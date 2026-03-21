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Podemos condiciona su apoyo a las medidas a que España salga de la OTAN
La eurodiputada de Podemos Irene Montero condiciona su apoyo a las medidas anticrisis a que España salga de la OTAN.
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:
crisis
,
gobierno
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irene montero
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. otan
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K
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politica
51 comentarios
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K
102
politica
Comentarios destacados:
#1
Inventarse una escusa para no decir que van a votar en contra
ordenados
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relacionadas
#1
El_dinero_no_es_de_nadie
Inventarse una escusa para no decir que van a votar en contra
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K
121
#2
JackNorte
*
#1
De nada sirve aprobar medidas frente a una guerra que estamos financiando. si los precios suben un 300% en los carburantes subvencionarlos con un -10% es algo irrelevante. Decir que no nos afecta o que nos afectara menos el precio de la subida porque no compramos a Iran , cuando la realidad es que nos afectara igual.
Aun parando esta guerra ilegal nos seguira afectando ya que los pozos bombardeados ya no produciran lo mismo. Se ha pasado una barrera que no tiene vuelta atras. Y yo hace unos dias pensaba que con el termino de la guerra el factor dejaria de afectarnos pero no es asi.
1
K
21
#4
fofito
#2
Siempre pueden apoyar las medidas y convocar manifestaciones por salida de la OTAN...
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#7
Casiopeo
#4
No, porque eso no desgasta a Sumar.
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#30
josde
#7
Ni al PSOE.
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#12
JackNorte
#4
No se protesta ni por una vivienda digna con la potencia necesaria y habiendo motivos, Nada que salga de Podemos actualmente aunque sea lo mejor sera bien mirado. La realidad es la que es el ostion que nos vamos a dar podemos aprovecharlo para mejorar o para empeorar , negando la realidad y que la protesta ya no esta al nivel para provocar cambios reales.
El otro dia hubo huelga general aqui en teoria porque de general fue poco, se ha perdido la batalla y nadie esta dispuesto a exponerse. Hasta que las condiciones sean tan desfavorables que no quede mas remedio.
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K
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#17
Veelicus
#12
Es Euskadi si hubo huelga general, y se noto, en algunas zonas mas que en otras, pero la manifestacion en Bilbao fue muy grande.
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11
#22
JackNorte
#17
Aqui tuve que elegir entre cruzar un paso de cebra u otro.
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K
14
#5
ThePato
#2
como nos afectará igual pues no hagamos nada. Se llama la estrategia Homer Simpson.
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K
33
#18
JackNorte
#5
Salirse de la otan es algo , y yo empezaria a proteger de alguna forma al euro porque el ostion no va a ser ni medio normal
Pero creer que un 10% de un 300% paliara algo, yo gastaria eso en reservas estrategicas.
0
K
14
#20
Veelicus
#5
Lo hace para intentar fastidiar a Sumar, no por otro motivo... asi de triste.
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K
44
#23
El_dinero_no_es_de_nadie
#2
Ni los precios de los combustibles han subido un 300%, han subido un 30-35%, ni la rebaja es del 10%.
La suma de la bajada del IVA y del impuesto especial es del 20%
Si partes de premisas erróneas o falsas llegas a conclusiones equivocadas.
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K
12
#25
JackNorte
#23
Tienes razon , pero veremos estas dos semanas asumir que las cosas mejoraran cuando la progresion es empeorar, aun estamos con las reservas y sin escasez. Las premisas no son erroneas son pronosticos. Pero tienes razon la semana que viene hablamos si la guerra continua.
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K
14
#34
CuiProdestHocBellum
#2
Es FALSO que estemos financiando ninguna guerra. Es falso que no se puedan tomar medidas para suavizar algo el impacto económico en la población. Y es RIDÍCULO pedir salirse de la OTAN, cuando ni siquiera sabemos si existirá la organización en unos meses.
Todo de cara a la galería, humo y chorradas.
1
K
21
#38
JackNorte
#34
Creerse que lo que aportamos a la otan no es utilizado en esta guerra ilegal es optimista.
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K
14
#43
CuiProdestHocBellum
#38
Ya... Por eso Trump está como una mona en celo. Ains...
