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La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

La mayoría de los trabajadores en España ya no considera el ascenso profesional como una meta prioritaria. Así lo reflejan los últimos datos de Infojobs y el informe Talent Trends 2025 de Michael Page, que señalan que el 57% de los trabajadores españoles no aspira a subir en el escalafón y el 55% rechazaría una promoción si esto afecta a su bienestar. Ambos informes, confirman un cambio profundo en el concepto de éxito profesional y un alejamiento de la tradicional carrera hacia puestos de mayor responsabilidad.

| etiquetas: renuncia , asalariados , trabajadores
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16 comentarios
20 4 1 K 182 actualidad
Comentarios destacados:      
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Me alegro. El clásico de ascender a un empleado, pero sin subirle el sueldo cada vez cuela menos.
6 K 101
#7 Troll_hunter
#3 Como diría alguno por aquí, es el mercado amigo. Las empresas prefieren quemar a trabajadores hasta que renuncian, es mejor no ascender si valoras tu bienestar y un futuro.
2 K 33
mosfet #14 mosfet
#7 Joder esque es así. Me propusieron ser responsable de zona en mi curro y me negé, "ascendieron" a mi compañero, que pasó a encargarse de las gestiones de coordinar instalaciones, compras a proveedores, supervisar plazos, cobros, las incidencias que los técnicos teníamos en nuestro día a día, etc etc, el resultado después de un año es que lleva desde el puente de semana santa de baja por ansiedad, no es que le subiesen poco el sueldo, esque NO le subieron nada, los otros responsables de zona directamente han dejado serlo , negándose a realizar tareas de coordinador y pasando a ser simples técnicos, la empresa prefiere quemar a la gente hasta que se vayan y ya vendrán otros.
1 K 19
#10 Grahml *
#1 #3 "las empresas pagan menos por mas dedicacion y responsabilidad y no quieren pagar mas pese a que no encuentran candidatos. "

Exacto.

A muchos les ocurre.
2 K 46
JackNorte #11 JackNorte *
#10 Es una forma de verlo, la mia es dar un contexto para luego dar una opinion, para mi es mas natural como lo he hecho , aunque sea menos visible.
Pero intentare combinar ambas si recuerdo la proxima vez.
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#13 Grahml *
#11 Está bien el resumen.

Así confirmo que no tengo prácticamente ni que entrar en la noticia (porque ya se sabe la conclusión). :roll:

Pero de todas maneras otros ya han destacado lo que tú, de ahí que su "visibilidad" sea más efectiva.

Yo lo hago al revés, primero doy la opinión y luego pongo el contexto, a ser posible resumido como haces tú a partir de la noticia.
1 K 32
JackNorte #1 JackNorte *
“Durante muchos años, las organizaciones han asociado el ascenso a una mejora salarial, pero actualmente este incremento a menudo no compensa el coste real”.

“Las responsabilidades y la disposición temporal aumentan mucho en el cambio de posición, pero no tanto el sueldo; a la vez también ocurre que, en estas condiciones de precariedad, tenemos el fenómeno de gente que cada vez tiene que aceptar trabajos y dobles trabajos para poder sobrevivir”, apunta Cantó Milà.

Que raro que la gente no quiera trabajar mas por menos y con mas responsabilidad. xD

La noticia podria ser , las empresas pagan menos por mas dedicacion y responsabilidad y no quieren pagar mas pese a que no encuentran candidatos.
6 K 80
#5 Seat127
#1 o resumiendo : por 100€ al mes no me como todas esas mierdas.
2 K 33
sorrillo #12 sorrillo *
#8 No es cierto, el aumento de sueldo se produce con el ascenso, no tras haber demostrado estar capacitado para ese ascenso.

Los ascensos suelen incluir requisitos y tareas distintas al puesto previo y se asciende y se sube el sueldo en el mismo momento, sin poner a prueba si llevará a cabo esas tareas correctamente y generará beneficios superiores.

No suele existir periodo de prueba ni se suele hacer descender a alguien a quien se ha ascendido, por que quien lo asciende es quien debería…   » ver todo el comentario
1 K 23
#15 vGeeSiz
#12 en muchas empresas te suben una parte cuando asciendes al puesto y pasado x tiempo, te suben la otra parte cuando demuestras que puedes hacerlo
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sorrillo #16 sorrillo
#15 Sigue siendo una subida de sueldo y sigues ocupando un puesto en tu nivel de incompetencia, sigue siendo perjudicial.
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SMaSeR #6 SMaSeR
"55% rechazaría una promoción si esto afecta a su bienestar" . El 45% restante es y el que mantiene los sueldos bajos para los encargaduchos.
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sorrillo #4 sorrillo
Los ascensos como premio son un error a nivel social, producen lo que se conoce como el Principio de Peter, que postula que en una organización todo trabajador asciende a su nivel de incompetencia. Como premio es ascendido a un puesto con requisitos distintos y lo siguen ascendiendo mientras destaca, cuando deja de destacar ya no asciende más, se queda ahí, en su nivel de incompetencia.

Hay que erradicar el ascenso como premio, el aumento de sueldo manteniendo las funciones sí es un premio sin efectos negativos conocidos.

El ascenso lo deben recibir quienes demuestren estar capacitados para los requisitos de ese nuevo puesto.
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JackNorte #8 JackNorte
#4 Pero mas capacitacion mas sueldo. No es un premio, es una valoracion de capacidades superiores y beneficios superiores al desempeñar ese cargo superior.
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carakola #9 carakola
Había un cómic de MyF sobre el ascenso.
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isosceles54 #2 isosceles54
los llamados "PADEFOS".........8-D
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menéame