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El Reino Unido aprueba la prohibición del tabaco para los nacidos tras 2009

El Reino Unido aprueba la prohibición del tabaco para los nacidos tras 2009

La aprobación del Tobacco and Vapes Bill por el Parlamento británico ha formalizado una ruptura inédita en el ordenamiento jurídico: la creación de una minoría de edad parcial y permanente basada exclusivamente en la fecha de nacimiento. Al establecer que cualquier persona nacida desde el 1 de enero de 2009 nunca podrá adquirir legalmente tabaco, el Estado británico instaura una distinción de derechos civiles dentro de la población adulta. Esta medida implica que, a medida que avance la década de 2030, existirán ciudadanos con menos derechos.

| etiquetas: reino unido , tabaco , prohibición , 2009 , ordenamiento jurídico
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33 comentarios
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Comentarios destacados:    
skaworld #14 skaworld
#10 Si se lo prohibes a los negros, y permites a los blancos estarias estableciendo una medida arbitria (o ya me explicas tu porque esto)

Se prohibe por motivos de salud su consumo por parte de seres humanos, todos, como ha de ejecutarse un plan para ello pues es algo muy arraigado se establece que habra una fecha a partir de la cual todos los seres humanos dejarán de tener acceso legal al mismo. punto.

Luego ya si quieres comparaciones peregrinas....
1 K 32
Skiner #16 Skiner *
#14 La misma medida arbitraria que a jovenes y a viejos.
Si lo pones con negros y blancos saltan las alarmas, y con jovenes y viejos no parece tan grave :troll:
1 K 17
skaworld #18 skaworld *
#16 nadie ha dicho que no sea arbitrario

Se ha dicho que es necesario y hay una justificacion.

Tampoco existe una razon por la que no puedas sobrepasar los 120 km por autopista, no encontrarás muchos estudios sobre accidentes a 120 o a 112 o a 123 a dia de hoy.

No hay ninguna razon para afiramar que eres maduro a los 18 pero no a los 17 o sigas necesitando un tutor a los 23 porque seas un poco cortito

La ley se establece por criterios mas o menos plausibles y tras llegarse a acuerdo sobre ellos se aplican.
0 K 12
MoñecoTeDrapo #24 MoñecoTeDrapo *
#18 nadie ha dicho que no sea arbitrario
Se ha dicho que es necesario y hay una justificacion.

que sea arbitrario implica que no está justificado. Si quieres defender que está justificado no puedes admitir que es arbitrario.
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skaworld #27 skaworld
#24 nop

120 km/ de tope maximo de velocidad en una autopista es una cifra arbitraria

pero creo que todos sabemos por que existe esa cifra
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#19 omega7767
#13 pues es ilegal comprarle alcohol (y ahora tabaco en RU) a un menor.

Además de ser una irresponsabilidad porque como adulto, debería saber que el alcohol es dañino y le está jodiendo la vida al menor. Pero bueno, despues la realidad ...
1 K 31
tusitala #21 tusitala
#10 Fumar no es un derecho fundamental, la mayoría de los nacidos después de 2009 no son adictos al tabaco y les haces un favor si no se hacen adictos.
Lo que espero es que no se cree un efecto morbo y ahora los jóvenes no reactiven la curiosidad por lo. Prohibido.
1 K 30
phillipe #11 phillipe
#6 Es como la ley de eutanasia que han aprobado para enfermos terminales ¿Qué les impide ahora a los ingleses decidir que los zurdos pueden ser eutanasiados?
1 K 29
#15 Eukherio
#11 En algún momento puede que pensases que tenías un comentario, pero yo creo que solo eran gases.
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ingenierodepalillos #31 ingenierodepalillos
#11 El lenguaje, porque la eutanasia no significa ejecución, es algo voluntario no algo que se pueda escoger para terceros.
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phillipe #32 phillipe
#31 No has pillado mi reducción al absurdo ¬¬
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SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
No sé, yo veo bien que se restrinja el uso del tabaco en lugares públicos y haya fuertes campañas contra su consumo, pero tú y en tu propia casa mátate como quieras. Seguro que las criptos, el juego y las inversiones de alto riesgo no se las prohíben a nadie y hay mucho suicidio por eso...
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#8 exeware *
#4 Inglaterra tiene sanidad universal.. Firma un papel que diga "en el hospital esta ronda la pago yo" y entonces ya si cada uno se mate como quiera...
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SeñorPresunciones #20 SeñorPresunciones *
#8 #9 Ya bueno, entonces que se prohíban todos los alimentos que provocan colesterol que llevan aditivos que provocan enfermedades, que se prohiba el alcohol, que se prohiban todas las sustancias y alimentos que revienta los riñones, hígado, colon, etc , que se prohiba el azúcar que nos revienta por todas partes, las pinturas que provocan enfermedades pulmonares, etc...

Yo no sé cuál es el camino, pero ese seguro que no.
1 K 25
#23 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#20 Como si no se prohibieran ya, 'alimentos' o aditivos, conservantes, etc que se demuestre que provocan problemas de salud graves. Pero vamos, esto no puede ser "constitucional", que alguien que recientemente llegue a la edad adulta, y no pueda fumar, y sus padres fumando tranquilamente al lado.
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SeñorPresunciones #30 SeñorPresunciones *
#23 Ni siquiera tiene sentido constitucional. Al menos desde nuestro punto de vista español, que yo la constitución de los hijos de la pérfida Albión no me la conozco.

