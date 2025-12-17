edición general
10 meneos
19 clics
Putin llama “cochinillos” a los países europeos y despliega nuevas armas nucleares con promesas de no atacar nunca la UE

Putin llama “cochinillos” a los países europeos y despliega nuevas armas nucleares con promesas de no atacar nunca la UE

El presidente ruso, Vladímir Putin, solía ser más comedido al usar insultos contra quienes considera sus enemigos, pero este miércoles, ante su plana mayor, ha dejado entrever la influencia de los halcones más radicales del Kremlin al usar su misma retórica. “Todos pensaron que destruirían Rusia en poco tiempo, los cochinillos europeos se unieron a la anterior administración estadounidense con la esperanza de lucrarse con el colapso de nuestro país”, ha manifestado Putin ante sus generales.

| etiquetas: putin , cochinillos , europa , armas nucleares , rusia , ucrania
8 2 0 K 87 actualidad
17 comentarios
8 2 0 K 87 actualidad
Comentarios destacados:    
colipan #4 colipan
El principal enemigo de Europa es EEUU.
4 K 71
#6 dclunedo
#4 El estudio de vuestro proceso mental debe ser fascinante.....:-D
0 K 7
colipan #8 colipan
#6 no hace falta estudio, leer lo que dice la administración de EEUU es suficiente, otra cosa es saber leer
2 K 38
manbobi #15 manbobi
PIGS?? Qué ofensivo. Sólo a Putin se le ocurriría menospreciar de esa manera.
2 K 31
#1 Y_digo_yo
Hijo de Putin. Tampoco iba a atacar Ucrania.
2 K 25
obmultimedia #10 obmultimedia
#1 Usa la técnica del miedo como su títere en EEUU.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo *
¡Cuatro patas, sí! ¡Dos pies, no!
0 K 11
Connect #9 Connect
Entre Trump diciendo que Europa está en decadencia y lideraba por débiles ( www.dw.com/es/trump-dice-que-europa-está-en-decadencia-y-es-liderada- ) y Putin diciendo que los paises europeos somos cochinillos, mientras les decimos a los chinos que son malos, a final nos vamos a tener que abrazar a.... la India!!

Que Putin diga esto, no es más que lo que viene diciendo también Trump estos meses.
El que no dice nada es Xi Ping. Al revés.

Joder... a ver si va a ser verdad que Europa está lleno de paises cochinillos liderados por débiles! xD
0 K 10
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#9

.. a ver si va a ser verdad que Europa está lleno de paises cochinillos liderados por débiles!

Débiles no. Traidores sí.
0 K 18
suppiluliuma #16 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM creen que Franco debería haber tenido armas nucleares.
0 K 9
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
Fascista y criminal
Y encima imbécil por invadir un país y cagarla durante casi 4 años
0 K 8
txutxo #3 txutxo
Este hombre es un peligro de cojones. ¿No hay forma de que parezca un accidente?
0 K 7
#2 VFR
El país que no se haga rápido un arsenal nuclear anda listo con amigos como Rusia
0 K 7
StuartMcNight #5 StuartMcNight
#2 Los que forzaron la mano de España para no completar el nuestro no fueron los amigos rusos sino los amigos “de verdad”. Nuestros queridísimos amos gringos.
3 K 49
#7 VFR
#5 Hasta ahora no había hecho falta, ahora los amiguitos rusos nos obligan a gastar en defensa. Acuérdate de ellos cuando no haya dinero para sanidad pública
0 K 7
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#5

Bueno, si hacemos casos a las conspiraciones, a cambio le dieron un impulso al programa espacial tripulado español. xD
1 K 27
suppiluliuma #17 suppiluliuma
#5 ¡Exacto camarada! ¡Si hay alguien que debería haber tenido a su disposición armas atómicas, es Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España por la Gracia de Dios! ¡Da gusto ver a un auténtico Camisa Vieja como tú en este nido de rojos, ateos y masones! ¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!! :troll:
0 K 9

menéame