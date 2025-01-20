·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15781
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
10338
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
6673
clics
Que agradable sujeto
6173
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
3998
clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"
más votadas
498
Assange denuncia a Fundación Nobel por facilitar crímenes de guerra con premio a Machado
485
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
429
La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP
457
¿Recuerdas las Políticas Económicas del Gobierno de M. Rajoy?
318
La Fiscalía no acusará a Iñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por Elisa Mouliaá y pedirá el archivo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
26
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Pilar García de la Granja, experta económica: "Si dices a los pensionistas que indexas la subida de su nómina a la inflación, el dinero tiene que salir de algún sitio, de los que trabajan"
La revalorización de las pensiones y el aumento de los costes laborales ponen en jaque a empresas y trabajadores por la subida del Mecanismo de Equidad.
|
etiquetas
:
pilar garcía de la granja
,
economía
,
pensiones
4
1
9
K
1
actualidad
35 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
9
K
1
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Dene
A lo mejor es una locura, pero además de los que trabajan también están los que cobran dividendos... igual de ahi también habría que rascar algo, eh??
3
K
43
#7
Moteplass
#4
y las empresas, que tributan en otros paises, igual por ahí le sale de sobras para pagar pensiones y sanidad y educación y aún les sobra para tanques y tonterías de esas que les gustan.
0
K
7
#8
ipanies
#4
Comunista!!!! El trato es que los trabajadores con sus rentas del trabajo se pagan sus mierdas y las rentas del capital, además de ser más bajas, son para lo que decidan los capitalistas!!!
No vuelvas a insinuar nada por el estilo
1
K
24
#11
Antipalancas21
#4
Sobre todo gente como el presidente de la patronal que cobra 400.000€ anual, mas de tres veces que el presidente de la nación
0
K
19
#16
sxentinel
#15
Si a mano de pistola.
No hijo no, el MEI solo es un intento temporal de recuperar una hucha que un presidente nefasto se cargó y que como tu mismo puedes leer, no supone un cargo excesivo ni a las empresas ni a los trabajadores.
Aunque personalmente preferiría que esa recuperación viniera de dos frentes distintos, por un lado retirar las pensiones no contributivas del pago de la SS y aumentar las cotizaciones vía aumento de salarios, este parece ser el mecanismo mas sencillo.
El déficit…
» ver todo el comentario
3
K
33
#17
RegiVengalil
*
#16
aaaah claro ahora la culpa es de Rajoy, que le dejaron con un 12% de déficit, y de las "pensiones no contributivas"
Pues cuando no había un euro de déficit no decíais nada, no???
Por cierto, dónde dice que las cotizaciones sociales se tengan que utilizar sólo en pensiones contributivas???
O es que tienes miedito a que te bajen la pensión???
Busca, busca y me cuentas
1
K
1
#19
sxentinel
#17
En fin
Pues claro que es culpa de Rajoy que decidió usar de mala manera el fondo de las pensiones en lugar de hacer lo correcto, que es lo que al final hizo, meter pasta en la economía real en lugar de seguir cavando con el mantra de la austeridad que condeno por ejemplo a Grecia.
¿Dime un solo mes en el que el estado español o algún otro estado del mundo no tenga déficit?
La propia definición de las cotizaciones indica que debe ser usada para financiar el gasto en pensiones y asociados,…
» ver todo el comentario
1
K
17
#22
RegiVengalil
#19
lo utilizó de manera correcta, para pagar pensiones en una época con la recaudación hundida.
De definición nada, porque es un sistema de reparto de lo que hay
Si nos atenernos a lo que se cotiza deberíais cobrar, según todos los estudios que hay sobre el tema, bastante menos de lo que recibís
0
K
7
#26
sxentinel
#22
Falso, lo dedico a comprar bonos en un momento que estaban excesivamente caros y que posteriormente se hundieron al recuperarse la economía gracias a Draghi y su famoso "lo que sea necesario" Que mala memoria tenéis algunos para lo que queréis.
www.nuevatribuna.es/articulo/economia/fondo-reserva-pensiones-desvergu
Es un sistema de reparto, pero con reglas de reparto, si cotizas tienes pensión, sino el estado se hace cargo y te da un…
» ver todo el comentario
0
K
10
#34
RegiVengalil
*
#26
eso es mentira.
Entonces si no es con la hucha como se pagaron las pensiones, con papel del váter???