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K
9
#44
JackNorte
*
#43
Trump esta como una mona en celo porque no puede obligar a otros a usar esos recursos al 100% como el quiere mandando a soldados de otros paises a morir, pero no te equivoques los recursos y aportaciones y fragatas los esta usando y si llega el punto que considere que necesita rota y moron los usara incluso sin permiso de España. Y desplegara las tropas que se encuentran actualmente ahi.
Olvidarse que Trump ha pasado por encima del su propio congreso de su pais y que no tendra ningun reparo…
» ver todo el comentario
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K
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#45
CuiProdestHocBellum
#44
La fragata española está en Chipre. Las baterías Patriot españolas en Turquía. Están protegiendo a aliados. Y seguramente su presencia haya evitado que se salgan con la suya los sionazis, pues han parado varios proyectiles. Y me juego un almuerzo a que esos proyectiles no venían de Irán.
Hay que saber y ver. Y lo que se sabe y lo que vemos es que NO estamos ayudando en sus genocidios y guerras. Lo demás, ganas de meter mierda.
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K
9
#47
JackNorte
#45
Si lo estamos haciendo mientras sigamos sin aplicarles sanciones que si apoyamos contra otros. Lo que no apoyamos en la guerra de Rusia en Ukrania. Aunque Estados Uidos miembro de la Otan si esta levantandoles las sanciones asi que les esta apoyando con recursos.
A la vez que no sancionamos a Israel con las mismas medidas que contra Rusia tambien les estamos apoyando.
Porque la otan no es solo lo militar sino tambien lo politico. Aunque no comparto que los recursos militares aportados a la otan no se esten usando.
Pero eso lo veremos cuando sea practico el control exhaustiubvio de todos esos recursos que no creo que exista.
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K
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#29
josde
#1
Una excusa tonta y sin fundamento, son la antítesis de un partido responsable con los españoles.
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K
20
#39
Cualicuatrototem
*
#1
Lo que se han inventado es el titular, la noticia es bien corta y desmiente en 1 minuto de lectura el titular. De la noticia:
- condiciona el apoyo "
a que se amplíen las ayudas, topando los precios de los alimentos y los combustibles
, y a que España salga de la OTAN."
- tienen que incluir "un
«tope real» a los precios de los alimentos, de la energía y de los combustibles
, entre otras".
- Podemos ha exigido igualmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez salir de la…
» ver todo el comentario
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K
7
#40
ThePato
#39
lo que ha dicho otro usuario, están en otra realidad paralela.
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#51
sotillo
#1
Que les diga que sí pero hoy no
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10
#3
ThePato
Si está duplicada o es errónea pese a ser de la Agencia EFE decidlo. Pero si la votáis negativo porque no os gusta estáis quedando fatal.
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#8
Nasser
#3
Los pseudo-progres suelen hacerlo.
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32
#9
Pitchford
#3
No debería estar permitido votar negativo a una noticia sin una justificación en comentarios de por lo menos tres líneas. A veces tienes 3 negativos en una noticia con muchos positivos y uno pone Bulo, otros Sensacionalista y otro Duplicada.. así, como al azar..
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K
26
#28
El_dinero_no_es_de_nadie
#3
Es irrelevante, ya que ha sido inventarse una escusa para evitar decir que van a votar en contra.
#9
Estaba puesto en el primer comentario el motivo del voto negativo.
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K
12
#31
Pitchford
#28
Pero solo de una línea el comentario inicial ¿eh?
. No había revisado de quien eran los votos negativos ni si habían comentado.
Aunque sea una excusa risible, considero que no es irrelevante la noticia y que le puede costar a Podemos algunos votos más de gente harta de escuchar sandeces.
1
K
26
#37
ThePato
#28
Es tan irrelevante que está teniendo récord de comentarios enyre las nuevas
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K
38
#48
bronco1890
#37
Lo de siempre, basta que se junten cuatro amigos (o un amigo con tres clones) para tumbar cualquier noticia que no coincida con la "línea editorial" que la cuchipandi ha impuesto en su cámara de eco.
0
K
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#49
Aokromes
#9
si una noticia es duplicada no veo que haya que rellenar 3 lineas para decir que es duplicada
basta con enlazar la noticia de la que es duplicada y seria 1 linea.
