Pablo González: "Me han tenido dos años preso sin acusación ni pruebas" [EUS]

"Como publicó The Wall Street Journal, Estados Unidos propuso a Rusia que me pusiera en libertad y, como yo soy ciudadano ruso y el mío es un caso mediático, Rusia aceptó. El resto son coplas, tonterías. No sé si Polonia me juzgará o no, pero en dos años y medio no ha presentado acusación." "Yo, a día de hoy, no puedo defenderme libremente. Si hablo del caso, me imputarán la violación del secreto de sumario y les será más fácil dar la orden internacional de buscarme."