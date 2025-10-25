·
79
meneos
78
clics
À Punt emite "Corregudes mítiques" en lugar de retransmitir la duodécima manifestación contra Mazón
La televisión autonómica À Punt recurrió a las enlatadas Corregudes mítiques. Las presenta así: corridas de toros que "han hecho historia en el siglo XX y XXI.
|
etiquetas
:
valencia
,
dana
,
mazón
,
a punt
,
corridas
55
24
0
K
412
actualidad
23 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
juvenal
Nótese la ironía
17
K
212
#16
Supercinexin
#1
Relacionada:
valenciaplaza.com/valenciaplaza/pp-y-vox-se-hacen-con-el-control-de-a-
2
K
53
#21
calde
*
#1
Qué pena de un hacker bondadoso que superpusiese la cara de Mazón sobre la del toro en la señal en directo ...
0
K
11
#8
Milmariposas
Daría casi risa si no fuera por el trasfondo del tema.
#MazónDimisión
5
K
82
#11
unlugar
Han tenido el detalle de escribir un tweet sobre la manifestación
x.com/apuntnoticies/status/1982127614295671281
Todos los comentarios coinciden.
3
K
49
#2
Pivorexico
*
Para corridas las del Ventorro !!!
4
K
47
#6
sliana
*
Corridas, cuernos y muerte
5
K
45
#3
bacilo
Mazón se ha corrido por encima de sus posibilidades
3
K
28
#10
El_dinero_no_es_de_nadie
Las corridas míticas, que buenos recuerdos de juventud
1
K
24
#22
Antipalancas21
Para eso están los toros subvencionados, valen para tapar la mierda del PP, cuando el dictador asesino, si había alguna manifestación o paro por algo, ese día ponían futbol en la TV y en las radios, de eso han aprendido el PP que son sus sucesores.
0
K
20
#4
Lutin
El president es un putero!
1
K
16
#9
mariopg
la correguda más mítica es la que le echan en la cara a los valencianos
1
K
16
#23
mariKarmo
El PP es una puta mierda. Porquería.
Hay que ser estúpido para votar a esa bazofia de gente.
0
K
14
#17
Suleiman
Corrida y cuernos, ya va con Mazón.
0
K
13
#7
unlugar
Para compensar las prisas que se dio Mazón aquel día y también para dimitir.
0
K
11
#12
millanin
El pp y sus mamporreros todo lo arreglan con toros, misas y procesiones.
0
K
8
#15
DayOfTheTentacle
Corridas el ventorro, no trabajo pq me corro.
0
K
6
#20
pedromoralesnn_62a8fccf7
No te jode, van a televisar la enésima manifestación contra Mazon, con el PP gobernando , son tontos pero tanto, no
0
K
6
#5
elsnons
*
Y porque no unimos nuestros esfuerzos y retransmitimos en el tercer aniversario el antes y el después “encauzado” del barranco y rambla del poyo
Me temo que este mandato no lo terminara ojalá me equivoque
0
K
6
#13
starwars_attacks
Pan y circo, como siempre.
Cuando vengan los moros invadiendo a España la va a proteger su prima, si acaso tengo que defender alguna región será Cataluña, que son los más civilizados.
2
K
-23
#14
Lutin
#13
Los moros son mejores vecinos que los alemanes y los noruegos, l que pasa que eres un poco ignorante en materia económica.
2
K
48
#19
DayOfTheTentacle
#14
els collons...
0
K
6
#18
DayOfTheTentacle
#13
tingues més fills...
0
K
6
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
