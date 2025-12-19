·
10
meneos
42
clics
Un portavoz de Putin asegura que Rusia y EEUU invadiran conjuntamente ciudades europeas
El polémico presentador Vladimir Solovyov amenaza con ataques en Berlín, París, Viena y Londres tras la muerte de un soldado británico en Ucrania ...
etiquetas
eeuu
rusia
putin
52
actualidad
16 comentarios
actualidad
#9
HeilHynkel
Ahora un presentador de la tele es el portavoz de Putin.
¿Tomamos a todos los zumbados de la tele de USA como portavoces de Trump? ¿o acaso os pensáis que en Rusia no hay zumbados como en cualquier otro sitio?
4
K
64
#12
YeahYa
#9
Si fuese un amigo cercano de Trump al que pone en la TV pública controlada por él, sí se le podría llamar portavoz.
0
K
20
#13
Noeschachi
#12
Suele ser al reves como Hegseth que era tertuliano de Fox y hoy ministro de la “guerra”
0
K
10
#4
Pacman
El mundotoday?
2
K
39
#6
Pertinax
#4
El Ruso Tolai.
2
K
48
#10
HeilHynkel
#4
SensacionalismosparaNATOntadosTODAY.
2
K
36
#1
YeahYa
Pues la verdad es que no parece una teoría tan loca... Con Trump todo parece posble
2
K
36
#8
janatxan
Putin de momento no nos ha amenazado, Trump si.
2
K
35
#11
YeahYa
#8
Bueno, a nosotros concretamente no, pero varios 'portavoces' del Kremlin han hablado de bombardear UK varias veces. A los ingleses les tienen mucho asco, eso seguro.
0
K
20
#2
Pertinax
*
Dentro de dos semanas, agregó.
1
K
28
#5
harverto
Eso ya me lo imaginé hace unos años, cuando ganó Trump la primera vez
1
K
20
#3
sliana
Sin careta
1
K
20
#14
ur_quan_master
Trump ya tiene Europa invadida
0
K
11
#16
vilgeits
Hay que aliarse con los chinos ya, necesitamos otro macarra.
0
K
7
#7
nosomosnaiderl
Que dejen a Europa en paz.
0
K
6
#15
Ysinembargosemueve
Vaya estupidez, y los NAFOS votando.
0
K
6
