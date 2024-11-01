edición general
El Reino Unido echa a los nobles del Parlamento después de 700 años [ENG]

El Reino Unido pondrá fin a siglos de tradición, haciendo que los herederos de los aristócratas dejen de sentarse en la Cámara de los Lores en el Parlamento.

ombresaco #2 ombresaco
Todavia falta uno, si se quieren quitar las tradiciones medievales
#1 Joroñas
Madre mía.... Sí que han tardado. Aquí al menos hacen como que les han votado :troll:
Cuñado #5 Cuñado *
“Our parliament should always be a place where talents are recognized and merit counts,” he said. “It should never be a gallery of old boys’ networks, nor a place where titles, many of which were handed out centuries ago, hold power over the will of the people.”

Y como muestra de ello enviaremos esta ley a nuestro monarca para la apruebe.
Mediorco #6 Mediorco
#5 Como hace el nuestro con las nuestras :-(
Cuñado #8 Cuñado
#6 Allí llevan con una monarquía ininterrumpida desde hace casi cuatro siglos. Aquí se nos ocurrió poner a un puto reyezuelo a finales del s. XX :palm:
#7 Albarkas
Aquí el Senado que no vale para nada no se puede tocar y ellos han cambiado otro cementerio de elefantes más antiguo y no se hundirá su país (por lo menos por eso)
#9 Nasser
#7 Claro que sirve: para chuparnos la sangre al resto de los españoles.
#10 Troll_hunter
Y la que se viene, cuando los Verdes ganen.
Veo #4 Veo
os juro que me suena haber leído está noticia hace como quince años... de hecho, yo estaba seguro que habían eliminado la cámara de los lores... veo que me equivocaba.
Rokadas98 #3 Rokadas98
El Reino Unido está a dos pasos de la República.
