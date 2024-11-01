edición general
El problema no son las pantallas, es la pereza en educar [CAT]

Cada vez escuchamos más que las “pantallas” son un gran problema para los menores. En las escuelas están prohibidas, en casa demonizadas, invocadas como la causa de todos los males contemporáneos. Pero hay una cosa que chirría: nunca, a lo largo de la historia, hemos hablado del soporte. No hemos hablado del papel como un peligro en sí mismo, aunque las cosas se han escrito en papel que han causado millones de muertes durante siglos. Por ejemplo, la Biblia, el primer texto grande impreso por Gutenberg.

#1 Febrero2027
Siempre puedes habilitar control parental en el móvil y ordenador de tu hijo. Y si no sabes cómo, infórmate, ve a tiendas especializadas y esfuérzate en vigilar a tu hijo, no delegues en el Estado
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
a ver, hijo de la grandísima punta, hay varios estudios científicos que han registrado que las redes sociales activan en el cerebro los mismos mecanismos de recompensa (adicción, dependencia) que la cocaína. no prohibimos entonces la coca porque lo que pasa es que a la gente le cansa mucho educar? hijo de puta que eres!
neo1999 #2 neo1999
Supongo que no son excluyentes.
paumal #4 paumal
Ya lo decía mi abuelo, una ostia a tiempo evita problemas.
#5 Einwanderer
El autor no habla de eso. Se te ve un tío cabal y educado, para nada irracional...
#6 encurtido
Claro que son las pantallas. En los 90s nos pasábamos varias horas diarias jugando en la calle sin la supervisión de adultos, y al parecer eso es menos malo que pasar las mismas horas mirando una pantalla.

Antes mis padres al menos trabajaban una barbaridad de horas, como 50-60h semanales en su trabajo por cuenta ajena más los findes en nuestra finca. La incapacidad de educar o pasar tiempo con los hijos, que no pereza como dice éste, siempre ha estado ahí.
