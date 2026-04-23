El Reino Unido aprueba la prohibición del tabaco para los nacidos tras 2009

La aprobación del Tobacco and Vapes Bill por el Parlamento británico ha formalizado una ruptura inédita en el ordenamiento jurídico: la creación de una minoría de edad parcial y permanente basada exclusivamente en la fecha de nacimiento. Al establecer que cualquier persona nacida desde el 1 de enero de 2009 nunca podrá adquirir legalmente tabaco, el Estado británico instaura una distinción de derechos civiles dentro de la población adulta. Esta medida implica que, a medida que avance la década de 2030, existirán ciudadanos con menos derechos.
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Se prohibe por motivos de salud su consumo por parte de seres humanos, todos, como ha de ejecutarse un plan para ello pues es algo muy arraigado se establece que habra una fecha a partir de la cual todos los seres humanos dejarán de tener acceso legal al mismo. punto.
Luego ya si quieres comparaciones peregrinas....
Si lo pones con negros y blancos saltan las alarmas, y con jovenes y viejos no parece tan grave
Se ha dicho que es necesario y hay una justificacion.
Tampoco existe una razon por la que no puedas sobrepasar los 120 km por autopista, no encontrarás muchos estudios sobre accidentes a 120 o a 112 o a 123 a dia de hoy.
No hay ninguna razon para afiramar que eres maduro a los 18 pero no a los 17 o sigas necesitando un tutor a los 23 porque seas un poco cortito
La ley se establece por criterios mas o menos plausibles y tras llegarse a acuerdo sobre ellos se aplican.
Se ha dicho que es necesario y hay una justificacion.
que sea arbitrario implica que no está justificado. Si quieres defender que está justificado no puedes admitir que es arbitrario.
120 km/ de tope maximo de velocidad en una autopista es una cifra arbitraria
pero creo que todos sabemos por que existe esa cifra
Además de ser una irresponsabilidad porque como adulto, debería saber que el alcohol es dañino y le está jodiendo la vida al menor. Pero bueno, despues la realidad ...
Lo que espero es que no se cree un efecto morbo y ahora los jóvenes no reactiven la curiosidad por lo. Prohibido.
Yo no sé cuál es el camino, pero ese seguro que no.
Y por otra parte, prácticamente el 90% de la gente va a terminar haciendo gasto en una cama de hospital. El argumento de que los fumadores son un gasto tiene una lógica algo regulera.
Es así de sencillo.
¿No suena mejor?
Beneficias a la sociedad en su conjunto.
Ya lo dijeron los nativos indios americanos que usaban el tabaco en rituales, que la manera como lo usa el hombre blanco le llevará a la ruina...
Además, en esta se indica que ya se aprobó mientras que la otra era sólo un acuerdo de prohibición.
www.meneame.net/story/reino-unido-prohibe-venta-tabaco-nacidos-desde-2
Lo suyo es que lo prohiban y dejen de venderlo a todas las personas porque es algo malo, cancerígeno y tremendamente adictivo.
Hay adictos, adictos adultos, adictos adultos que llevan años en el vicio con pasta, y si tienen pasta podrán pagar por ello y generarán un mercado negro fuerte.
¿Sabes quien no tiene un duro?
Los crios, aunque haya un crio adicto, no tiene un duro, es posible que generen un mercado negro, pero con las cifras que manejan no puede establecerse un auténtico "cartel" del tabaco.
Tan triste como eso, que los adultos… » ver todo el comentario
Te digo se lo prohibo a los negros (que son pobres) y se lo permito a los blancos (que son más ricos) verdad que suena intolerable.
Pues eso... discriminación por edadismo inverso
Una medida excelente que,.al igual que cuando se prohibió fumar en bares, todo el mundo critica, pero que Europa copiará también dentro de unos años porque es lo lógico: si prohíbes pesticidas, productos químicos cancerígenos, medicamentos dañinos... prohibir la venta de tabaco es totalmente coherente e igual de necesario.
Pasará como con el alcohol el viejo le comprará la botella al chaval...
Necesitan que papá estado les diga lo que no pueden hacer.
Y encima se las dan de defensores de la libertad.
En lugar de prohibir su venta "por su peligrosidad intrínseca para toda la población" se inventan semejante locura que fragmenta los derechos de la ciudadanía