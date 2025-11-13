La primera vista del juicio por espionaje a Pablo González será el 25 de noviembre en Varsovia  

Ya hay fecha para la primera vista del juicio a Pablo González, o Pavel Rubtsov, el ciudadano hispanorruso acusado en Polonia por espionaje para Rusia. Será el 25 de noviembre en Varsovia, según ha informado la oficina de prensa del tribunal a la agencia polaca PAP, y cita Efe. Pablo González fue encarcelado en Polonia y se encontraba en prisión preventiva cuando fue liberado en agosto de 2024 como parte de un canje internacional de prisioneros entre varios países occidentales y Rusia.
etiquetas: vista , juicio , pablo gonzález , 25 noviembre , varsovia
