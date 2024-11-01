El problema no son las pantallas, es la pereza en educar [CAT]

Cada vez escuchamos más que las “pantallas” son un gran problema para los menores. En las escuelas están prohibidas, en casa demonizadas, invocadas como la causa de todos los males contemporáneos. Pero hay una cosa que chirría: nunca, a lo largo de la historia, hemos hablado del soporte. No hemos hablado del papel como un peligro en sí mismo, aunque las cosas se han escrito en papel que han causado millones de muertes durante siglos. Por ejemplo, la Biblia, el primer texto grande impreso por Gutenberg.