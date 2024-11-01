Reservistas finlandeses dejaron en ridículo a militares estadounidenses en ejercicio de combate ártico (FI)

Según el periódico británico The Times, los reservistas finlandeses tuvieron tan buen desempeño en un ejercicio de la OTAN en el norte de Noruega el año pasado que los líderes del ejercicio les pidieron que aliviaran la presión sobre las tropas estadounidenses para salvaguardar su moral.
| etiquetas: finlandia , eeuu , usa , otan , joint viking , ejercicio , militar
A los reservistas finlandeses se les pidió que se tomaran las cosas con calma durante un ejercicio de la OTAN. Los soldados estadounidenses consideraron las pérdidas demasiado humillantes.
Marines estadounidenses se dirigen a un área de entrenamiento durante la Operación Joint Viking 25.
Es la típica noticia de periódico nacional que se flipa cuando ve algo así en un medio como el Times.
Aún así me ha parecido un detalle interesante, ya que la fuente parece fiable, después de todo lo que se ha dicho esta semana.