El Reino Unido aprueba la prohibición del tabaco para los nacidos tras 2009

La aprobación del Tobacco and Vapes Bill por el Parlamento británico ha formalizado una ruptura inédita en el ordenamiento jurídico: la creación de una minoría de edad parcial y permanente basada exclusivamente en la fecha de nacimiento. Al establecer que cualquier persona nacida desde el 1 de enero de 2009 nunca podrá adquirir legalmente tabaco, el Estado británico instaura una distinción de derechos civiles dentro de la población adulta. Esta medida implica que, a medida que avance la década de 2030, existirán ciudadanos con menos derechos.