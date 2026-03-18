PP y Vox pactan quitar las ayudas sociales a los migrantes sin papeles

PP y Vox Baleares ya han cerrado su acuerdo para la eliminación de las ayudas sociales a los inmigrantes sin papeles. Ya no podrán recibir la Renta Social Garantizada si no tienen la residencia legal. No bastará con estar empadronado sino que deberán tener todos los papeles en regla y llevar viviendo en las islas al menos tres años para pedir la ayuda. Por tanto, quedarán fuera de estas prestaciones los migrantes que no tengan la residencia legal