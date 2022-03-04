Pablo González: "Me han tenido dos años preso sin acusación ni pruebas" [EUS]

"Como publicó The Wall Street Journal, Estados Unidos propuso a Rusia que me pusiera en libertad y, como yo soy ciudadano ruso y el mío es un caso mediático, Rusia aceptó. El resto son coplas, tonterías. No sé si Polonia me juzgará o no, pero en dos años y medio no ha presentado acusación." "Yo, a día de hoy, no puedo defenderme libremente. Si hablo del caso, me imputarán la violación del secreto de sumario y les será más fácil dar la orden internacional de buscarme."
Mejor vete tu que ya lo conoces.
Y tu? cuando contestas tu a la pregunta de porque un asesino de periodistas como Putin recibe a este con honores?
No creo que haga falta ninguna prueba, ni de Polonia ni de su puta madre, si ya está todo más claro que el agua. Yo he leído aquí en el Menéame ya la sentencia dictada por usuarios que saben muchísimo sobre Pablo González, sobre la familia de Juana Rivas, sobre las cuentas corrientes de Pablo Iglesias y muchas otras cosas más, o sea lo que él tenga que decir a mí me suda la polla porque lojesperto han hablao.
Siempre cree el ladrón que todos son de su condición.
A otros os gusta no ver, y señalar.
Y no sabía que pidieras desmantelar la Guardia Civil y que pidan perdón. Bien está saberlo.
El periodista vasco Pablo González (Moscú, 1992) lleva un año libre.
Fue detenido en febrero de 2022 en Polonia cuando informaba de la guerra en Ucrania. El 1 de agosto del año pasado fue puesto en libertad en un intercambio de prisioneros. Polonia lo mantuvo en prisión preventiva durante dos años y medio y ahora se ha reabierto la vía judicial contra él.
Fue detenido en 2022 en Polonia y acusado de espía al servicio de Rusia. ¿Cómo viviste aquello y cómo… » ver todo el comentario
Lo realmente alucinante, es la cantidad de subnormales que se tragan los embustes de este propagandista y espia del GRU ruso,
Y no digo que no esté a sueldo del FSB, puede que si, puede que no. Pero el atropello a los derechos humanos (más de dos años en preventiva sin presentar pruebas) no vale ni para éste, ni para un nazi, ni para mi vecino del quinto. O Estado de derecho o derecho del enemigo, las dos cosas a la vez no se puede.
