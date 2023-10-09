¿Pero qué demonios es Palantir? [Lord Draugr]  

Últimamente todo el mundo habla de esta empresa. Se sabe que trabaja para la CIA, para la NSA, trabaja para Israel. Además, uno de sus fundadores es Peter Thiel, extraño hombre donde los haya, un libertario que busca la inmortalidad. Y la gente no parece tener demasiado claro qué demonios busca con Palantir. Algunos creen que es una gran compañía maligna que lo vigila todo, que almacena datos de todas partes y puede manipular al mundo entero. Si escuchamos a su CEO, la cosa es muy distinta