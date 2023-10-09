edición general
¿Pero qué demonios es Palantir? [Lord Draugr]

¿Pero qué demonios es Palantir? [Lord Draugr]  

Últimamente todo el mundo habla de esta empresa. Se sabe que trabaja para la CIA, para la NSA, trabaja para Israel. Además, uno de sus fundadores es Peter Thiel, extraño hombre donde los haya, un libertario que busca la inmortalidad. Y la gente no parece tener demasiado claro qué demonios busca con Palantir. Algunos creen que es una gran compañía maligna que lo vigila todo, que almacena datos de todas partes y puede manipular al mundo entero. Si escuchamos a su CEO, la cosa es muy distinta

12 comentarios
themarquesito
El mal, así a grandes rasgos. ¿Verdad, @Verdaderofalso ?
3
El_Tio_Istvan
#3 El tecnofeudalismo en su máxima expresión.
2
Verdaderofalso
#3 lo curioso es que antes no se hablaba mucho de ella, hasta que salió esta administración Trump y empezó a ser mucho más evidente… pero llevan años metiendo sus zarpas en varios países

www.meneame.net/story/palantir-consigue-contrato-servicio-nacional-sal
3
Dav3n
#10 Solo hay que ver cómo está subiendo en bolsa para entender que su mercado es todo occidente...

Estamos jodidos y Palantir nos dará la puntilla en cuanto a control social.
0
Torrezzno
Me lo he visto por encima y no cuenta que el gobierno de España los contrató justo al comienzo de la guerra de Gaza

encuentroysolidaridad.net/palantir-y-la-hipocresia-del-gobierno-espano

www.newtral.es/palantir-espana-contrato-inteligencia-militar-gotham/20


Curioso
1
MoñecoTeDrapo
Era un addon para Kodi
1
Torrezzno
#6 Muy lento pero muy bueno si señor
0
XXguiriXX
Peter Thiel es el mejor ejemplo de que se gay no implica ser buena persona y que el patriarcado es mucho más que el género.
0
LuCiLu
Claramente un elfo de Rivendell.
0
mstk
la cosa esa de ver pelis piratas.
0
EldelaPepi
¡El Ojo de Sauron!
Cómo aprendo con este chico, che.
0

menéame