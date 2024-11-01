edición general
El PP respalda a Von der Leyen y sus críticas a un “sistema basado en reglas”: “Es de perogrullo”

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha considerado este martes "de perogrullo" las declaraciones realizadas ayer por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las que afirmó que "Europa no puede confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses". Una impugnación de los tratados fundacionales de la unión que ha recibido el espaldarazo del segundo partido más numeroso del PP Europeo.

Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Todos los que están dispuestos a saltarse las reglas consideran que las reglas están de más. No sorprende un partido que se ha saltado las reglas para financiarse ilegalmente y que utilizó las instituciones contra rivales políticos considere que han de eliminarse las reglas.
6 K 93
#4 Alcalino
Si es que están encantados en volver a los sistemas basados en dictaduras donde las cosas se hacen en base a sus cojones morenos.
1 K 29
vicus. #1 vicus.
Vota al PP el partido de los trogloditas, el derecho de pernada, la vuelta al feudalismo de la edad media, donde el señor feudal era el que marcaba las reglas que le dictaba lo que le salía de la entrepierna, a parte de ser un partido traidor y corrupto, por supuesto...
0 K 20
Kantinero #8 Kantinero *
Normal el PP las reglas se las salta constantemente, insultando, robando, manipulando, acosando o mintiendo, así que no le viene bien que el sistema este basado en reglas
Lo de cumplir las reglas para ellos solo esta destinado a otros, de ahí que tengan a sus brazos ejecutivos Hazte Orín y Manos Sucias de plantón en los juzgados exigiendo que otros cumplan las normas, pero curiosamente, a ellos las normas no cumplidas les caducan en los juzgados
1 K 19
Dene #12 Dene *
O sea, el PP nos dice claramente que, si manda, a lo mejor no respeta las reglas? todas? o solo las que sirven para cambiar de gobierno?
0 K 12
francesc1 #6 francesc1 *
¿Qué reglas sí y qué reglas no? ¿Todas? ¿Algunas? ¿Solo las que nos convengan dependiendo de dónde sople el viento? Qué peligro entrar en esta senda. Creo que voy a por algúna arma defensiva
0 K 9
Eibi6 #11 Eibi6
Estos payasos no se dan cuenta de que entre otras cosas están legitimando al Puigdemont o a ETA haciendo estás afirmaciones de que las reglas solo valen si me gustan
0 K 9
#2 Selection
Tiene razón Von Der Leyen por mucho que me joda.

El mundo nunca ha estado basado en reglas aunque pretendiéramos que sí. El que pone las reglas es el más fuerte y va a torcerlas todo lo que quiera si nadie puede tumbarle.
0 K 7
#5 jaramero
Para la derechusma las reglas son sólo para los otros.

Si les perjudican, te montan un golpe de estado y tan panchos.
0 K 7
tetepepe #7 tetepepe
Nada extraño viniendo de "una organización creada para delinquir".
0 K 7
Mesto #9 Mesto
Lo normal es estar con Europa y el bando occidental no ser contrario a ellos como parece que quiere alguna pequeña minoría.
0 K 7
#10 beltraneja
No veo yo a ningún político siendo el más listo de su barrio. Porque cuando dicen que no hay reglas valdrá también para los particulares cuando dejemos de pagar impuestos y se queden sin sueldo, a ver de qué van a vivir.
0 K 7

