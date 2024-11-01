edición general
10 meneos
19 clics
Prohibido jugar a la pelota: los menores migrantes que no pueden federarse en las ligas infantiles

Prohibido jugar a la pelota: los menores migrantes que no pueden federarse en las ligas infantiles

Cientos de niñas y niños en España no pueden practicar deporte en un club federado porque se lo prohíbe una ley. Se trata de la Ley del Deporte de 2022, que, pese a reconocer el valor de la práctica deportiva como vía de integración social de los menores, impide conceder una licencia federativa a quienes, con origen extranjero, carezcan de residencia legal.

| etiquetas: fútbol , deporte , infancia , migrantes , españa , fifa
8 2 5 K 60 actualidad
13 comentarios
8 2 5 K 60 actualidad
Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
Logico y razonable. O el resto tenemos que tener todo en regla. Un poco hasta los cojones que solo se obligue a cumplir la ley a algunos y con otros no pase nada...

Ademas, nadie les impide jugar al futbol. Con lo cual el titular es directamemte falso.
11 K 110
powernergia #3 powernergia
#1 Es la típica medida inteligente para fomentar el fichaje de bandas, allí no les piden papeles.
0 K 12
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#3 Bueno, intiyo q si estas ilegal deberas mantener un perfil bajo y no meterte en bandas.... no?
1 K 18
plutanasio #4 plutanasio
#1 y si encima no sabes su edad real estás perjudicando al resto de niños
3 K 43
Dene #7 Dene
#1 ni lógico ni razonable. va totalmente contra la integracion y contra la educacion. por cierto, españita es firmante de la convención de unicef de los derechos de la infancia. debería ser mas importante que la situacíon administrativa de residencia.
2 K 38
crycom #13 crycom
#7 Claro, es mejor desvirtuar una competición que se rige, con razón, pero bloques de edades, permitiendo a ilegales que no acreditan su edad.
0 K 10
Veelicus #5 Veelicus
Maldita sea, se hace cumplir la ley!!!
3 K 44
#2 Leon_Bocanegra
Es lo mejor. Nada de deportes, que se vayan por ahí a hacer gamberradas  media
2 K 32
vicvic #9 vicvic *
Cuando se habla de decadència de occidente este tipo de actitudes infantiles si que la representan fielmente. Que haya gente adulta y, se supone, con un mínimo de razonamiento y visión que le parezca raro lo siguiente, es un síntoma fuerte de una sociedad infantilizada y que no vive con los pies en la tierra.

"Se trata de la Ley del Deporte de 2022, que, pese a reconocer el valor de la práctica deportiva como vía de integración social de los menores, impide conceder una licencia…   » ver todo el comentario
2 K 32
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Si no resides en España no puedes federarte
1 K 19
#10 xaviazo
Como está el ICE.
0 K 17
Alberto_Martín_5 #11 Alberto_Martín_5
Para los pequeños clubs es una autentica odisea la cantidad de papeleo que hay que solicitar incluso para los extranjeros legales o para los hijos de extranjeros nacidos en España (NIEs, pasaportes de jugador y padres, partidas de nacimiento, tarjetas de la seguridad social, empadronamiento, contratos de trabajo, nominas, certificado de escolarización, declaraciones juradas en la federación, etc.). La Federación te exige más papeleo que para un profesional y luego el tiempo que se tiran para…   » ver todo el comentario
0 K 6
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#11 aún no tenemos claro que cada derecho y garantía legal conlleva uno o varios trámites administrativos/burocraricos.
0 K 11

menéame