Utilizáis como arma política la mentira sistemáticamente y la gente está hasta los cojones de vosotros, de ahí que esté ganando en todas partes la ultraderecha
El Gobierno de Mariano Rajoy
utilizó la «hucha de las pensiones» (oficialmente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social) para pagar las prestaciones contributivas a los jubilados y otros pensionistas, como las pagas
…
» ver todo el comentario
0
K
7
#24
juvenal
Vengo observando en los últimos tiempo que esta señora emite opiniones sobre temas económicos dándose de experta, pero diciendo autenticas burradas. Es esta información se asegura que para que un trabajador reciba un sueldo de 2.300 netos al mes, la empresa debe pagar 5.411 euros. Esto es falso. Un sueldo de 2.300 euros netos al mes son unos 45.000 brutos al año (14 pagas) y las cotizaciones sociales para ese sueldo bruto a cargo de la empresa serían unos 14.000 euros al año, que harían un…
» ver todo el comentario
1
K
27
#30
ChukNorris
*
#24
La empresa paga 59.000€ para que el trabajador reciba 2.300 netos al mes.
Luego se sorprenderán de que los sustituyan por robots.
#27
Sí, te he leido en 16, creía que aun no habían recuperado nada.
0
K
10
#32
juvenal
#30
Pero esta señora está diciendo que serían más de 75.000
0
K
17
#33
sxentinel
#30
Ahh sin problema.
Suelo acompañar links a mis comentarios como fuentes que respalden mis afirmaciones, porque sino la gente se piensa que te lo inventas y me crispa sobre manera que me pongan en duda y al final es discutir por discutir, así me lo ahorro, la gente ve de donde sale lo que digo y todos tranquilos, pero no es por ahorrarme el comentario.
0
K
10
#13
sxentinel
Que por cierto, las pensiones son tan insostenibles, que hasta no hace demasiado sobraba dinero como para guardarlo en una hucha y tenerlo por si hacia falta para algo grave.
Hasta que cierto presidente decidió usarlo como tirita para tratar de rescatar los bonos españoles en plena crisis y perdió el fondo y los bonos.
es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Reserva_de_la_Seguridad_Social#Evoluci�
2
K
23
#18
succionator
#13
Pues acabo de encontrar un error en la wiki.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (a veces llamado hucha de las pensiones) es un fondo soberano de inversión ideado en el Pacto de Toledo (2005) e institucionalizado en la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social.
El Pacto de Toledo fue en 1995
No seré yo quien lo corrija.
1
K
18
#20
sxentinel
#18
Se ve que es una errata, ahora lo intento yo a ver que pasa.
1
K
14
#21
sxentinel
#18
Listo acabo de cambiarlo, a ver si dura.
Thnkius por el aviso.
1
K
14
#23
ChukNorris
#13
Que por cierto, las pensiones son tan insostenibles
¿Han conseguido volver a meter algo en esa hucha?
0
K
10
#27
sxentinel
#23
De momento entre las subidas de salarios mínimos y por lo tanto cotizaciones y las aportaciones del MEI unos 14.000 millones.
www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/hucha-las-pensiones
0
K
10
#6
Veelicus
Y lo dicen los mismos cuyos sueldos, bonus y dietas llevan creciendo muy por encima del IPC decadas.
Free Luigi Mangione!
1
K
18
#2
Pepepaco
¡No me jodas!
¡No lo habría dicho nunca!
Yo que me pensaba que el dinero de las pensiones crecía en los árboles.
No hay como escuchar a los expertos para aprender
0
K
11
#28
soberao
#2
Esos pensionistas son tus padres que te criaron y te dieron todo levantando el país para que ahora los dejemos tirados porque cuesta dinero sus pensiones.
0
K
13
#1
RegiVengalil
No pasa nada. A los jóvenes pobres hartos que voten a Vox les llamamos fachapobres idiotas y asunto arreglado
2
K
7
#3
aPedirAlMetro
*
#1
Los jóvenes pobres que votan a VOX son gilipollas.
Lo mismo aplica al resto de pobres que votan a VOX, sea cual sea su edad.
VOX no representa los intereses de la clase trabajadora.
Donde tendrían que estar toda esa gente, no es votando a VOX, es protestando para que sus nominas suban, con la subida de la inflación.
