À Punt cancela 'El debat', el programa de Toni Cantó que acumula varios 0% de audiencia la noche de los viernes

Apenas mes y medio y cinco programas después, À Punt cancelará el que estaba llamado a ser su programa estrella. Se trata de 'El debat', el espacio presentado por el actor y expolítico de UPyD y Ciudadanos Toni Cantó, que ha encadenado mínimos de audiencia con tramos prolongados del cero por ciento técnico de audiencia.

33 comentarios
37 7 0 K 182 actualidad
#3 Grahml
A ver cuál es el próximo chiringuito que le ofrecen.
2 K 42
TheIpodHuman #5 TheIpodHuman *
Se fuerte Toni :troll:

#3 Ahora que le den un programa en TeleAyuso :-D
0 K 11
#9 mrM4
#3 a ver si Trump le ofrece algo
0 K 10
devilinside #17 devilinside
#3 La Oficina de Defensa del Valenciano, por supuesto
0 K 12
#32 Bravok1
#17 jajajajaja o del Madrileño a IDA la veo capaz, la del español no cuajó pero en la del madrileño veo ahi tema. jajajajajajaja
0 K 7
sotillo #29 sotillo
#3 En la oficina del expresidente Mazon
1 K 31
Dakaira #8 Dakaira *
#_3 los fachas no tienen chiringuitos, esos es cosa de rojos.
Ellos tienen suerte con el dinero público, ponen mano y se lo dan en sobre...
2 K 26
Kantinero #7 Kantinero
Toni , 0 % ni tu familia te ve?

Animo
1 K 25
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#7 “ 0,0% técnico de audiencia durante toda una hora”

Yo creo que ha batido un record
0 K 8
#33 Bravok1
#10 Increible, ni el tato.....el fracaso más grande jamás visto... habrá pillado la indirecta? o dirá que el 0,0 es fake y que tuvo un 100% de audiencia? de estos fachas no me extrañaría. Raro que no pida ahora un programa en prime time ....jajajaja
0 K 7
io1976 #12 io1976
Qué coño sabrá este tio o dónde habrá estado metido que siempre le están regalando algún chiringuito donde medrar, no será una especia de Barbara Rey?!?! :shit:
3 K 25
Spirito #19 Spirito
#12 Pues imagínate.

Yo pensé lo mismo porque si no, no se explica.
0 K 9
magnifiqus #20 magnifiqus *
Vamos Toni, sé fuerte, no te vengas ahora abajo que tú te mereces más. Te insultan porque te envidian. Persevera, yo sé que hay un puestazo en VOX esperándote. :troll:
3 K 24
Antipalancas21 #30 Antipalancas21
Cancelan el programa, pero a el ya le estaran buscando otro chollo.
0 K 20
#21 Abril_2025
Pregunta sincera: como ciudadanos, ¿hay alguna forma de pedirle a la televisión valenciana que informe del finiquito que este señor va a cobrar?

En AppValencia estas cosas no salen, obviamente.
1 K 18
Suigetsu #24 Suigetsu
#21 Normalmente firman un contrato que tiene clausulas de echarte patada gratuitamente si no se tiene un mínimo de X en audiencia.
0 K 11
pitercio #4 pitercio
Otra muesca en su revólver.
0 K 16
#11 Suleiman
Pues es un crack, el resto de mortales después de tantos fracasos no nos hubieran dado ni una décima parte de oportunidades. Este infraser, cosa que toca, cosa que hunde y encima continúan dándole oportunidades.y cobrando una buena pasta.
1 K 16
shake-it #18 shake-it
Qué puta inutilidad de persona, en una sociedad justa a este hombre se le dejaría morir en una estepa.
1 K 15
charles_ton #1 charles_ton
Jajajjaja
1 K 14
#2 Barriales *
#1 Pobre Toni. Es gafe.
Es como la peste a todo lo que se arrima.
Es el número trece.
Es amarillo.
Es el caballo de Atila.
2 K 31
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro *
#2 Dramatizacion:  media
11 K 119
josete15 #25 josete15
#13 a este meme vamos a tener que añadirle puertas
1 K 14
#27 concentrado
#13 A ver si ficha de una vez por VOX
2 K 21
sotillo #28 sotillo
#13 No le van a dejar vivir del cuento
0 K 11
Suigetsu #15 Suigetsu
#2 Siendo el presentador, en este caso más que gafe es un inútil sin talento. Que al final este tío se hizo famoso por 7 vidas siendo un actor normalucho.
2 K 42
devilinside #16 devilinside
#2 Y ya puede decir que es víctima de la cultura de la cancelación, víctima del wokismo
1 K 23
#31 Bravok1 *
#2 Con la cara de tonto del culo paga, y es abrir la bocaza y darte ganas de salir corriendo. Felicitaciones a los hachas fachas que creyeron que con Toni Cantamañanas lo iban a petar. Sois unos campeones.:-D
0 K 7
Spirito #14 Spirito
Pero.. ¡Cómo! Pero si el tío es una eminencia de propagar el castellano rancio y la caspa.
0 K 9
#26 Bravok1
No todo van a ser desgracias este 2026, me alegro que hayan cerrado esa mierda para subnormales que no veia ni dios.
Otra muesca mierder para el cinturon de Cantó, todo lo que toca se pudre, se hunde y convierte en mierda repugnante que nadie osa tocar ni con un palo.... ahí lo dejo para los próximos contratistas de esta mierda con patas.
0 K 7
#23 Chuache_cientifico
Está costando dinero a espuertas pero qué buenas risas nos estamos echando con el cantadas xD.
0 K 7
ExLibris #6 ExLibris
Loser!
0 K 7
Gandark_S1rk #22 Gandark_S1rk
#6 como se dice en madrid
0 K 9

