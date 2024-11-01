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Se acordó la prohibición de fumar para las personas nacidas después de 2008 en el Reino Unido [ENG]

Se acordó la prohibición de fumar para las personas nacidas después de 2008 en el Reino Unido [ENG]

Los niños de 17 años o menos se enfrentarán a una prohibición de por vida de comprar cigarrillos, mientras el proyecto de ley sobre tabaco y vaporizadores es aprobado por el Parlamento. Tanto los Comunes como los Lores se han decidido por un borrador final del "hito" legislación su objetivo es impedir que cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009 empiece a fumar para crear una generación libre de humo.

| etiquetas: reino unido , 2008 , prohibición , fumar
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
#13 Leclercia_adecarboxylata
#12 He tenido relación con porretas. Sinceramente, situaciones con las que ya no comulgo. Y compañeros de piso porretas también. Lo peor, cuando se ponen a reirse por cualquier cosa sin gracia alguna y les da absolutamente igual hacerte sentir incómodo.
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Tx4 #14 Tx4
#13 Gran relación/conocimiento del mundo del cannabis. :troll:
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#17 Leclercia_adecarboxylata
#14 Sí, hay que fumar más cannabis y ponerlo en el curriculum.
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Tx4 #18 Tx4
#17 No.

Si quieres te fumas los porros que quieras y se lo cuentas a los que le interesa.
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Findeton #1 Findeton
Absurdo.
1 K 21
TipejoGuti #8 TipejoGuti
#1 Pues me parece la mejor política al respecto, ya nos han enganchado a muchos que no logramos dejarlo y prohibirnoslo es perder las elecciones y abrir un mercado negro del carajo. Mejor no comenzar...
4 K 59
Moderdonia #16 Moderdonia
#1
-¿Tienes un cigarro? Me gusta fumar después del sexo.
-Pero no has tenido sexo.
-Eso es otra cosa que te quería pedir.
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jm22381 #15 jm22381
No dejaríamos que se vendiera comida que provoca cáncer pues ya va siendo hora de prohibir un producto que lo provoca.
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Lo siento por los porretas, lo veo bien.
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Tx4 #9 Tx4
#3 Mi amigo el porreta pregunta por que lo sientes?? :-D
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#10 Leclercia_adecarboxylata
#9 Porque con un poco de suerte se deja de excusar y tolerar una droga tan nefasta y barriobajera como es el cannabis (fumado).
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Tx4 #12 Tx4
#10 "Nefasta y barriobajera"

Dime lo que no sabes sin decir que no lo sabes
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lonnegan #11 lonnegan *
#6 #7 me caguen todo!! y encima he ido a ponerlo en la noticia correcta y el comentario sale, pero a nombre de otra persona, esto es de traca jajajaja
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lonnegan #4 lonnegan
En un futuro no muy lejano un solo desarrollador con una buena herramienta de IA va a poder hacer juegos completos y espectaculares
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skaworld #5 skaworld
#4 pero los indicadores claramente señalan que es posible que esos juegos sean un 27% menos molones porque no fuman
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#6 Beltza01
#4 Revisa la niticia que comentas.
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TipejoGuti #7 TipejoGuti
#4 No te niego la razón, te niego el acierto :troll: mira el titulo de la noticia :-D
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Suigetsu #2 Suigetsu *
Bueno en el caso del tabaco no se hasta que punto la gente estará dispuesta a pagar los precios de contrabando ya que como tal aporta más bien poco como droga. Igualmente las generaciones mayores lo compraran a las que no podrán. durante muchos años. Aunque entiendo que se acabó fumar en las calles.
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menéame