Y por otra parte, prácticamente el 90% de la gente va a terminar haciendo gasto en una cama de hospital. El argumento de que los fumadores son un gasto tiene una lógica algo regulera.
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#33 Robe7064
#30 Nadie la conoce, no tienen Constitución es.wikipedia.org/wiki/Constitución_del_Reino_Unido
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#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#4 Bueeeeno, pero el suicido no requiere cama de hospital... :-O en Reino Unido, en España si, parece ser :shit:
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Supercinexin #26 Supercinexin
#13 Deberías profundizar un poco más en ese razonamiento de que "no es aceptable porque discrimina". No, no discriminas a nadie. Proteges a gente de una sustancia tóxica y altamente adictiva, sin perjudicar a quienes desgraciadamente ya son adictos.

Es así de sencillo.
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Skiner #29 Skiner *
#26 Prohíbelo definitivamente y ayuda a esas personas adictas a salir de esa adicción.
¿No suena mejor?
Beneficias a la sociedad en su conjunto.
Ya lo dijeron los nativos indios americanos que usaban el tabaco en rituales, que la manera como lo usa el hombre blanco le llevará a la ruina...
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mr_b #1 mr_b *
Puede que duplicada, pero esta hace hincapié en la rotura del ordenamiento jurídico y de que habrá ciudadanos con menos derechos.

Además, en esta se indica que ya se aprobó mientras que la otra era sólo un acuerdo de prohibición.
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#2 EISev *
#1 ha habido otra ayer de lo mismo, también descartada por votos de duplicado

www.meneame.net/story/reino-unido-prohibe-venta-tabaco-nacidos-desde-2
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Skiner #3 Skiner *
#1 Medida absurda los jovenes prohibido, los viejos que sigan hasta que se mueran. :troll:
Lo suyo es que lo prohiban y dejen de venderlo a todas las personas porque es algo malo, cancerígeno y tremendamente adictivo.
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skaworld #7 skaworld
#1 #3 Hay un problema gordo si lo prohibes a todo el mundo ya.

Hay adictos, adictos adultos, adictos adultos que llevan años en el vicio con pasta, y si tienen pasta podrán pagar por ello y generarán un mercado negro fuerte.
¿Sabes quien no tiene un duro?
Los crios, aunque haya un crio adicto, no tiene un duro, es posible que generen un mercado negro, pero con las cifras que manejan no puede establecerse un auténtico "cartel" del tabaco.

Tan triste como eso, que los adultos…   » ver todo el comentario
2 K 42
Skiner #10 Skiner *
#7 Si en vez de decirte que se lo prohibo a los jovenes y dejo a los viejos.
Te digo se lo prohibo a los negros (que son pobres) y se lo permito a los blancos (que son más ricos) verdad que suena intolerable. :troll:
Pues eso... discriminación por edadismo inverso :palm:
1 K 17
Supercinexin #12 Supercinexin
#3 Medida bastante inteligente, de hecho. A ti no te privan de tu fortísima adicción, pero sin embargo protegen a las generaciones venideras de poder engancharse rápidamente igual que sus mayores, ya que no estarán autorizados a comprar ni portar tabaco ni derivados.

Una medida excelente que,.al igual que cuando se prohibió fumar en bares, todo el mundo critica, pero que Europa copiará también dentro de unos años porque es lo lógico: si prohíbes pesticidas, productos químicos cancerígenos, medicamentos dañinos... prohibir la venta de tabaco es totalmente coherente e igual de necesario.
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Skiner #13 Skiner
#12 No es aceptable que se venda a unos si y a otros no.
Pasará como con el alcohol el viejo le comprará la botella al chaval...
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#6 Eukherio
#1 Es un debate, como poco, interesante. Yo no creo que una medida así tenga cabida en un país serio, pero quién sabe. ¿Qué les impide ahora a los ingleses decidir que los nacidos a partir de 2020 ya no podrán tener coches en propiedad?
1 K 18
g3_g3 #25 g3_g3
Subnormales apoyando que un gobierno límite la libertad de sus ciudadanos.

Necesitan que papá estado les diga lo que no pueden hacer.

Y encima se las dan de defensores de la libertad. xD
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El_pofesional #17 El_pofesional
Prohibir drogas siempre ha funcionado. Sigamos así.
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keiko_san #5 keiko_san
Que absurdo todo.
En lugar de prohibir su venta "por su peligrosidad intrínseca para toda la población" se inventan semejante locura que fragmenta los derechos de la ciudadanía
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txutxo #22 txutxo
¿ Y cuándo van a prohibir hartarse a hamburguesas, perritos calientes , patatas fritas y bebidas carbonatadas? ¿O eso es bueno?
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Supercinexin #28 Supercinexin
#22 Los alimentos con azúcar y refrescos están gravados ya con un impuesto extra,. precisamente por ser dañinos para la salud.
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menéame