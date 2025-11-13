edición general
La primera vista del juicio por espionaje a Pablo González será el 25 de noviembre en Varsovia

Ya hay fecha para la primera vista del juicio a Pablo González, o Pavel Rubtsov, el ciudadano hispanorruso acusado en Polonia por espionaje para Rusia. Será el 25 de noviembre en Varsovia, según ha informado la oficina de prensa del tribunal a la agencia polaca PAP, y cita Efe. Pablo González fue encarcelado en Polonia y se encontraba en prisión preventiva cuando fue liberado en agosto de 2024 como parte de un canje internacional de prisioneros entre varios países occidentales y Rusia.

JuanCarVen #8 JuanCarVen
Independientemente del delito no se han respetado las garantías procesales. Pero veo que aquí muchos no han pasado del neolítico judicialmente hablando.
Pertinax #3 Pertinax *
AY PAVEL PAVEL ¡CÓMO TE HAN PILLAO PAVEL!
sotillo #4 sotillo
#3 ¿Pillarle, tú crees?
Pertinax #6 Pertinax
#4 No del todo. Aún no le ha pillao la Oihana por banda.  media
Kasterot #5 Kasterot
#3 ¿No hace falta el juicio? ¿Ya está claro?
zentropia #7 zentropia
#5 Putin le ha dado una medalla y todo.
Harkon #13 Harkon
#3 que espía más raro que en vez de estar en la clandestinidad o con un perfil bajo y poco público en su propio país sigue trabajando de periodista oye
Andreham #9 Andreham
Vamos a ponerlo sencillito y mascadito para los que no les da.

Imaginad que un venezolano mueve droga en su barquita de pesca. USA coge y lo mata en aguas internacionales alegando que, pues eso, lleva droga. Pero no muestra ni una sola prueba, ni le hace ningún juicio, simplemente coge, lo ve, y lo mata. ¿Está bien que lo haya matado?

Imaginad que un palestino es realmente de Hamás, y está por ahí haciendo cosas de terrorista. Israel coge y lo mata en su casa, matando de paso a toda su…   » ver todo el comentario
Pertinax #10 Pertinax *
#9 no deja que su familia le vea
Falso.
manuelpepito #12 manuelpepito
#9 Más allá que lo intercambiaron en un intercambio de prisioneros, cosa que ya es de sospechar, la prueba más concluyente que contra este había algo sólido es que el PP no ha dicho ni mu, cosa muy rara ya que utilizan absolutamente todo para atacar al gobierno.
#1 poxemita
Otra vergüenza de proceso judicial al nivel del caso del FGE.

Free Pablo Pavel.
#11 Cincocuatrotres
Espía es una profesión muy respetable y para la que hay que tener muchos huevos, no sé si es el caso.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
no creo que se presente, pero al menos deberian llevar en su lugar a todos que pusieron sus pezuñas en el fuego por el, en sustitucion
