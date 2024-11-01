Rescatan a un perro con bridas en las patas y el hocico precintado en La Línea de la Concepción  

Un perro de raza pastor belga abandonado, inmovilizado con bridas en las patas y con el hocico rodeado de cinta aislante, fue localizado en la calle Vejer por agentes de la Policía Local de La Línea de la Concepción. Tras localizar al perro, la ... Desde la Jefatura de la Policía Local se ha reiterado la petición de colaboración, especialmente dirigida a propietarios de mascotas y a personas que no puedan hacerse cargo de sus animales, para que contacten con la Policía Local y no recurran al abandono ni a conductas que supongan malos tratos.