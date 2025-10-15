edición general
El problema no son los okupas, es el precio de la vivienda: los datos avalan que aumentan los impagos mientras la okupación sigue en caída

La okupación de viviendas tiene un espacio reservado -casi a diario- en ciertos programas de radio y televisión, en mítines y en las agendas políticas no significa que sea el fenómeno central que está vaciando los hogares en España. Los datos difundidos este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muestran otra realidad: son los impagos del alquiler y de los préstamos hipotecarios los que están provocando la mayoría de las pérdidas de vivienda.

#2 ombresaco
es muy fácil, en vez de decir que aumenta la morosidad, o de llamarlos inquilinos morosospasan a llamarlos inquiokupas, y así meterlos en la categoría
#6 Somozano *
#2 Para el ciudadano medio (incluso las charos pelo rosa del PSOE) un alquilado que no paga es desde ese día un okupa
No diferencian términos. Y la calle es sabia
Un señor metido en mi piso gratis
Okupa
Sea un antiguo propietario, un señor que no conoces de nada o tú tía
De la misma forma que nunca llamará niño a un mena de 17 años que luego en realidad tiene 23 y 4 violaciones con agresión detrás
cromax #8 cromax
#4 Si dejas de pagar eres moroso. Tanto si dejas de pagar el alquiler como la factura del teléfono o el recibo de la comunidad de vecinos. #6 #2
Pero, claro, usar el término correcto no renta a los intereses de la derecha.
#9 Somozano *
#8 Moroso es el que deja a deber cuatro peras en una frutería
Si vives en un sitio sin pagar eres un okupa
Quién dice eso?
La puta calle
La gente
El pueblo
Punto
La calle ahora es nuestra
También sus expresiones culturales
Vosotros quedaros con la élite cultural que nadie lee y con Bob Pop
cromax #12 cromax
#9 No, eres un moroso. Simplemente se retuerce el lenguaje para que encaje en un determinado discurso.
Y sí, es probable que la calle sea de la ultraderecha más casposa y lamentable, es lo que hay.
ingenierodepalillos #13 ingenierodepalillos
#9 Será su calle, señor “la generalización es mi dios”

Un moroso, hasta que llegó antena tres, era cualquiera que dejase de pagar, incluidos los incumplimientos de contrato, de ahí que el cobrador del frac persiguiese a todo tipo de endeudados, aunque dudo que los que deben cuatro duros en la frutería nadie en su sano juicio les llame morosos.
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
LOS ESPECULADORES ESTAN HUNDIENDO EL MERCADO

Precios altos, la gente no puede tener familia e hijos, que hace que en el futuro no hayan compradores

En breve con el cambio climático y esto, se hunde el mercado

Solo hay que difundir cambio climático, caida de natalidad, los especuladores venden y bajan precios
Quel #11 Quel
#7 ¿ Puedes llorar mas fuerte ? Aprieta los puñitos y llora mas. Por gozarlo.
Gry #1 Gry
¿No sería fantástico que una ley contra la okipación permitiera de rebote desahuciar a inquilinos morosos y propietarios que no puedan pagar su hipoteca? :roll:
#3 Somozano
Cuando Pedro Sánchez traiga el aborto legal y acabe de solucionar lo de Gaza seguro que se pone con la vivienda
Sandilo #4 Sandilo
Si dejas de pagar eres okupa, da igual que hayas entrado dando una patada a la puerta que con un contrato.
#10 Zeremiel
#4 No, eres un moroso, las palabras no significan lo que a ti te viene bien.
Quel #5 Quel
El problema de la ocupación es tanto la cantidad sino la sensación de injusticia que genera.
