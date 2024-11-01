Prohibido jugar a la pelota: los menores migrantes que no pueden federarse en las ligas infantiles

Cientos de niñas y niños en España no pueden practicar deporte en un club federado porque se lo prohíbe una ley. Se trata de la Ley del Deporte de 2022, que, pese a reconocer el valor de la práctica deportiva como vía de integración social de los menores, impide conceder una licencia federativa a quienes, con origen extranjero, carezcan de residencia legal.