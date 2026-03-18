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PP y Vox pactan quitar las ayudas sociales a los migrantes sin papeles

PP y Vox pactan quitar las ayudas sociales a los migrantes sin papeles

PP y Vox Baleares ya han cerrado su acuerdo para la eliminación de las ayudas sociales a los inmigrantes sin papeles. Ya no podrán recibir la Renta Social Garantizada si no tienen la residencia legal. No bastará con estar empadronado sino que deberán tener todos los papeles en regla y llevar viviendo en las islas al menos tres años para pedir la ayuda. Por tanto, quedarán fuera de estas prestaciones los migrantes que no tengan la residencia legal

| etiquetas: pp , vox , migrantes , ayudas
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 Suleiman
Brillante idea, ideal para aumentar la delincuencia.En lugar de aumentar los controles, cortan por lo seco.
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powernergia #2 powernergia
Recordemos que los inmigrantes sin papeles no pueden recibir la Renta Social Garantizada.

#1 La idea es que salgan de Baleares, quieren las islas solo para extranjeros ricos.
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manuelpepito #4 manuelpepito
#2 La idea es que son gilipollas. Si tienes a una masa de gente sin recursos, al final la gente tiene que comer.
Lo que dice #1 si no quieres inmigración ilegal tienes que aumentar los controles pero dejarlos en la más absoluta misera es la peor idea que se puede tener, porque cuando el hambre aprieta la situación cambia.
2 K 43
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 el objetivo es captar votos, no arreglar problemas.

¿ Ves lo que hace Trump? Pues lo mismo.
5 K 68
Andreham #6 Andreham
Con el ahorro de 10.000 euros de esta medida (ya me dirás cómo cobra alguien que no es legal, no tiene residencia, no tiene número de extranjero, no tiene cuenta bancaria... se lo dan en un sobre en el ayuntamiento o qué?) se subirán el sueldo 1 millón para celebrarlo.
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Pepeolobo #12 Pepeolobo
#6 En realidad se van a ahorrar la friolera de 0€, porque los inmigrantes sin papeles no cobraban la RSG.
Aunque sí que complican el acceso a la RSG para los legales, añadiendo la condición de tener que llevar 3 años en la isla.
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autonomator #9 autonomator *
A la derecha siempre le conviene que haya tensión social e inseguridad. Ellos viven del miedo.
Que la población más pauperizada se vea en la indigencia absoluta provocará un aumento de la inseguridad.
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Edheo #3 Edheo
Si esque... son de una superioridad intelectual y moral, que no tiene parangón en el mundo mundial.
Literalmente, no la tiene.
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asola33 #7 asola33
Si en Barcelona les dan ayudas, se irán a Barcelona (o Valencia)
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#10 CuiProdestHocBellum
#7 La idea es sacar a los pobres de la vista de sus votantes ricos. Al resto de votontos, con saber que los inmigrantes pasan hambre les da para pasar el día. Maldad y estupidez unidas.
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#11 tyrrelco
#7 ¿Cómo ayudas económicamente a alguien que no tiene número de id, ni cuenta bancaria?
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#8 encurtido *
La lógica me dice que a alguien en situación irregular, o se le regulariza o se le expulsa.

Si no hace falta visados/permisos para residir, empadronarse, recibir ayudas, etc. entonces directamente quitamos este concepto legal.
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menéame