguska08Chelyabinsk13
Si, y el helicóptero como se justifica que no pueda despegar. Como en toda guerra, la verdad es la primera víctima. Y lo más probable es que ninguno de los dos, la esté diciendo.
0 K 14
#31 Jesusor
En tu culo.
0 K 12
cdya #54 cdya
Chapa y pintura y como nuevos.
0 K 9
#62 C.Nutrio
Para los helicópteros tampoco? xD
0 K 7
#60 C.Nutrio *
El C-130 es un avión que está especialmente diseñado para operar en pistas cortas y en bastante mal estado; su tren de aterrizaje está diseñado para soportarlo. Además, necesita muy poco espacio para despegar y aterrizar (sobre todo en su configuración de rescate), así que si no han volado de vuelta con él y lo han destruido probablemente sea porque haya recibido algún impacto que lo haya dejado inutilizado, de ahí que hayan optado por destruirlo para que Irán no pueda aprovecharlo.
0 K 7
ostiayajoder #65 ostiayajoder *
#60 o puede q lo derribaran....

En fin, imaginonq ya se sabra....

En telegram muestran fotos de trozos del C130 con agujeros presuntamente de bala...

Aunq puede haber sido metralla del misil, entoendo.  media
0 K 9
HeilHynkel #69 HeilHynkel
#65

Lo del cuadro de en medio no son impactos. Los otros dos .. pues pueden ser impactos de la AAA o impactos de cuando los destruyeron los EEUU. O las dos cosas.
1 K 29
ostiayajoder #71 ostiayajoder *
#69 si, pienso exactamente... lo de en medio puede ser una toma de aire o algo asi por diseño, el resto puede ser metralla de un AA o del mismo misil q tiraron a los restos... cualquier cosa...
1 K 29
HeilHynkel #74 HeilHynkel
#71

Así es, los dos de en medio son demasiado regulares.
0 K 20

menéame