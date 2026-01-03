edición general
Personas no-humanas: ¿deberíamos considerar a los animales (y robots) como personas para darles derechos en el futuro?

Durante décadas, la pregunta sobre si las máquinas podrían llegar a ser personas ha pertenecido al territorio de la ciencia ficción; hoy, sin embargo, la inteligencia artificial obliga a replantear esa cuestión. Desde los albores de la ciencia ficción, el cine y la literatura se han ido plagando de personajes como cyborgs, asistentes artificiales o androides con inteligencia, conciencia, emociones, deseos y voluntad; entes no-humanos capaces de desarrollar algo que siempre hemos pensado que nos pertenecía en exclusiva: una personalidad.

cocolisto #3 cocolisto
No somos capaces de reconocer a los humanos como tales,como para ampliar el abanico para los racistas.
#1 Archaic_Abattoir
No. Siguiente pregunta.
nopolar #2 nopolar *
Si puede haber personas jurídicas... no sé porqué no.
