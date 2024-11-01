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Polémica por el comentario de Netanyahu sobre «Jesús»: la afirmación del primer ministro israelí de que «no tiene nada que envidiar a Gengis Kan» desata la polémica; «anticristiano»
Polémica por el comentario de Netanyahu sobre «Jesús»: la afirmación del primer ministro israelí de que «no tiene nada que envidiar a Gengis Kan» desata la polémica; «anticristiano». [en ingles]
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#3
Sr.No
Cuando las IAs se ponen a alucinar es una pasada.
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#7
NPCMeneaMePersigue
#3
Dicen que es IA el vídeo ya que se ve en un momento como la manga de la derecha debajo de la chaqueta, sale
No lo tengo claro pero por si alguien le interesa el tema
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#10
Sr.No
#7
no estaría mal, pero me gustaría verlo juzgado y respondiendo por sus crímenes.
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#4
azathothruna
Aun el papa no llama a un deus vult contra los zionistas?
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#6
Supercinexin
¿Ahora se entera el mundo de que estos demonios son anticristianos?
Se creían que iban sólo "contra los moros" o algo así, me imagino. Jajaja pobres ignorantes.
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#9
ElenaCoures1
#6
Te tengo ignorado por fan del fascista y criminal de Putin, así que a saber que mierdas has escrito
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#1
NPCMeneaMePersigue
Chavale tenemos que volver a los valores de Jesucristo para sacar a la gente del sionismo que nos gobierna, hay que tirarle a todo el mundo los valores de yisus contra esta gente para sacarnos de la pobreza. He estado investigando y nos cuadra para salir de la pobreza, del sionismo, guerra
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#2
NPCMeneaMePersigue
#1
Vox ha metido a los jovenes en la derecha, nosotros con eh, eso no es la derecha eso es el sionismo. Y se los robamos con lo que han plantado. ¿Dónde están los valores cristianos en contra de la especulacion, la usura y la pobreza del projimo? y les metemos un discurso en favor de los pobres, de ahí pendulazo a la izquierda.
Podéis proceder a investigarme y perseguirme de nuevo
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#5
Pacman
*
Shūmatsu no Valkyrie
Poca broma con Jesus
(los fans lo están deseando)
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#8
CharlesBrowson
Este es el verdadero jefe de los hereticos evangelistas
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10
comentarios)
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No lo tengo claro pero por si alguien le interesa el tema
Se creían que iban sólo "contra los moros" o algo así, me imagino. Jajaja pobres ignorantes.
Podéis proceder a investigarme y perseguirme de nuevo
Poca broma con Jesus
(los fans lo están deseando)