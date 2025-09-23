El 'regalo' del Estado a los mayores de 52 años desincentiva su vuelta al trabajo

El Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros. La mejora del sueldo más bajo no solo afecta a los trabajadores con esta nómina, sino también a los parados con más de 52 años que cobran el subsidio por desempleo.
Aún suponiendo que tengan la casa pagada, la luz y el agua ya son 100€ y eso que no viva donde también hace falta gas natural; el internet con móvil MÍNIMO 20€ si tienes la suerte de vivir en un sitio con competencia entre empresas y sin tener televisión de pago así que sólo puedes ver TVE-A3-T5-Sexta; la cesta de la compra por persona es imposible que baje de 150€ y eso alimentándote de pura mierda; súmale la comunidad, seguros (de coche y de vivienda, que son los obligados,… » ver todo el comentario
¿Cuánto les sobra? ¿Los 500€? ¿400? ¿300? ¿200?¿100?
¿Cuánto tiempo puedes estar cobrando el subsidio por desempleo?
480.
Cada uno cuenta la realidad que quiere.
Mi mujer es médico, funcionaria, tenemos la casa pagada y muchas veces me ha insistido en que si me quedo en casa sin trabajar no pasa nada porque con su sueldo nos da de sobra. Cuando estuve en paro cobrando 1100€ netos al mes, durante el confinamiento, ha estado la familia contentísima porque el dinero no hacía falta y estaba todo el rato con los niños, de amo de casa, y de salud excelente por el ejercicio físico (iba andando a todas partes, los… » ver todo el comentario
No entiendo muy bien la dicotomía entre los que afirman que les sobra y en cambio los diputados, algunos con varias casas en alquiler y cobrando (unos 70 con 650 propiedades en alquiler ) no les sobra (porque no renuncian).
Los electos por Madrid tienen más de 1000€ en ayudas para la vivienda y los electos fuera de Madrid… » ver todo el comentario
Muchos políticos se acostumbran a un nivel de vida alto, que si comer fuera, que si eventos, ...
Pero le pasa a mucha gente, empiezan a ganar más y a gastar más.
El quid es si tienes un colchoncito suficiente para afrontar cualquier imprevisto serio, o poder planificar gastos como comentas, pero con cierto tiempo de adelanto.
¡Mira!, más trabajo para la juventud que quiere tener hijos y comprar una vivienda.
Ese es mi caso, me encantaría trabajar (algún contrato temporal pillo) pero este subsidio me ha permitido pasar de un estado de ansiedad grave a uno leve. De estar en la pobreza a subsistir y mirar mi jubilación con tranquilidad.
Estoy hablando de gente apuntada a diferentes listas de interinidad o que trabajan como eventuales. Con contratos a jornada completa fuera de la localidad o, incluso, parciales si no implican desplazamiento prefieren trabajar.
Lo de que se fomente la economía sumergida, lo veo posible pero no preocupante comparado con la enorme cantiedad de genteque solo tiene pasaporte y que trabaja (en B, obviamente). Habría que supervisarlo y perseguirlo, por supuesto.