0
K
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#50
Pitchford
#49
No. Pones Duplicada arriba y luego el enlace, que suelen ser 2 líneas en el móvil.. Total: 3
0
K
17
#32
Macnulti_reencarnado
#3
aún no entiendes el funcionamiento de las mentes fascistas de extrema izquierda que hay en meneame? Pero tranquilo, que los
@admin
y
@imparsifal
prometieron vigilar los votos negativos ideológicos a las subidas de noticias. Desde entonces, la página ha dado un giro de 360⁰.
2
K
30
#33
CuiProdestHocBellum
*
PODEMOS, si votas en contra de medidas sociales con esta excusa vacía y sin sentido, habrás muerto para la mayoría de votantes de izquierda.
Esto se va a la pique y se dedican a hacer agujeros al barco en vez de ayudar a taparlos. La ostia que se va a pegar en Andalucía, que arrastrará al resto de izquierdas, va a ser descomunal e histórica. Estoy más que cansado y aburrido de ver como se autosabotean constantemente.
4
K
49
#15
Veelicus
Ridiculo tras ridiculo.
¿Montero fue ministra en España mientras España estaba en la OTAN?
Si, y lo hizo, o al menos eso nos dijo, porque desde el gobierno de España podia ayudar a la gente, ahora que no esta en el gobierno une medidas de ayuda a una medida que ni siquiera tiene el apoyo parlamentario necesario para ser aprobada...
Es que no hay por donde cogerlo, madre mia que activo politico mas toxico...
P.D: Yo soy el primero que quiere que España salga de la OTAN, pero mezclar churras con merinas...
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K
42
#6
Casiopeo
Osea, que la Montero prefiere que suban los alquileres y no se ayude al sector agrario , entre otras cosas ¿ves Rufián, como con esta gente no se puede ir a ningun lado que no sea una victoria de la derecha?
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K
32
#10
ThePato
#6
Yo me reitero, Montero es una mujer lista, preparada y culta pero ha sido una ministra nefasta y la política no es lo suyo. Pone sus ideales por encima de la realidad de los ciudadanos.
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29
#13
angelitoMagno
Si saliésemos de la OTAN, la guerra en Oriente Medio seguiría igual, el estrecho de Ormuz seguiría bloqueado y la gasolina seguiría subiendo.
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27
#41
tierramar
*
www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-aprueba-otro-gasto-militar-29-6-
mientras Sanchez proclama el "no a la guerra", los datos públicos de la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24 revelaron una intensa actividad militar estadounidense en las bases de Rota y Morón. Ciudadanos particulares rastrearon al menos 40 movimientos aéreos vinculados a la ofensiva contra Irán, incluyendo aviones cisterna KC-135 Stratotanker, imprescindibles para el reabastecimiento en…
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K
26
#26
Atusateelpelo
*
Viven en una realidad paralela....
Edito y añado video con las declaraciones de IM:
www.youtube.com/watch?v=Sm_myRq0y1M
1
K
25
#21
encurtido
No vamos a salir de la OTAN, de hecho ningún país ha salido de la OTAN en la historia de la organización y en España en general aunque se critique el exceso de protagonismo de EEUU, hasta que no haya algo parecido a nivel UE no creo que haya un sentimiento relevante anti-OTAN.
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K
19
#19
Gry
Salirse de la OTAN es un follón de tres pares de cojones porque está medio integrada con la pertenencia a la UE.
No tiene ni sentido pararse a debatirlo en medio de una emergencia.
0
K
18
#11
angelitoMagno
Se han enterado que el PP lo mismo se abstiene o incluso votan a favor, así que ellos votarán en contra.
Pues muy bien, cuando sea la votación solo votarán en contra VOX y Podemos.
0
K
15
#35
chavi
Solo leyendo el titular me inclino a pensar que es un
BULO
como una casa.
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K
12
#14
Suleiman
Está flipando... Para ello se tendría que hacer una consulta y dudo muchísimo que gane ( que por mi, estaría de pm salir, pero con un plan alternativo)
0
K
12
#24
Shuquel
Para finales del año que viene desaparecen del Congreso
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K
11
#27
ThePato
#24
Creo en un estado social de derecho, en la sanidad y educación públicas pero no me gusta un pelo Podemos. Están protestando por cosas que no hacen otros pero que tampoco hicieron ellos en el gobierno. Solo quieren carguitos.
