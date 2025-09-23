edición general
El 'regalo' del Estado a los mayores de 52 años desincentiva su vuelta al trabajo

El Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros. La mejora del sueldo más bajo no solo afecta a los trabajadores con esta nómina, sino también a los parados con más de 52 años que cobran el subsidio por desempleo.

itfish #1 itfish
Sí, claro, para qué vas a trabajar con lo bien que se vive con 500 € al mes.
#2 imaginateca
#1 Estoy de acuerdo contigo. No es cierto que eso desincentive la actividad. Lo que sí es posible es que incentive el trabajo en negro, que puede que sea lo que está ocurriendo
#18 Pitchford
#2 En su lugar, considero que se les podría ofrecer un trabajo social a tiempo parcial 50%, cobrando el 50% del SMI. Tendrían la ventaja de contar como años completos de cara a las jubilación.
#4 ARdA
#1 para un montón de gente 500€ (no sé de dónde sale la cifra) es más que de sobra
Andreham #10 Andreham
#4 Y una mierda.

Aún suponiendo que tengan la casa pagada, la luz y el agua ya son 100€ y eso que no viva donde también hace falta gas natural; el internet con móvil MÍNIMO 20€ si tienes la suerte de vivir en un sitio con competencia entre empresas y sin tener televisión de pago así que sólo puedes ver TVE-A3-T5-Sexta; la cesta de la compra por persona es imposible que baje de 150€ y eso alimentándote de pura mierda; súmale la comunidad, seguros (de coche y de vivienda, que son los obligados,…   » ver todo el comentario
beltzak #11 beltzak
#4 ¿Como va a ser más que de sobra?

¿Cuánto les sobra? ¿Los 500€? ¿400? ¿300? ¿200?¿100?

¿Cuánto tiempo puedes estar cobrando el subsidio por desempleo?
Estoeslaostia #12 Estoeslaostia
#1 500 no.
480.
Eibi6 #13 Eibi6
#1 si tienes casa pagada y algo de ahorros/currillos en B/pareja trabajando esos 500€ dan para vivir hasta jubilarte
#19 Pitchford
#13 Conozco un caso concreto, de mujer casada que llevaba muchos años viviendo del sueldo del marido y sin querer trabajar de nada, que estaba esperando como agua de Mayo cumplir 52 años para recibir esta ayuda. Ya la tiene.. Está contentísima.
devilinside #20 devilinside
#1 Sobre todo teniendo en cuenta que a los mayores de 50 años les llueven las ofertas de trabajo
celyo #5 celyo
Habría que leer esta noticia junto con esta

www.elperiodico.com/es/economia/20250923/empleo-mitad-empresas-reconoc

La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: "Parecemos invisibles"

www.xataka.com/empresas-y-economia/cuatro-cada-diez-personas-que-cobra

Las empresas contratan, pero no a los mayores de 55 años: cuatro de cada diez desempleados no volverán a trabajar

Cada uno cuenta la realidad que quiere.
#17 mam23 *
#5 exacto , parece que las empresas se rifan a los mayores de 52 años.
SMaSeR #6 SMaSeR
Hijos de puta..., si se da esta limosna precisamente es porque el primero en desincentivar la vuelta al trabajo de alguien de +50 años es el propio empresario.
#3 Pivorexico
Pero esta gente en que puto mundo viven ?
#8 EISev
#3 yo me he puesto muchas veces como ejemplo.

Mi mujer es médico, funcionaria, tenemos la casa pagada y muchas veces me ha insistido en que si me quedo en casa sin trabajar no pasa nada porque con su sueldo nos da de sobra. Cuando estuve en paro cobrando 1100€ netos al mes, durante el confinamiento, ha estado la familia contentísima porque el dinero no hacía falta y estaba todo el rato con los niños, de amo de casa, y de salud excelente por el ejercicio físico (iba andando a todas partes, los…   » ver todo el comentario
beltzak #16 beltzak *
#8 ¿Cuántos años pensabas que ibas a estar cobrando 1100€ de paro? ¿15? ¿Tus hijos van a ir a la universidad? ¿Van a necesitar vehículo?¿Van a poder alquilar/comprar piso?

No entiendo muy bien la dicotomía entre los que afirman que les sobra y en cambio los diputados, algunos con varias casas en alquiler y cobrando (unos 70 con 650 propiedades en alquiler ) no les sobra (porque no renuncian).

Los electos por Madrid tienen más de 1000€ en ayudas para la vivienda y los electos fuera de Madrid…   » ver todo el comentario
celyo #23 celyo
#16 depende del tren de vida.

Muchos políticos se acostumbran a un nivel de vida alto, que si comer fuera, que si eventos, ...

Pero le pasa a mucha gente, empiezan a ganar más y a gastar más.

El quid es si tienes un colchoncito suficiente para afrontar cualquier imprevisto serio, o poder planificar gastos como comentas, pero con cierto tiempo de adelanto.
#15 sliana
Ahora nos quieren hacer pensar que las empresas se pegan por los mayores de 52 años y que deberían quitar el subsidio?
pitercio #7 pitercio
Hacerles pasar hambre y condenarles a vivir en la calle seguro que les incentiva mucho a buscar un trabajo de ejecutivo en El Economista. Y si les quitan también el derecho a médico ya ni te cuento. Seguro que son los que más contratan.
Malinke #9 Malinke
Será porque no necesitan más dinero.

¡Mira!, más trabajo para la juventud que quiere tener hijos y comprar una vivienda.
#21 okeil
El subsidio es lo de menos, el tema está en la cotización del 125%. Y es que si eres autónomo en esa situación de desempleo por haberte visto obligado a cerrar tu negocio, tienes vetado el acceso a esa prestación, independientemente de cuál haya sido tu vida laboral anterior, por lo que si quieres tener una pensión mínima, te ves obligado a hacer un convenio especial que por el mínimo son 270€ al mes. Entonces te sientes estafado, les dan unos euros, y les cotizan, de modo que cuando se jubilen van a tener una pensión mayor que la tuya ... Muy justo no es, pero se le agradece a podemos, los que no dejan a nadie atrás ...
pablisako #22 pablisako
Lo que desincentiva la vuelta al trabajo de más de 52 son las entrevistas de trabajo, los silencios y que no te de trabajo nadie ni recurriendo a amigos, conocidos, vecinos...
Ese es mi caso, me encantaría trabajar (algún contrato temporal pillo) pero este subsidio me ha permitido pasar de un estado de ansiedad grave a uno leve. De estar en la pobreza a subsistir y mirar mi jubilación con tranquilidad.
Davidavidú #14 Davidavidú
Las personas que conozco que hacen uso de este subsidio lo hacen para evitar contratos a tiempo parcial fuera de su localidad de origen.
Estoy hablando de gente apuntada a diferentes listas de interinidad o que trabajan como eventuales. Con contratos a jornada completa fuera de la localidad o, incluso, parciales si no implican desplazamiento prefieren trabajar.
Lo de que se fomente la economía sumergida, lo veo posible pero no preocupante comparado con la enorme cantiedad de genteque solo tiene pasaporte y que trabaja (en B, obviamente). Habría que supervisarlo y perseguirlo, por supuesto.
