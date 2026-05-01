La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

La mayoría de los trabajadores en España ya no considera el ascenso profesional como una meta prioritaria. Así lo reflejan los últimos datos de Infojobs y el informe Talent Trends 2025 de Michael Page, que señalan que el 57% de los trabajadores españoles no aspira a subir en el escalafón y el 55% rechazaría una promoción si esto afecta a su bienestar. Ambos informes, confirman un cambio profundo en el concepto de éxito profesional y un alejamiento de la tradicional carrera hacia puestos de mayor responsabilidad.
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Exacto.
A muchos les ocurre.
Pero intentare combinar ambas si recuerdo la proxima vez.
Así confirmo que no tengo prácticamente ni que entrar en la noticia (porque ya se sabe la conclusión).
Pero de todas maneras otros ya han destacado lo que tú, de ahí que su "visibilidad" sea más efectiva.
Yo lo hago al revés, primero doy la opinión y luego pongo el contexto, a ser posible resumido como haces tú a partir de la noticia.
“Las responsabilidades y la disposición temporal aumentan mucho en el cambio de posición, pero no tanto el sueldo; a la vez también ocurre que, en estas condiciones de precariedad, tenemos el fenómeno de gente que cada vez tiene que aceptar trabajos y dobles trabajos para poder sobrevivir”, apunta Cantó Milà.
Que raro que la gente no quiera trabajar mas por menos y con mas responsabilidad.
La noticia podria ser , las empresas pagan menos por mas dedicacion y responsabilidad y no quieren pagar mas pese a que no encuentran candidatos.
Los ascensos suelen incluir requisitos y tareas distintas al puesto previo y se asciende y se sube el sueldo en el mismo momento, sin poner a prueba si llevará a cabo esas tareas correctamente y generará beneficios superiores.
No suele existir periodo de prueba ni se suele hacer descender a alguien a quien se ha ascendido, por que quien lo asciende es quien debería… » ver todo el comentario
Hay que erradicar el ascenso como premio, el aumento de sueldo manteniendo las funciones sí es un premio sin efectos negativos conocidos.
El ascenso lo deben recibir quienes demuestren estar capacitados para los requisitos de ese nuevo puesto.