0
K
9
#16
Horkid
*
Son coherentes. A diferencia del doble lenguaje del PSOE:
www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p
No tan pacifista: Sánchez firma un convenio para producir armas con Ucrania y
una subvención de mil millones al gobierno de Zelenski
0
K
9
#36
angelitoMagno
#16
No hay incoherencia. El gobierno en contra de los agresores. Rusia, Israel y EEEU.
1
K
24
#46
Xoche
*
Esta peña en la próxima legislatura desaparece. En su tumba se pondrá "Pudímos"
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K
7
#42
Cualicuatrototem
*
Si bien estas medidas son mejor que nada y no creo que pueda hacerse nada necesitando el apoyo de la ultraderecha (Junts, PP o Vox) son lo de siempre y tendrá el mismo resultado de siempre: bajar los impuestos a los ricos y subírselo al resto (menos servicios públicos mayores gastos).
El resultado será menos ingresos mediante impuesto para dedicarlos a la mayoría y un precio que no va a bajar porque la gasolina, la electricidad como el resto de bienes cuestan lo que le consumidor pueda pagar,…
» ver todo el comentario
0
K
7
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51
comentarios)
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Aun parando esta guerra ilegal nos seguira afectando ya que los pozos bombardeados ya no produciran lo mismo. Se ha pasado una barrera que no tiene vuelta atras. Y yo hace unos dias pensaba que con el termino de la guerra el factor dejaria de afectarnos pero no es asi.
El otro dia hubo huelga general aqui en teoria porque de general fue poco, se ha perdido la batalla y nadie esta dispuesto a exponerse. Hasta que las condiciones sean tan desfavorables que no quede mas remedio.
Pero creer que un 10% de un 300% paliara algo, yo gastaria eso en reservas estrategicas.
La suma de la bajada del IVA y del impuesto especial es del 20%
Si partes de premisas erróneas o falsas llegas a conclusiones equivocadas.
Todo de cara a la galería, humo y chorradas.
Olvidarse que Trump ha pasado por encima del su propio congreso de su pais y que no tendra ningun reparo… » ver todo el comentario
Hay que saber y ver. Y lo que se sabe y lo que vemos es que NO estamos ayudando en sus genocidios y guerras. Lo demás, ganas de meter mierda.
A la vez que no sancionamos a Israel con las mismas medidas que contra Rusia tambien les estamos apoyando.
Porque la otan no es solo lo militar sino tambien lo politico. Aunque no comparto que los recursos militares aportados a la otan no se esten usando.
Pero eso lo veremos cuando sea practico el control exhaustiubvio de todos esos recursos que no creo que exista.
- condiciona el apoyo "a que se amplíen las ayudas, topando los precios de los alimentos y los combustibles, y a que España salga de la OTAN."
- tienen que incluir "un «tope real» a los precios de los alimentos, de la energía y de los combustibles, entre otras".
- Podemos ha exigido igualmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez salir de la… » ver todo el comentario
#9 Estaba puesto en el primer comentario el motivo del voto negativo.
Aunque sea una excusa risible, considero que no es irrelevante la noticia y que le puede costar a Podemos algunos votos más de gente harta de escuchar sandeces.
Esto se va a la pique y se dedican a hacer agujeros al barco en vez de ayudar a taparlos. La ostia que se va a pegar en Andalucía, que arrastrará al resto de izquierdas, va a ser descomunal e histórica. Estoy más que cansado y aburrido de ver como se autosabotean constantemente.
¿Montero fue ministra en España mientras España estaba en la OTAN?
Si, y lo hizo, o al menos eso nos dijo, porque desde el gobierno de España podia ayudar a la gente, ahora que no esta en el gobierno une medidas de ayuda a una medida que ni siquiera tiene el apoyo parlamentario necesario para ser aprobada...
Es que no hay por donde cogerlo, madre mia que activo politico mas toxico...
P.D: Yo soy el primero que quiere que España salga de la OTAN, pero mezclar churras con merinas...
Edito y añado video con las declaraciones de IM: www.youtube.com/watch?v=Sm_myRq0y1M
No tiene ni sentido pararse a debatirlo en medio de una emergencia.
Pues muy bien, cuando sea la votación solo votarán en contra VOX y Podemos.
El resultado será menos ingresos mediante impuesto para dedicarlos a la mayoría y un precio que no va a bajar porque la gasolina, la electricidad como el resto de bienes cuestan lo que le consumidor pueda pagar,… » ver todo el comentario