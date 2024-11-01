El PP respalda a Von der Leyen y sus críticas a un “sistema basado en reglas”: “Es de perogrullo”

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha considerado este martes "de perogrullo" las declaraciones realizadas ayer por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las que afirmó que "Europa no puede confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses". Una impugnación de los tratados fundacionales de la unión que ha recibido el espaldarazo del segundo partido más numeroso del PP Europeo.
| etiquetas: pp , respalda , con , der , leyen
Lo de cumplir las reglas para ellos solo esta destinado a otros, de ahí que tengan a sus brazos ejecutivos Hazte Orín y Manos Sucias de plantón en los juzgados exigiendo que otros cumplan las normas, pero curiosamente, a ellos las normas no cumplidas les caducan en los juzgados
El mundo nunca ha estado basado en reglas aunque pretendiéramos que sí. El que pone las reglas es el más fuerte y va a torcerlas todo lo que quiera si nadie puede tumbarle.
Si les perjudican, te montan un golpe de estado y tan panchos.