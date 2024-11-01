Se acordó la prohibición de fumar para las personas nacidas después de 2008 en el Reino Unido [ENG]

Los niños de 17 años o menos se enfrentarán a una prohibición de por vida de comprar cigarrillos, mientras el proyecto de ley sobre tabaco y vaporizadores es aprobado por el Parlamento. Tanto los Comunes como los Lores se han decidido por un borrador final del "hito" legislación su objetivo es impedir que cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009 empiece a fumar para crear una generación libre de humo.