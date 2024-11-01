edición general
1 meneos
2 clics

Polonia defiende a Trump y antepone Ucrania a Groenlandia: "Este es el principal problema de Europa"

Polonia defiende a Trump y antepone Ucrania a Groenlandia: "Este es el principal problema de Europa" El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha defendido este miércoles que su homólogo estadounidense, Donald Trump, es el "aliado más importante" para la seguridad de Europa, que actualmente pasa por el apoyo a Ucrania. "Este es el principal problema", ha asegurado en una intervención en el Foro Económico Mundial en Davos. Leer más: www.europapress.es/internacional/noticia-polonia-defiende-trump-antepo

| etiquetas: polonia , trump , traidores , muchos , europa
1 0 0 K 11 actualidad
9 comentarios
1 0 0 K 11 actualidad
jonolulu #1 jonolulu
El principal problema de Europa es Estados Unidos
6 K 96
Mountains #3 Mountains *
#1 Correcto:

Trump lanza un ultimátum a los aliados europeos de la OTAN por Groenlandia:

“Podéis decir sí, y lo agradeceremos; o no, y lo recordaremos”

www.meneame.net/m/actualidad/trump-carga-contra-europa-davos-no-va-bue
0 K 19
manbobi #9 manbobi
#1 Y sus caballos de Troya en la UE
0 K 12
bioibon #2 bioibon *
Europa está condenada con la cantidad de traidores y quintacolumnistas que tiene infiltrados. Tengo la convicción de que no va a salir entera de esta movida.
4 K 66
tusitala #5 tusitala
#2 Rusia se come Europa por un lado Estados unidos por otro y espérate que aprovechando la debilidad no haya otros países que quieran un trozo.
0 K 10
javibaz #8 javibaz
#5 España pa marruecos
0 K 14
cosmonauta #4 cosmonauta
En eso tienen razón. Ucrania sigue siendo el principal problema de Europa, la masacre más grande en territorio europeo desde la IIGM, el mayor problema económico y la principal amenaza a nuestra seguridad.

Lo que no quita que Groenlandia también sea un problema.
0 K 13
#6 Eukherio
#4 Y la solución de Trump para Ucrania era que Zelensky aceptase los términos de Putin y que Estados Unidos dejase de financiar su defensa.
0 K 8
Ratef #7 Ratef
Vaya pinza que le han hecho a Europa entre EEUU y China. Diría que Rusia estaba en el ajo también, pero con tantísimos muertos que llevan ya me cuesta creerlo; creo que han caído en una trampa de la que ahora difícilmente podrán salir.
0 K 10

menéame