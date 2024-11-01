·
¿Petro tenía razón sobre Trump y los documentos de Epstein?
¿Petro tenía razón sobre Donald Trump y los documentos de Epstein?
trump
,
pederasta
,
epstein
,
aznar
,
petro
,
colombia
,
venezuela
actualidad
+ valorados
#3
Beltenebros
No sé qué tiene que pasar para que la gente se acabe dando cuenta de que el capitalismo y los plutócratas son veneno para la Humanidad.
4
K
54
#12
Celsar
#3
siempre recuerdo que hace unos años salieron los famosos "Panama Papers" dónde se veía que toda oligarquía del capitalismo mundial robaba y defraudaba y NO PASÓ ABSOLUTAMENTE NADA.
0
K
8
#2
soberao
Empieza el vídeo con "se han filtrado 3 millones de documentos..." pero en realidad no es una filtración sino que se han publicado en el Departamento de Justicia de EE.UU, que no es Wikileaks u otro similar quién los publica. No es una filtración ilegal sino una publicación legal.
Empieza bien el vídeo...
1
K
33
#4
Beltenebros
#2
No es eso lo más relevante, la verdad. Lo de mirar el dedo...
2
K
38
#5
Pertinax
*
#2
Y muchos de ellos son simples declaraciones de zumbaos que afirman que se descuartizaba a bebés y que se menea por algún
como si fuese cierto. En esos documentos hay de todo, y especialmente mucha morralla irrelevante. Se está colando mucho bulo, y eso hace flaco favor a los que pueden reflejar acusaciones ciertas.
Con este tema es necesaria una profunda limpia y desbroce.
1
K
6
#9
aPedirAlMetro
*
#5
Tan patética me parece la gente que da por cierto todo lo que se afirma en esos documentos, como la que lo niega categoricamente... como estás haciendo tú.
0
K
10
#10
Pertinax
*
#9
Pues he dicho exactamente lo contrario de lo que pretendes que he dicho. Y lo has negativizado porque, obviamente, no lo has entendido.
1
K
6
#11
aPedirAlMetro
*
#10
No, no has dicho lo contrario
"Y muchos de ellos son simples declaraciones de zumbaos que afirman que se descuartizaba a bebés"
Estas negando la realidad de eso, categoricamente.
No me vengas con milongas
0
K
10
#7
Alcalino
#2
Desde la conferencia de Davos, el bombardeo mediático que estoy recibiendo en plan "Trump está acabado" se ha multiplicado por 10.
Que ahora suelten los papeles de Epstein donde cuentan auténticas burradas de Trump parece intencional.
Me da la sensación que "los poderes" que hay por encima han dicho basta y están preparandole la salida a Trump.
0
K
9
#1
Beltenebros
Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/documentos-epstein-detallan-transferencia
0
K
20
#8
diablos_maiq
Según Betteridge...
0
K
10
#6
Kantinero
No hace falta ningún documento, este tío demuestra todos los días con sus actos lo pedazo de mierda humana que es.
0
K
9
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
