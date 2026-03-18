PP y Vox pactan quitar las ayudas sociales a los migrantes sin papeles

PP y Vox Baleares ya han cerrado su acuerdo para la eliminación de las ayudas sociales a los inmigrantes sin papeles. Ya no podrán recibir la Renta Social Garantizada si no tienen la residencia legal. No bastará con estar empadronado sino que deberán tener todos los papeles en regla y llevar viviendo en las islas al menos tres años para pedir la ayuda. Por tanto, quedarán fuera de estas prestaciones los migrantes que no tengan la residencia legal
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#1 La idea es que salgan de Baleares, quieren las islas solo para extranjeros ricos.
Lo que dice #1 si no quieres inmigración ilegal tienes que aumentar los controles pero dejarlos en la más absoluta misera es la peor idea que se puede tener, porque cuando el hambre aprieta la situación cambia.
¿ Ves lo que hace Trump? Pues lo mismo.
Aunque sí que complican el acceso a la RSG para los legales, añadiendo la condición de tener que llevar 3 años en la isla.
Que la población más pauperizada se vea en la indigencia absoluta provocará un aumento de la inseguridad.
Literalmente, no la tiene.
Si no hace falta visados/permisos para residir, empadronarse, recibir ayudas, etc. entonces directamente quitamos este concepto legal.