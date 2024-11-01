El problema de la vivienda llega al mercado laboral: las empresas cada vez tienen más dificultades para cubrir sus vacantes por el precio de los alquileres en España

¿Por qué es importante? La situación es especialmente crítica en ciudades tensionadas como Madrid, Barcelona, Valencia o Palma. Se pone de manifiesto que ya no vale solo con un buen sueldo, también hace falta un buen precio para alquilar o comprar.
No me lo podía haber imaginado
Arreglamos los salarios quejándonos en redes para espantar la llegada de trabajadores y la vivienda quejándonos del cambio climático para espantar la demanda
Que vayan asumiéndolo
Y hay inmuebles de oficinas que están aún con hipotecas.
El teletrabajo ayudaría a muchas cosas, no lo dudo. Pero deja a muchos con el culo al aire.