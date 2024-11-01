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La presidenta de Moldavia apuesta por la "reunificación con Rumanía" para facilitar el acceso a la UE

La presidenta de Moldavia apuesta por la "reunificación con Rumanía" para facilitar el acceso a la UE

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha puesto sobre la mesa este martes la posibilidad de una "reunificación con Rumanía" para allanar el camino a la adhesión del país a la Unión Europea, una cuestión que asegura que entronca con la "supervivencia" del país como "Estado democrático".

| etiquetas: unión europea , moldavia , rumania , ucrania , rusia , guerra
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15 comentarios
5 1 0 K 51 actualidad
javibaz #7 javibaz *
#4 conozco a muchos moldavos y a ni uno le he oído hablar bien de Rumanía. Hay más odio que otra cosa.
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Spirito #8 Spirito
#7 Bueno, igual le pasa a los de Transnitia con Moldavia.
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javibaz #3 javibaz
Puñalada trapera a todo un país.
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Spirito #4 Spirito
#3 Para nada.

Cuando estuve por allí todos los edificios públicos tenían la bandera también de la UE.
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Stathamdepueblo #11 Stathamdepueblo
#4 los edificios públicos ¿de quien dependen? pues eso :-D
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
Maia, tú antes Modavias.
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
#2 Cuando iba con Willy
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
#2 Moldavias quería poner.
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Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
¿presentó eso en su programa electoral? si no lo hizo lo mismo que es que ha sido convenientemente incentivada por alguien de afuera
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FueraSionistasdeMeneame #9 FueraSionistasdeMeneame *
¿Pero con Transnistria o sin Transnistria? (la reunificación, no la adhesión a la UE)
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fofito #14 fofito *
Aver si lo entiendo...esta señora está planteando hacerle trampas al procedimiento de adhesión a la UE, integrando su país en otro ya miembro ,para con ello poder manipular los hitos que específicamente se le exigen a su país ?
Aún más ,pretende que solo parte de su país acceda al ingreso en la UE mientras la otra se queda fuera?


Que fuma está gente?
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#13 Adam22
Otra vez la Unión Europea invadiendo países para expandir la OTAN y rodear Rusia. La madre Rusia va a tener que matar a mucha gente para defenderse de estos nazis europeos. Que malvados son, mira a lo que nos obligan. :troll:
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#15 pascuaI
Vamos, que tras el pucherazo electoral con el voto exterior para seguir siendo presidenta, y que no ganasen los "malos" (los pro-rusos), ahora quiere diluir sus votos con Rumanía para asegurarse de que siempre ganen los suyos.

Porque si aún así también ganan los "malos", como ya pasó en Rumanía en 2024, se suspenden las elecciones, se anula el candidato, y se vuelve a votar hasta que salgan los que deben salir.

¡Así cualquiera! Ya se lo podía haber montado igual de bien Maduro xD
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suppiluliuma #10 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Crimea es Rusia! ¡Donetsk es Rusia! ¡Lugansk es Rusia! ¡Viva Novorossiya!
También Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡MOLDAVIA NO ES RUMANÍA!!!

Zazis de MNM: ¡Ucrania no existió antes de 1919! ¡Era todo Rusia!
También Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡MOLDAVIA ES UN PAÍS MILENARIO!!! ¡¡¡DESDE 1991!!!
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Stathamdepueblo #12 Stathamdepueblo
#10 yo iría al psiquiatra, tienes un problema y cuanto antes lo trates mejor
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menéame