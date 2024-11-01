edición general
La prestación de 200 euros por hijo que impulsa el Gobierno: cuándo solicitarla y quién puede cobrarla

Propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, apunta a reducir la pobreza infantil y apoyar a las familias con menos recursos.

Ovlak #18 Ovlak
#17 Y lo mío un chiste :-P
1 K 23
#20 rbrn
¿Hay ingresos máximos? O son 200 por crio en plan universal.
1 K 21
gary_wallace #21 gary_wallace
#20 "Se trata de una iniciativa de carácter universal, al igual que la sanidad o la educación pública, por lo que todas las familias que tengan hijos a su cargo podrán beneficiarse sin límite de ingresos."
0 K 6
#22 mstk
#20 14 hijos 2800€/mes, menos el 10% que entregues a la iglesia.
0 K 7
gary_wallace #24 gary_wallace
#20 Aunque claro, como tributaran como rendimientos del trabajo habrá familias que se lleven una sorpresa en Marzo.
0 K 6
DaniTC #1 DaniTC
Me encanta. Antena tres pone a Ayuso y no a Feijoo como voz de la oposición en la noticia xD
1 K 13
Dene #16 Dene
Sin presupuestos esto solo es humo...
0 K 12
reithor #4 reithor
Los de la derecha tendrán opiniones encontradas, por un lado el modelo Opus recibe un pastizal, por otro echarán mierda sobre migrantes con tres partos múltiples al año.
0 K 11
almadepato #14 almadepato
Algo que lleva implantado en otros países a los que miramos por su calidad de vida.
0 K 11
Esfingo #10 Esfingo
¿Y el dinero de donde sale? Porque seguimos sin presupuestos.
0 K 10
#11 poxemita
Se podrá solicitar junto a la reducción de jornada laboral y después de que se derogue la ley mordaza.

Por cierto la ley mordaza tienen año y poco para cargarsela, porque como entre la derecha y con las ganas de protestar por la vivienda que hay veo que vamos a tener record de recaudación.
0 K 10
Alex_Alcarria #2 Alex_Alcarria
¿Habrá requisitos de renta mínima para solicitarla?
2 K 10
WcPC #9 WcPC
#2 Estaba pensando eso mismo...
Parece que no, por ahora dicen que no está limitado por ninguna cosa, que lo mismo cobra Julio Iglesias que un jubilado..
1 K 22
Ovlak #13 Ovlak
#9 Es raro que un jubilado tenga algún hijo menor. Julio Iglesias, sin embargo, igual llega a una prestación de 4 cifras.
2 K 30
WcPC #17 WcPC *
#13 Era un ejemplo de uno que se dice, tiene muchos hijos y muchos millones con otro jubilado que no xD
0 K 12
taSanás #8 taSanás
#6 pero la comunicación es perfecta la peña ya se está gastando los 200 pavos como si lo estuviera en el bolsillo. Política de titulares ya sabes
0 K 8
taSanás #3 taSanás
Esto es una propuesta aún no? Porque en todas partes aparece como ya pescado vendido…
0 K 8
Barney_77 #5 Barney_77
#3 Es una propuesta que no saldra adelante. Unos se opondran porque es universal y saldran beneficiados los que tienen rentas altas y no tienen problemas para tener hijos, otros porque beneficia mas a los del OPUS que son de familias muy numerosas, otros se opondran tambien porque es para todos con residencia legal y no unicamente para los españoles de bien y porque favorecera el efecto llamada, y otros se opondran porque patatas. No le veo mas recorrido que el simple anuncio de intenciones.
0 K 20
#7 srskiner
#5 yo me opongo porque es una gilipollez de mierda para hacerse una foto con un coste burocrático que hay que asumir para dar 200 putos euros. En general me opongo a todas las miniayudas que este y otros gobiernos ( el pp en mi comunidad )dan para hacerse fotos, me parecen un derroche y un insulto a la inteligencia.
3 K 22
#19 eipoc
#7 insulto a la inteligencia es que nos pensemos que lo van a llevar a cabo. La medida es necesaria para ayudar a las familias pobres con niños pequeños y para fomentar la natalidad. El inteligente en este caso eres tú, que la tiras por tierra porque no te beneficia.
1 K 21
#23 srskiner *
#19 si quieres ayudar a las familas pobres con niños pequeños y lo quieres hacer de forma eficiente buscas algo que ya existe y lo aumentas. En funcion de tu grupo de interes subes el.imv , lo metes como desgravación en irpf etc.

Lo que pasa es qke ssta estudiado que da mas voto crear nuevas ayudas, aunque tenga un coste de gestión y sea un infierno burocrático para el destinatario que hacerlo fácil, asi que vamos creando mierdas varias porque existe la idea de que cada resolución es un…   » ver todo el comentario
0 K 10
#6 Borgiano
#3 Leyendo un poco la noticia (perdón por leer) más que una propuesta parece un brindis al sol o una promesa electoral
0 K 7
#15 k3ym4n
Queremos casa , queremos mejores sueldos . No queremos una maldita ayuda de 200 míseros euros joder . Queremos saber que cojones pasa con el precio de la comida
0 K 7
#12 ernovation
Sí, vale. Que vale. Pero habrá que aumentar los impuestos para pagar la nueva subvención. ¿Se ha anunciado ya la forma de ese aumento?
0 K 6

