Las redes vuelven a desenmascarar el plagio de Lucía Etxebarría: "Es una fotocopiadora humana"

"Lucía Etxebarría ha publicado un análisis sobre la situación de Venezuela que -por sorpresa de nadie- era un plagio literal de un periodista estadounidense, al que en ningún caso ha citado como fuente, como siempre ha hecho. No es una escritora - nunca lo ha sido- es una fotocopiadora humana", escribía un usuario a través de X -anterior Twitter-, adjuntado el texto de Etxebarría y el original. Las acusaciones de plagio que han vuelto a circular en redes sociales contra Lucía Etxebarría no son un fenómeno nuevo ni aislado.
Me da un poco de pena, porque, la pobre lleva tiempo dando bandazos.