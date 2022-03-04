edición general
Pablo González: "Me han tenido dos años preso sin acusación ni pruebas" [EUS]

Pablo González: "Me han tenido dos años preso sin acusación ni pruebas" [EUS]

"Como publicó The Wall Street Journal, Estados Unidos propuso a Rusia que me pusiera en libertad y, como yo soy ciudadano ruso y el mío es un caso mediático, Rusia aceptó. El resto son coplas, tonterías. No sé si Polonia me juzgará o no, pero en dos años y medio no ha presentado acusación." "Yo, a día de hoy, no puedo defenderme libremente. Si hablo del caso, me imputarán la violación del secreto de sumario y les será más fácil dar la orden internacional de buscarme."

#2 De porque le recibió Putin en persona o porque tenia informes de objetivos en el movil ¿ha dicho algo?
De porque le recibió Putin en persona o porque tenia informes de objetivos en el movil ¿ha dicho algo?
#7 #2 Y la forma física con la que salió de la prisión polaca para el intercambió...
#8 #2 POR QUÉ iba a decir algo?
#9 #2 Informes que una caterva de fiscales y jueces polacos no han sido capaces de presentar en cinco años. Idos a c...
#11 #9 " Idos a c..."

Mejor vete tu que ya lo conoces.
#54 #11 a pregunta mejor no responder, no?
#58 #54 Que pregunta? :roll:
#60 #58 Informes que una caterva de fiscales y jueces polacos no han sido capaces de presentar en cinco años
#60 Si lo intercambias se acaba todo.

Y tu? cuando contestas tu a la pregunta de porque un asesino de periodistas como Putin recibe a este con honores?
#10 #2 eso importa mucho? Mas que nada porque si fuese un espia defenestrado le habrían dado el mismo tratamiento que a los espías defenestrados. Cargo militar, paga y jubilación temprana en Rusia, como paso con Philby (por poner un ejemplo famoso)
#15 #2 Léete la noticia o la traducción y luego sigues.
#2 ¿Para qué quieres que diga nada, si aquí en el Menéame ya lo han juzgado y condenado como Agente Secreto del FSB conspirando para pasarle a Rusia información de opositores para que los asesinen?

No creo que haga falta ninguna prueba, ni de Polonia ni de su puta madre, si ya está todo más claro que el agua. Yo he leído aquí en el Menéame ya la sentencia dictada por usuarios que saben muchísimo sobre Pablo González, sobre la familia de Juana Rivas, sobre las cuentas corrientes de Pablo Iglesias y muchas otras cosas más, o sea lo que él tenga que decir a mí me suda la polla porque lojesperto han hablao.
#19 #17 Hablo de putas la tacones.
#21 #19 Cállate, anda, que estás tú para señalar a nadie.
#24 #21 Estas tu para mandar callar. xD xD xD xD
#25 #24 ¿Qué, me vas a dar otra clase de leyes de urbanismo sin tener ni puta idea?
#29 #25 La diferencia es que yo justifico a asesinos, ni asesinatos.
#32 #29 Anda que no. Lo que pasa que tú les das medallas al mérito, y pluses en la pensiones, y el jefe del estado les homenajea.
#32 La diferencia es que no veras un comentario mío defendiendo a esa basura.

Siempre cree el ladrón que todos son de su condición.

Pd: Busca, busca... xD xD xD
#43 #35 Para qué, si pagas impuestos. No tengo ni que buscar.
#46 #43 Ahh, que tu no pagas impuestos.... :roll:
#46 ¿Pero no me acabas de acusar de todo? Yo soy consciente de qué se paga con mis impuestos.
A otros os gusta no ver, y señalar.
Y no sabía que pidieras desmantelar la Guardia Civil y que pidan perdón. Bien está saberlo.
#26 #19 Frase que no tiene ningún sentido en una réplica a mi comentario, pero ok, lo que decía: que no hace falta discutir más, los expertos juristas del Menéame ya han hablado. Culpable y fuera, si hay millones de pruebas, lo que pasa es que no las presentan en un juzgado polako porque habló de putas la tacones.
#28 #26 Tiene mucho que ver en el momento que tue eres el primero que acusa sin juicio a los que a ti te interesa. Tu no eres ejemplo de nada.
#36 #2 Ha dicho que dos años sin juicio ni acusaciones formales. Vamos, un preso político en toda regla.
#40 #36 No insultes a los presos políticos comparándolos con este..
#41 #40 Dos años sin acusaciones formales ni juicio, sin ninguna garantía legal.Vvamos, que ha estado preso en lo que se suele llamar una dictadura.
#42 #41 Y sin embargo no llamas dictadura a la Rusia de Putin... Hipocresia nivel Dios.
#44 #42 Ni tú a Polonia o a la UE.
#44 Ahhh, que la UE es una dictadura.

xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
#56 #47 dos años en prisión sin ni un cargo presentado.
#38 #2 schhhh
#3 Errónea, no es un preso político, es un espía intercambiado por otro espía y al que fue a darle las gracias el mismo Putin por los servicios prestados. Tenía hasta una doble vida con otra mujer :palm:
Traducción automática con batua.eus:
El periodista vasco Pablo González (Moscú, 1992) lleva un año libre.
Fue detenido en febrero de 2022 en Polonia cuando informaba de la guerra en Ucrania. El 1 de agosto del año pasado fue puesto en libertad en un intercambio de prisioneros. Polonia lo mantuvo en prisión preventiva durante dos años y medio y ahora se ha reabierto la vía judicial contra él.
Fue detenido en 2022 en Polonia y acusado de espía al servicio de Rusia. ¿Cómo viviste aquello y cómo…
#20 #1 A cuantos etarras has defendido hoy? Me daria verguenza defender a un tio que recopilaba informacion para que despues los asesinaran. Pero eso ya sabemos que te gusta mucho...
#39 #20 ¿Y tú a cuantos franquistas y genocidas has defendido?
#62 #39 No se, no vivia cuando franco, tu a cuantos etarras has escondido en tu casa? o eras uno de ellos, vista la efusividad con la que los defiendes
#4 El abogado de este payaso, en los primeros dias de su detencion, admitio la acusacion de espionaje del GRU.
Lo realmente alucinante, es la cantidad de subnormales que se tragan los embustes de este propagandista y espia del GRU ruso,
#30 #4 No lo encuentro, tienes algún enlace? Lo único que he visto es que renunció su abogada de oficio polaca y luego Boye se encargó del caso
#45 #33 admitio la acusacion de espionaje del GRU

¿Dónde está eso?
¿Dónde está eso?
#33 No hay ni una palabra en esos enlaces que diga que su abogado "en los primeros dias de su detencion, admitio la acusacion de espionaje del GRU.", son noticias de la detención y la acusación. Lástima que no recuerdes esa tertulia dónde Boye dijo algo absolutamente relevante para el caso...

Y no digo que no esté a sueldo del FSB, puede que si, puede que no. Pero el atropello a los derechos humanos (más de dos años en preventiva sin presentar pruebas) no vale ni para éste, ni para un nazi, ni para mi vecino del quinto. O Estado de derecho o derecho del enemigo, las dos cosas a la vez no se puede.
#52 #33 qué mentiroso, madre mía xD xD xD
#55 #52 Ya en los primeros dias de su detencion, multiples medios hablaban de acusacion formal de espia del GRU.. llevo un rato buscando el video que claramente vi de Boye diciendo en tv que la justicia de Polonia lo habia acusado, y no lo encuentro, hay demasiada mierda en la red. Pero vaya, que sigais erre que erre defendiendo y blanquando a este miserable espia del GRU, denota lo fanatizados que estais algunos, al final toda esa mierda que decis y escribis, es solo por el miserable y…
#53 #30 ese usuario es el verdadero agente del GRU igual que la Profe o él Mysto.... Es la única explicación coherente de que sean como son de plastas, peñazos y loros de propaganda, que sean agentes rusos que quieren esparcir tanta mierda que la gente acabe pillando tirria a Ucrania
#14 Es sorprendente lo informados que están algunos meneantes, linea directa con la CIA.
#16 #14 Con los bulos de la CIA.
#6 Le hicieron un Assange y los m... del gobierno español escurrieron el bulto, mientras los criminales que controlan los medios periódicos patrios hacían la ola.
#12 #6 escogieron a un periodista random, pero solo a uno, y resulto que tenia mierda bajo la alfombra como para escribir un libro de espias. todo una conspiracion.
#27 #12 Mierda bajo la alfombra que curiosamente no existe más que en forillos de internet y no en un juzgado europeo que es donde debería existir. Es risible veros a todos repetir mantras y afirmando rot
#6 No insultes a Assange comparándole con este espía ruso que señala objetivos para que los maten.
#13 Deberías haber testificado o algo, si tanto sabes de él, y ahora no tendríamos a un espía andando libre por ahí. :roll:
Que contento estaba Putin cuando te recibió con honores en el aeropuerto. Si es que Putin en el fondo es un campechano!  media
#23 Una vergüenza que haya tenido que ser el presidente de un país extranjero y no el gobierno de España el que haya dado la cara por un prisionero político español encerrado en la totalitaria Polonia.
#37 xD xD xD Menéame está repleto de genios de la comedia. Los guionistas del Saturday Night Live fliparían.
#23 putin recibió a todos con la misma ceremonia. Es MUY gracioso que para ilustrar tu comentario has puesto una foto en la que Pablo sale el último del grupo xD
Pável Alekséievich Rubtsov (Moscú, 1992)
#5 Pero ponlo bien que así da más miedo: Павел Алексеевич Рубцов

Ah, y nació en el '82. Si es que no se puede sacar de dónde no hay...
#5 ¿Y? Descendiente de exiliados de la guerra civil y dictadura española.
La linde se acaba pero los tontos siguen...
Lo han puesto como mono de feria haciendo entrevistas
