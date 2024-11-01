edición general
Reservistas finlandeses dejaron en ridículo a militares estadounidenses en ejercicio de combate ártico (FI)

Según el periódico británico The Times, los reservistas finlandeses tuvieron tan buen desempeño en un ejercicio de la OTAN en el norte de Noruega el año pasado que los líderes del ejercicio les pidieron que aliviaran la presión sobre las tropas estadounidenses para salvaguardar su moral.

#2 heiwa
The Times: Los finlandeses humillaron a los soldados estadounidenses
A los reservistas finlandeses se les pidió que se tomaran las cosas con calma durante un ejercicio de la OTAN. Los soldados estadounidenses consideraron las pérdidas demasiado humillantes.

Marines estadounidenses se dirigen a un área de entrenamiento durante la Operación Joint Viking 25.

Según el periódico británico The Times , los reservistas finlandeses tuvieron tan buen desempeño en un ejercicio de la OTAN en el norte de…   » ver todo el comentario
#6 Suleiman
Tanta Burguer...
estemenda #4 estemenda
Me lo he leído entero y aunque simpatizo con el los suomis antes que con los yankis el articulo dice nada de nada aparte de que son la hostia y los otros no.
#1 HangTheRich
para salvaguardar su moral

Se hacian caquita guñaaa guñaaaa
xD
#5 heiwa
Tampoco he prometido nada más que eso xD
Es la típica noticia de periódico nacional que se flipa cuando ve algo así en un medio como el Times.

Aún así me ha parecido un detalle interesante, ya que la fuente parece fiable, después de todo lo que se ha dicho esta semana.
