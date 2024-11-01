El problema no son las pantallas, es la pereza en educar [CAT]

Cada vez escuchamos más que las “pantallas” son un gran problema para los menores. En las escuelas están prohibidas, en casa demonizadas, invocadas como la causa de todos los males contemporáneos. Pero hay una cosa que chirría: nunca, a lo largo de la historia, hemos hablado del soporte. No hemos hablado del papel como un peligro en sí mismo, aunque las cosas se han escrito en papel que han causado millones de muertes durante siglos. Por ejemplo, la Biblia, el primer texto grande impreso por Gutenberg.
| etiquetas: pantallas , moviles , prohibicion , internet , educacion , benjami
Antes mis padres al menos trabajaban una barbaridad de horas, como 50-60h semanales en su trabajo por cuenta ajena más los findes en nuestra finca. La incapacidad de educar o pasar tiempo con los hijos, que no pereza como dice éste, siempre ha estado ahí.