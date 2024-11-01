Restos de aviones C-130 estadounidenses y de un helicóptero MH-6 mostrados en imágenes difundidas por Irán [ENG]  

Irán publicó el domingo imágenes y vídeos que muestran los restos calcinados de una aeronave militar estadounidense destruida en una base operativa avanzada (FOB) dentro de Irán durante el rescate de un miembro de la tripulación de un F-15E derribado. Las imágenes confirman la destrucción de al menos dos aviones de transporte C-130 y un helicóptero de operaciones especiales MH-6 Little Bird, todos destruidos por las fuerzas estadounidenses para evitar que su tecnología cayera en manos iraníes.