La presidenta de Moldavia apuesta por la "reunificación con Rumanía" para facilitar el acceso a la UE

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha puesto sobre la mesa este martes la posibilidad de una "reunificación con Rumanía" para allanar el camino a la adhesión del país a la Unión Europea, una cuestión que asegura que entronca con la "supervivencia" del país como "Estado democrático".
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Cuando estuve por allí todos los edificios públicos tenían la bandera también de la UE.
Aún más ,pretende que solo parte de su país acceda al ingreso en la UE mientras la otra se queda fuera?
Que fuma está gente?
Porque si aún así también ganan los "malos", como ya pasó en Rumanía en 2024, se suspenden las elecciones, se anula el candidato, y se vuelve a votar hasta que salgan los que deben salir.
¡Así cualquiera! Ya se lo podía haber montado igual de bien Maduro
También Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡MOLDAVIA NO ES RUMANÍA!!!
Zazis de MNM: ¡Ucrania no existió antes de 1919! ¡Era todo Rusia!
También Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡MOLDAVIA ES UN PAÍS MILENARIO!!! ¡¡¡DESDE 1991!!!