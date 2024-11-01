·
date 2024-11-01
8
meneos
77
clics
La primera “dark factory” sin humanos está a punto de ser real: robots fabricarán coches de principio a fin
Muchos dicen que la IA quitará a los humanos nuestros trabajos, y parece que en las fábricas de coches será así. ¿Cuándo llegará la primera dominada por los robots? Más pronto de lo que piensas.
coche
robot
manufactura
7
1
1
#1
NPCMeneaMePersigue
Los robots, la IA quedándose los trabajos y la extrema derecha te vende que el problema son las pensiones de los boomers que cobran mucho para alimentar sus fondos de pensiones privados
Señalan a los árabes mientras los guiris nos tiran de los barrios
Y así con todo
7
K
86
#2
taSanás
*
#1
hay que meter en todos los meneos la arenga a las tropas, eh?
4
K
53
#4
NPCMeneaMePersigue
*
#2
No queréis que cuente los trucos, no vaya a ser que la gente se entere
Pero en todos los meneos me tenéis que atacar a mi, eso sí. Los de siempre a por mi, solo hay que verlos votar en pocos minutos
Molesto a la élite
2
K
44
#12
Jointhouse_Blues
*
#4
Tú sigue con tu misión, y que le den a los detractores. Dicho esto, si me permites una sugerencia, te recomiendo refinar tu estrategia, y utilizar métodos más sutiles y sofisticados que ayuden a una mejor difusión del mensaje. Porque la imagen de conspiranoico obsesivo que a menudo proyectas, no ayuda a tu causa. Todo sin ánimo alguno de ofender.
0
K
12
#5
jonolulu
#2
¿Matando al mensajero EH?
No dice ninguna mentira
1
K
33
#10
taSanás
*
#5
mentira o no, no viene a cuento. Es seguir enmierdando menéame con política en todos y cada uno de los envíos
0
K
8
#3
rogerius
*
Los robots van a comprarse coches muy chulos…
Fuera bromas, a ver quién fabrica coches más baratos y mejores que China…
2
K
46
#6
jonolulu
#3
Espero que sean autónomos para pasearse a sí mismos
1
K
33
#9
beldin
en todos los años que llevo trabajando en la automocion la tecnologia siempre quito puestos de trabajo, esto se veia venir y es el sueño humedo de todos los directivos de planta. hace años se hablaba de subir los impuestos pero solo fue una moda...
1
K
24
#13
muerola
#9
hasta que los directivos de planta sean también remplazados y esos si que lo tendrán mal para encontrar trabajo
0
K
12
#14
gambader
-¿Viste esa guerra?
-No. Me crié después, entre las ruinas, esquivando a los C.A.
-¿C.A.?
-Cazas Asesinos: máquinas construidas en fábricas automatizadas. Pero no son muy listos. John no enseñó a esquivarlos.
1
K
14
#7
Malinke
Cuado baje el jefe a la nave y no haya nadie para hacerle la pelota ni preguntare por la familia, se acabó la humanidad.
0
K
11
#8
jonolulu
#7
La humanidad del jefe se acabó hace mucho tiempo
1
K
33
#15
Malinke
#8
era por hacerlo más dramático.
Aunque todavía quedan naves donde de esas.
0
K
11
#11
taSanás
*
sí hijo sí, la élite está preocupadísima por tus algaradas en menéame, vaya flipado
Edit: Vaya, me responde y al ignore. Sin avisar … vaya tío patetico. A vivir a gustito en la cámara de eco, Cada vez más pequeña
0
K
8
