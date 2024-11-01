Se acordó la prohibición de fumar para las personas nacidas después de 2008 en el Reino Unido [ENG]

Los niños de 17 años o menos se enfrentarán a una prohibición de por vida de comprar cigarrillos, mientras el proyecto de ley sobre tabaco y vaporizadores es aprobado por el Parlamento. Tanto los Comunes como los Lores se han decidido por un borrador final del "hito" legislación su objetivo es impedir que cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009 empiece a fumar para crear una generación libre de humo.
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Si quieres te fumas los porros que quieras y se lo cuentas a los que le interesa.
-¿Tienes un cigarro? Me gusta fumar después del sexo.
-Pero no has tenido sexo.
-Eso es otra cosa que te quería pedir.
Dime lo que no sabes sin decir que no lo sabes