À Punt emite "Corregudes mítiques" en lugar de retransmitir la duodécima manifestación contra Mazón

À Punt emite "Corregudes mítiques" en lugar de retransmitir la duodécima manifestación contra Mazón

La televisión autonómica À Punt recurrió a las enlatadas Corregudes mítiques. Las presenta así: corridas de toros que "han hecho historia en el siglo XX y XXI.

juvenal #1 juvenal
Nótese la ironía
17 K 212
calde #21 calde *
#1 Qué pena de un hacker bondadoso que superpusiese la cara de Mazón sobre la del toro en la señal en directo ... :-D
0 K 11
Milmariposas #8 Milmariposas
Daría casi risa si no fuera por el trasfondo del tema.

#MazónDimisión
5 K 82
unlugar #11 unlugar
Han tenido el detalle de escribir un tweet sobre la manifestación
x.com/apuntnoticies/status/1982127614295671281
Todos los comentarios coinciden.
3 K 49
#2 Pivorexico *
Para corridas las del Ventorro !!!
4 K 47
#6 sliana *
Corridas, cuernos y muerte
5 K 45
#3 bacilo
Mazón se ha corrido por encima de sus posibilidades
3 K 28
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
Las corridas míticas, que buenos recuerdos de juventud
1 K 24
Antipalancas21 #22 Antipalancas21
Para eso están los toros subvencionados, valen para tapar la mierda del PP, cuando el dictador asesino, si había alguna manifestación o paro por algo, ese día ponían futbol en la TV y en las radios, de eso han aprendido el PP que son sus sucesores.
0 K 20
Lutin #4 Lutin
El president es un putero!
1 K 16
#9 mariopg
la correguda más mítica es la que le echan en la cara a los valencianos
1 K 16
mariKarmo #23 mariKarmo
El PP es una puta mierda. Porquería.

Hay que ser estúpido para votar a esa bazofia de gente.
0 K 14
#17 Suleiman
Corrida y cuernos, ya va con Mazón.
0 K 13
unlugar #7 unlugar
Para compensar las prisas que se dio Mazón aquel día y también para dimitir.
0 K 11
millanin #12 millanin
El pp y sus mamporreros todo lo arreglan con toros, misas y procesiones.
0 K 8
DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
Corridas el ventorro, no trabajo pq me corro.
0 K 6
#20 pedromoralesnn_62a8fccf7
No te jode, van a televisar la enésima manifestación contra Mazon, con el PP gobernando , son tontos pero tanto, no
0 K 6
elsnons #5 elsnons *
Y porque no unimos nuestros esfuerzos y retransmitimos en el tercer aniversario el antes y el después “encauzado” del barranco y rambla del poyo
Me temo que este mandato no lo terminara ojalá me equivoque
0 K 6
starwars_attacks #13 starwars_attacks
Pan y circo, como siempre.

Cuando vengan los moros invadiendo a España la va a proteger su prima, si acaso tengo que defender alguna región será Cataluña, que son los más civilizados.
2 K -23
Lutin #14 Lutin
#13 Los moros son mejores vecinos que los alemanes y los noruegos, l que pasa que eres un poco ignorante en materia económica.
2 K 48
DayOfTheTentacle #19 DayOfTheTentacle
#14 els collons...
0 K 6
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#13 tingues més fills...
0 K 6

