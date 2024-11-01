edición general
El problema de la vivienda llega al mercado laboral: las empresas cada vez tienen más dificultades para cubrir sus vacantes por el precio de los alquileres en España

El problema de la vivienda llega al mercado laboral: las empresas cada vez tienen más dificultades para cubrir sus vacantes por el precio de los alquileres en España

¿Por qué es importante? La situación es especialmente crítica en ciudades tensionadas como Madrid, Barcelona, Valencia o Palma. Se pone de manifiesto que ya no vale solo con un buen sueldo, también hace falta un buen precio para alquilar o comprar.

Comentarios destacados:    
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Entonces resulta que no se puede joder a la sociedad sin que la economía se resienta?

No me lo podía haber imaginado
#16 Galton
#6 El sueño húmedo del capitalismo, en el cual vienen trabajando desde la primera revolución en Gran Bretaña, es generar un mercado extraído de la sociedad... que se autorregule de manera independiente de la misma. Vamos que quieren pasar de economía= mercado+sociedad a economía=mercado... Spoiler: No funciona. (o mejor dicho, solamente funciona con esclavos no con personas con derechos)
#8 wictor69
El precio de la vivienda es nocivo para todos excepto para los especuladores y rentistas, si no se pone una solución pronto habrá una revuelta popular
#10 mam23
#8 "revuelta popular" no hombre, aun podemos aguantar mas mierda, el español aun se puede quejar mas en los bares, cuando empiecen a cerrar bares ...
#15 Acabose
#10 siempre nos quedará MNM
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Loquísimo que para que los rentistas que no producen nada le saquen pasta a los guiris que no producen nada empresas y trabajadores jodidos.

Arreglamos los salarios quejándonos en redes para espantar la llegada de trabajadores y la vivienda quejándonos del cambio climático para espantar la demanda
Harkon #11 Harkon
Tienen el Teletrabajo como opción.

Que vayan asumiéndolo
#5 MariaRosarioKaren
doy fe. Recibo cada vez más anuncios de ett para trabajos en determinadas localidades con autobus gratuito ida y vuelta desde determinadas localidades.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Que lo arreglen con otra orgía en la CEOE.
#4 Mustela
En lugar de localizar la raíz del problema hablan del resultado. Gentrificación sumado al turismo masivo y la vivienda libre, ¿qué puede salir mal? Me sé de uno que decía "es el mercado, amigo".

Relacionada de anteayer: www.meneame.net/story/sociologa-especuladores-vivir-rentas-insulto-por
#2 Jacusse
Pay them more!
#13 drstrangelove
Me recuerda al 2008. Se viene hostia guapa.
Yoryo #12 Yoryo
Ahora que se quejan los empresarios ya tiene una excusa PsoE para hacer un poquito por los inquilinos (con un 5% le parecerá suficiente)
#7 Tronchador.
Mira, lo mismo esto sirve para implantar el teletrabajo. Un amigo teletrabaja para una empresa alemana desde un cómodo pueblo de la comunidad valenciana.
Deviance #9 Deviance
#7 Ya, pero hay oficios en los que se requiere trabajo presencial si o si. Por ejemplo la logística, el supermercado, la peluquería, la panadería etc.... Apoyo totalmente el teletrabajo para quien pueda, que conste.
#14 Hynkel
#7 El teletrabajo sirve en la práctica para cuatro gatos. No basta con que el trabajador sea autónomo y tenga experiencia (que también), es que la cultura de la empresa tiene que ser radicalmente diferente.

Y hay inmuebles de oficinas que están aún con hipotecas.

El teletrabajo ayudaría a muchas cosas, no lo dudo. Pero deja a muchos con el culo al aire.