Lo que la COPE está haciendo aquí es alimentar la confrontación generacional.
16
K
133
#29
dclunedo
#3
Todos son gilipollas menos tú. Y con eso no alimentas la confrontación.. lo hacen los otros, los fachas....
0
K
7
#5
Anfiarao
*
#1
a losl jóvenes pobres que acaben votando a tox, si este gobierna, se volverán más pobres, con menos derechos y con menos neuronas. Así que si, votar a tox/pp, a menos que seas de las altas esferas, es bastante idiota y gilipollesco.
Ellos verán
2
K
26
#10
RegiVengalil
#5
qué cantidad de chorradas
2
K
14
#14
Edheo
#10
Claro, si...
Porque decir que, si los salarios, se indexan, igualente a la inflación... en realidad, los pensionistas, no tienen que perder de "su nómina" eso si es estúpido
No así ha sido, desde antes de los primeros 2000, las rentas salariales, no han ido armonizadas con la inflación, y es lo que ha hecho que la precariedad salarial, resida por doquier.
Debe ser seguramente, porque existe alguna ley comunista, que impide a los empresarios que son seres de luz, venidos aquí a…
» ver todo el comentario
0
K
7
#15
RegiVengalil
*
#12
el MEI es solo una gota más
dentro de la brutal transferencia de recursos del sector productivo a los pensionistas.
El año pasado, y este igual o peor, la SS tuvo un déficit de 60.000 M€€€ que se pagan con cargo a los PGE
El MEI no es ni una tirita para lo que hace falta,
es una propina que no vale para nada
El verdadero agujero de las pensiones roza ya los 60.000 millones de euros
www.google.com/amp/s/www.elindependiente.com/economia/2025/01/20/el-ve
cc
#14
3
K
4
#25
millanin
#10
Claro que sí. Todas las veces que ha gobernado la derechuna han subido un montón los salarios y al mismo tiempo los precios no han parado de bajar. Incluso los pisos han estado por los suelos.
0
K
7
#9
Chinchorro
#1
Esos jóvenes han estado gozando del dinero público con educación, sanidad, transporte, etc, hasta que han empezado a producir. Pero por lo que sea, a ninguno le da por decir "oye, voy a devolver al sistema algo de lo que me ha aportado durante mis primeros veinticinco años de vida" y pasan directamente a "mi abuela me roba porque cobra 900 euros de pensión".
Por lo que sea.
4
K
36
#31
Battlestar
#9
Probablemente porque sus padres les habrán enseñado que ellos y no el estado les pagan la educación, las medicinas, etc etc.
0
K
10
#12
sxentinel
#1
Hombre, si esos jóvenes dicen que el MEI les es un lastre, pues si que es para decírselo si.
www.bbva.es/finanzas-vistazo/ae/financiacion/impuesto-mei.html
"¿Quién paga el impuesto MEI?
El impuesto MEI, y su cotización, afecta a los trabajadores por cuenta ajena y propia.
La manera en la que se “distribuye” el pago del impuesto MEI (de este 2025), en el caso de los asalariados, es de 0,67% para la empresa y de 0,13% para el trabajador (lo que supone, en total, un 0,8%).
Esto significa que, y ponemos un ejemplo, si se cobran 1.200 €/mes, 1,56 € se le retiran al trabajador y 8,04 € a la empresa."
0
K
10
#35
MTHRFCKR
Experta económica esa rata villareja?
0
K
6
Ver toda la conversación (
35
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No vuelvas a insinuar nada por el estilo
No hijo no, el MEI solo es un intento temporal de recuperar una hucha que un presidente nefasto se cargó y que como tu mismo puedes leer, no supone un cargo excesivo ni a las empresas ni a los trabajadores.
Aunque personalmente preferiría que esa recuperación viniera de dos frentes distintos, por un lado retirar las pensiones no contributivas del pago de la SS y aumentar las cotizaciones vía aumento de salarios, este parece ser el mecanismo mas sencillo.
El déficit… » ver todo el comentario
Pues cuando no había un euro de déficit no decíais nada, no???
Por cierto, dónde dice que las cotizaciones sociales se tengan que utilizar sólo en pensiones contributivas??? O es que tienes miedito a que te bajen la pensión???
