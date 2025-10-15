El problema no son los okupas, es el precio de la vivienda: los datos avalan que aumentan los impagos mientras la okupación sigue en caída

La okupación de viviendas tiene un espacio reservado -casi a diario- en ciertos programas de radio y televisión, en mítines y en las agendas políticas no significa que sea el fenómeno central que está vaciando los hogares en España. Los datos difundidos este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muestran otra realidad: son los impagos del alquiler y de los préstamos hipotecarios los que están provocando la mayoría de las pérdidas de vivienda.