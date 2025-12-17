Putin llama “cochinillos” a los países europeos y despliega nuevas armas nucleares con promesas de no atacar nunca la UE

El presidente ruso, Vladímir Putin, solía ser más comedido al usar insultos contra quienes considera sus enemigos, pero este miércoles, ante su plana mayor, ha dejado entrever la influencia de los halcones más radicales del Kremlin al usar su misma retórica. “Todos pensaron que destruirían Rusia en poco tiempo, los cochinillos europeos se unieron a la anterior administración estadounidense con la esperanza de lucrarse con el colapso de nuestro país”, ha manifestado Putin ante sus generales.