Busca, busca y me cuentas
Pues claro que es culpa de Rajoy que decidió usar de mala manera el fondo de las pensiones en lugar de hacer lo correcto, que es lo que al final hizo, meter pasta en la economía real en lugar de seguir cavando con el mantra de la austeridad que condeno por ejemplo a Grecia.
¿Dime un solo mes en el que el estado español o algún otro estado del mundo no tenga déficit?
La propia definición de las cotizaciones indica que debe ser usada para financiar el gasto en pensiones y asociados,… » ver todo el comentario
De definición nada, porque es un sistema de reparto de lo que hay
Si nos atenernos a lo que se cotiza deberíais cobrar, según todos los estudios que hay sobre el tema, bastante menos de lo que recibís
www.nuevatribuna.es/articulo/economia/fondo-reserva-pensiones-desvergu
Es un sistema de reparto, pero con reglas de reparto, si cotizas tienes pensión, sino el estado se hace cargo y te da un… » ver todo el comentario
Entonces si no es con la hucha como se pagaron las pensiones, con papel del váter???
Utilizáis como arma política la mentira sistemáticamente y la gente está hasta los cojones de vosotros, de ahí que esté ganando en todas partes la ultraderecha
El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó la «hucha de las pensiones» (oficialmente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social) para pagar las prestaciones contributivas a los jubilados y otros pensionistas, como las pagas
… » ver todo el comentario
Luego se sorprenderán de que los sustituyan por robots.
#27 Sí, te he leido en 16, creía que aun no habían recuperado nada.
Suelo acompañar links a mis comentarios como fuentes que respalden mis afirmaciones, porque sino la gente se piensa que te lo inventas y me crispa sobre manera que me pongan en duda y al final es discutir por discutir, así me lo ahorro, la gente ve de donde sale lo que digo y todos tranquilos, pero no es por ahorrarme el comentario.
Hasta que cierto presidente decidió usarlo como tirita para tratar de rescatar los bonos españoles en plena crisis y perdió el fondo y los bonos.
es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Reserva_de_la_Seguridad_Social#Evoluci�
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (a veces llamado hucha de las pensiones) es un fondo soberano de inversión ideado en el Pacto de Toledo (2005) e institucionalizado en la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social.
El Pacto de Toledo fue en 1995
No seré yo quien lo corrija.
Thnkius por el aviso.
¿Han conseguido volver a meter algo en esa hucha?
www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/hucha-las-pensiones
Free Luigi Mangione!
¡No lo habría dicho nunca!
Yo que me pensaba que el dinero de las pensiones crecía en los árboles.
No hay como escuchar a los expertos para aprender
Lo mismo aplica al resto de pobres que votan a VOX, sea cual sea su edad.
VOX no representa los intereses de la clase trabajadora.
Donde tendrían que estar toda esa gente, no es votando a VOX, es protestando para que sus nominas suban, con la subida de la inflación.
Lo que la COPE está haciendo aquí es alimentar la confrontación generacional.
Ellos verán
Porque decir que, si los salarios, se indexan, igualente a la inflación... en realidad, los pensionistas, no tienen que perder de "su nómina" eso si es estúpido
No así ha sido, desde antes de los primeros 2000, las rentas salariales, no han ido armonizadas con la inflación, y es lo que ha hecho que la precariedad salarial, resida por doquier.
Debe ser seguramente, porque existe alguna ley comunista, que impide a los empresarios que son seres de luz, venidos aquí a… » ver todo el comentario
El año pasado, y este igual o peor, la SS tuvo un déficit de 60.000 M€€€ que se pagan con cargo a los PGE
El MEI no es ni una tirita para lo que hace falta, es una propina que no vale para nada
El verdadero agujero de las pensiones roza ya los 60.000 millones de euros
www.google.com/amp/s/www.elindependiente.com/economia/2025/01/20/el-ve
cc #14
Por lo que sea.
www.bbva.es/finanzas-vistazo/ae/financiacion/impuesto-mei.html
"¿Quién paga el impuesto MEI?
El impuesto MEI, y su cotización, afecta a los trabajadores por cuenta ajena y propia.
La manera en la que se “distribuye” el pago del impuesto MEI (de este 2025), en el caso de los asalariados, es de 0,67% para la empresa y de 0,13% para el trabajador (lo que supone, en total, un 0,8%). Esto significa que, y ponemos un ejemplo, si se cobran 1.200 €/mes, 1,56 € se le retiran al trabajador y 8,04 € a la empresa."