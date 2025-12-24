edición general
Los presuntos asesinos del chalé de lujo de Elche: dos polacos muy violentos fichados por las fuerzas de seguridad

Dos rastros de sangre señalan el camino hacia la puerta de acceso al chalé en el que permanecieron atrincherados durante 20 horas dos ciudadanos con pasaporte polaco, entre el lunes y el martes. Presuntamente, okupas. Presuntamente también, autores de la paliza en la que murieron dos hombres de origen alemán que habían intentado que no se colaran otra vez en el lujoso inmueble, al que ya habían accedido hasta en dos ocasiones previamente y ubicado entre las playas del Pinet y La Marina, en Elche (Alicante).

Que vergüenza de justicia bananera
Ahora veremos a Abascal y a Feijoo declamar contra la inmigración de personas del norte de Europa y a los cachorros de Vox y al "desokupo" ir a Elche a apalear a rubios con ojos azules.
