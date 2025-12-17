Putin llama “cochinillos” a los países europeos y despliega nuevas armas nucleares con promesas de no atacar nunca la UE

El presidente ruso, Vladímir Putin, solía ser más comedido al usar insultos contra quienes considera sus enemigos, pero este miércoles, ante su plana mayor, ha dejado entrever la influencia de los halcones más radicales del Kremlin al usar su misma retórica. “Todos pensaron que destruirían Rusia en poco tiempo, los cochinillos europeos se unieron a la anterior administración estadounidense con la esperanza de lucrarse con el colapso de nuestro país”, ha manifestado Putin ante sus generales.
| etiquetas: putin , cochinillos , europa , armas nucleares , rusia , ucrania
Que Putin diga esto, no es más que lo que viene diciendo también Trump estos meses.
El que no dice nada es Xi Ping. Al revés.
Joder... a ver si va a ser verdad que Europa está lleno de paises cochinillos liderados por débiles!
Débiles no. Traidores sí.
Y encima imbécil por invadir un país y cagarla durante casi 4 años
Bueno, si hacemos casos a las conspiraciones, a cambio le dieron un impulso al programa espacial tripulado español.