Rescatan a un perro con bridas en las patas y el hocico precintado en La Línea de la Concepción

Un perro de raza pastor belga abandonado, inmovilizado con bridas en las patas y con el hocico rodeado de cinta aislante, fue localizado en la calle Vejer por agentes de la Policía Local de La Línea de la Concepción. Tras localizar al perro, la ... Desde la Jefatura de la Policía Local se ha reiterado la petición de colaboración, especialmente dirigida a propietarios de mascotas y a personas que no puedan hacerse cargo de sus animales, para que contacten con la Policía Local y no recurran al abandono ni a conductas que supongan malos tratos.

| etiquetas: pastor belga , inmovilizado , bridas , precintado , la línea de la concepción
12 4 0 K 244 Abuso_Animal
8 comentarios
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
No existe castigo suficiente para semejante despojo.
2 K 29
cfsr86 #7 cfsr86
#2 lo mejor que podría pasar esque fuera pública su identidad
0 K 6
eltxoa #1 eltxoa
hay que encontrar al dueño y darle el premio nobel a la protección animal.
1 K 22
#4 mancebador
#1 Y de paso que se pegue unos cuantos años teniendo que ir a un refugio de animales de "voluntario" a ver si aprende a comportarse.
0 K 10
dunachio #5 dunachio
Lo mejor que podría pasarnos como sociedad es que el hdlgp que ha hecho esto, según se fue, se estrellase con el coche y que recogiesen los restos con cepillo y recogedor.
0 K 11
GanaderiaCuantica #3 GanaderiaCuantica
¡Inconscientes! ¿Y si el perro estaba atado así por alguna cosa?
0 K 11
#6 tobruk1234
#3 Nada, mañana te amarro el hocico con cinta y las patas y manos con bridas y te dejo atado a un arbol en el monte, a poder ser con lobos cerca.
0 K 7
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#3 Causar sufrimiento. Nada más.
0 K 12

