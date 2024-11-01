El PP respalda a Von der Leyen y sus críticas a un “sistema basado en reglas”: “Es de perogrullo”

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha considerado este martes "de perogrullo" las declaraciones realizadas ayer por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las que afirmó que "Europa no puede confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses". Una impugnación de los tratados fundacionales de la unión que ha recibido el espaldarazo del segundo partido más numeroso del PP Europeo.