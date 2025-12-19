edición general
Un portavoz de Putin asegura que Rusia y EEUU invadiran conjuntamente ciudades europeas

Un portavoz de Putin asegura que Rusia y EEUU invadiran conjuntamente ciudades europeas

El polémico presentador Vladimir Solovyov amenaza con ataques en Berlín, París, Viena y Londres tras la muerte de un soldado británico en Ucrania ...

HeilHynkel
Ahora un presentador de la tele es el portavoz de Putin.

¿Tomamos a todos los zumbados de la tele de USA como portavoces de Trump? ¿o acaso os pensáis que en Rusia no hay zumbados como en cualquier otro sitio?
4
YeahYa
#9 Si fuese un amigo cercano de Trump al que pone en la TV pública controlada por él, sí se le podría llamar portavoz.
0
Noeschachi
#12 Suele ser al reves como Hegseth que era tertuliano de Fox y hoy ministro de la “guerra”
0
Pacman
El mundotoday?
2
Pertinax
#4 El Ruso Tolai.
2
HeilHynkel
#4

SensacionalismosparaNATOntadosTODAY.
2
YeahYa
Pues la verdad es que no parece una teoría tan loca... Con Trump todo parece posble
2
janatxan
Putin de momento no nos ha amenazado, Trump si.
2
YeahYa
#8 Bueno, a nosotros concretamente no, pero varios 'portavoces' del Kremlin han hablado de bombardear UK varias veces. A los ingleses les tienen mucho asco, eso seguro.
0
Pertinax
Dentro de dos semanas, agregó.
1
harverto
Eso ya me lo imaginé hace unos años, cuando ganó Trump la primera vez
1
sliana
Sin careta
1
ur_quan_master
Trump ya tiene Europa invadida
0
vilgeits
Hay que aliarse con los chinos ya, necesitamos otro macarra.
0
nosomosnaiderl
Que dejen a Europa en paz.
0
Ysinembargosemueve
Vaya estupidez, y los NAFOS votando. xD xD xD
0

