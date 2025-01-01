À Punt cancela 'El debat', el programa de Toni Cantó que acumula varios 0% de audiencia la noche de los viernes

Apenas mes y medio y cinco programas después, À Punt cancelará el que estaba llamado a ser su programa estrella. Se trata de 'El debat', el espacio presentado por el actor y expolítico de UPyD y Ciudadanos Toni Cantó, que ha encadenado mínimos de audiencia con tramos prolongados del cero por ciento técnico de audiencia.
| etiquetas: à punt , cancela , toni cantó
#3 Ahora que le den un programa en TeleAyuso
Ellos tienen suerte con el dinero público, ponen mano y se lo dan en sobre...
Animo
Yo creo que ha batido un record
Yo pensé lo mismo porque si no, no se explica.
En AppValencia estas cosas no salen, obviamente.
Es como la peste a todo lo que se arrima.
Es el número trece.
Es amarillo.
Es el caballo de Atila.
Otra muesca mierder para el cinturon de Cantó, todo lo que toca se pudre, se hunde y convierte en mierda repugnante que nadie osa tocar ni con un palo.... ahí lo dejo para los próximos contratistas de esta mierda con patas.