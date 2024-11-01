¿Una reforma necesaria o una oda al 'penalismo mágico'? Las leyes de multirreincidencia dividen la política española

En el Congreso se enfrentan dos posturas opuestas sobre cómo frenar el aumento de los hurtos en España, una problemática que no deja de crecer desde 2020. Mientras distintas fuerzas políticas debaten las soluciones, PP y Junts han presentado sendas propuestas de ley centradas en endurecer las penas por multirreincidencia. Aunque ambas iniciativas buscan responder al mismo problema, la de los posconvergentes parece tener más posibilidades de salir adelante gracias a la disposición del PSOE a permitir su aprobación.