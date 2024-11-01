·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9617
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
11413
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
9033
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
5562
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
3825
clics
El miedo cambia de bando
más votadas
493
Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"
422
España cesa a la embajadora en Tel Aviv y rebaja su representación diplomática en Israel
384
Detienen a dos hombres por amenazar de muerte y acosar a Ione Belarra en redes sociales: "Muerte a todas las rojas y perroflautas"
382
La mayoría de los norteamericanos cree que Trump atacó a Irán para tapar el escándalo Epstein [EN]
429
Embargan a Ryanair un avión en Austria por no pagar una indemnización de 890 euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
68
clics
El Reino Unido echa a los nobles del Parlamento después de 700 años [ENG]
El Reino Unido pondrá fin a siglos de tradición, haciendo que los herederos de los aristócratas dejen de sentarse en la Cámara de los Lores en el Parlamento.
|
etiquetas
:
reino unido
,
política
17
4
0
K
257
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
4
0
K
257
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ombresaco
Todavia falta uno, si se quieren quitar las tradiciones medievales
2
K
40
#1
Joroñas
Madre mía.... Sí que han tardado. Aquí al menos hacen como que les han votado
2
K
32
#5
Cuñado
*
“Our parliament should always be a place where talents are recognized and merit counts,” he said. “It should never be a gallery of old boys’ networks, nor a place where titles, many of which were handed out centuries ago, hold power over the will of the people.”
Y como muestra de ello enviaremos esta ley a nuestro monarca para la apruebe.
2
K
27
#6
Mediorco
#5
Como hace el nuestro con las nuestras
2
K
43
#8
Cuñado
#6
Allí llevan con una monarquía ininterrumpida desde hace casi cuatro siglos. Aquí se nos ocurrió poner a un puto reyezuelo a finales del s. XX
0
K
6
#7
Albarkas
Aquí el Senado que no vale para nada no se puede tocar y ellos han cambiado otro cementerio de elefantes más antiguo y no se hundirá su país (por lo menos por eso)
0
K
19
#9
Nasser
#7
Claro que sirve: para chuparnos la sangre al resto de los españoles.
1
K
39
#10
Troll_hunter
Y la que se viene, cuando los Verdes ganen.
0
K
12
#4
Veo
os juro que me suena haber leído está noticia hace como quince años... de hecho, yo estaba seguro que habían eliminado la cámara de los lores... veo que me equivocaba.
0
K
7
#3
Rokadas98
El Reino Unido está a dos pasos de la República.
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y como muestra de ello enviaremos esta ley a nuestro monarca para la apruebe.