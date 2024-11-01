edición general
Las redes vuelven a desenmascarar el plagio de Lucía Etxebarría: "Es una fotocopiadora humana"

"Lucía Etxebarría ha publicado un análisis sobre la situación de Venezuela que -por sorpresa de nadie- era un plagio literal de un periodista estadounidense, al que en ningún caso ha citado como fuente, como siempre ha hecho. No es una escritora - nunca lo ha sido- es una fotocopiadora humana", escribía un usuario a través de X -anterior Twitter-, adjuntado el texto de Etxebarría y el original. Las acusaciones de plagio que han vuelto a circular en redes sociales contra Lucía Etxebarría no son un fenómeno nuevo ni aislado.

#2 Piscardo_Morao
Y a esta tipa la llevan a las tertulias de la derecha más casposa para tener alguna "intelectual" en la mesa {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Es lo que mejor se adapta a quienes van dirigidos los programas.
Ah_no_nimo #4 Ah_no_nimo
Esta señora es como Matropiero, que ante las acusaciones de plagio, envio un escrito de Günther Frager
Sinfonico #1 Sinfonico
Narcisismo por todas partes, inflado a base de engañarte tú mismo e intentar engañar a otros.
Me da un poco de pena, porque, la pobre lleva tiempo dando bandazos.
#3 Eukherio *
#1 A mí no, por lo menos no con este tema. No hace ni el más mínimo esfuerzo de leer dos cosas y juntar sus ideas para quedar medio bien, que es lo habitual en estos casos cuando un todólogo se mete a un tema del que no tiene ni idea. Ha fusilado el mensaje del otro y le ha importado una mierda. Podría haber dicho que le pareció un análisis muy interesante, citarlo y decir que lo traduce para sus seguidores y no lo ha hecho.
tarkovsky #6 tarkovsky
Hacía años que no veía una imagen de la plagiadora en jefe. Madre mía, qué enferma se la ve... ese grado de inflamación no es solo de la edad. No tiene buena pinta
