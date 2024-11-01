edición general
La primera “dark factory” sin humanos está a punto de ser real: robots fabricarán coches de principio a fin

La primera “dark factory” sin humanos está a punto de ser real: robots fabricarán coches de principio a fin

Muchos dicen que la IA quitará a los humanos nuestros trabajos, y parece que en las fábricas de coches será así. ¿Cuándo llegará la primera dominada por los robots? Más pronto de lo que piensas.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los robots, la IA quedándose los trabajos y la extrema derecha te vende que el problema son las pensiones de los boomers que cobran mucho para alimentar sus fondos de pensiones privados

Señalan a los árabes mientras los guiris nos tiran de los barrios

Y así con todo
taSanás #2 taSanás *
#1 hay que meter en todos los meneos la arenga a las tropas, eh?
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue *
#2 No queréis que cuente los trucos, no vaya a ser que la gente se entere :roll:

Pero en todos los meneos me tenéis que atacar a mi, eso sí. Los de siempre a por mi, solo hay que verlos votar en pocos minutos

Molesto a la élite 8-D
Jointhouse_Blues #12 Jointhouse_Blues *
#4 Tú sigue con tu misión, y que le den a los detractores. Dicho esto, si me permites una sugerencia, te recomiendo refinar tu estrategia, y utilizar métodos más sutiles y sofisticados que ayuden a una mejor difusión del mensaje. Porque la imagen de conspiranoico obsesivo que a menudo proyectas, no ayuda a tu causa. Todo sin ánimo alguno de ofender.
jonolulu #5 jonolulu
#2 ¿Matando al mensajero EH?

No dice ninguna mentira
taSanás #10 taSanás *
#5 mentira o no, no viene a cuento. Es seguir enmierdando menéame con política en todos y cada uno de los envíos
rogerius #3 rogerius *
Los robots van a comprarse coches muy chulos… :-D

Fuera bromas, a ver quién fabrica coches más baratos y mejores que China…
jonolulu #6 jonolulu
#3 Espero que sean autónomos para pasearse a sí mismos
#9 beldin
en todos los años que llevo trabajando en la automocion la tecnologia siempre quito puestos de trabajo, esto se veia venir y es el sueño humedo de todos los directivos de planta. hace años se hablaba de subir los impuestos pero solo fue una moda...
#13 muerola
#9 hasta que los directivos de planta sean también remplazados y esos si que lo tendrán mal para encontrar trabajo
#14 gambader
-¿Viste esa guerra?
-No. Me crié después, entre las ruinas, esquivando a los C.A.
-¿C.A.?
-Cazas Asesinos: máquinas construidas en fábricas automatizadas. Pero no son muy listos. John no enseñó a esquivarlos.

:tinfoil:
Malinke #7 Malinke
Cuado baje el jefe a la nave y no haya nadie para hacerle la pelota ni preguntare por la familia, se acabó la humanidad.
jonolulu #8 jonolulu
#7 La humanidad del jefe se acabó hace mucho tiempo
Malinke #15 Malinke
#8 era por hacerlo más dramático. :-D
Aunque todavía quedan naves donde de esas.
taSanás #11 taSanás *
sí hijo sí, la élite está preocupadísima por tus algaradas en menéame, vaya flipado

Edit: Vaya, me responde y al ignore. Sin avisar … vaya tío patetico. A vivir a gustito en la cámara de eco, Cada vez más pequeña
