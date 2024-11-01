edición general
El periodista Román Cuesta identifica a dos de los agresores fascistas

Sheila Muñoz y Pedro Bayonas serían dos de los ultraderechistas que agredieron al periodista de Diario Red

#2 Suleiman
Si piensan lo que dicen no debería importarles,más bien deberían estar orgullosos... O es que son unos bocazas detrás del teclado?
#7 SMaSeR
El lo que tiene desmontar el programa electoral de algunos (los bulos), que ya no les queda nada mas que la violencia para ganar unas elecciones.
#6 Torrezzno
Dupe y portada
#1 Katos
Haces la guerra por tu lado a espaldas de la justicia contra unos fachas, y luego esos fachas cuando te van a partir la boca llamas a la guardia civil.

Ok.
#3 Sergio_ftv
#1 ¿Qué guerra te has inventado, lo haces para blanquear a fascistas violentos?
#4 Top_Banana
#1 Es un periodista haciendo su trabajo. No hace nada ilegal y favorece al conjunto de la sociedad.

La guerra la hacen los mondongos, alvises y pulseritas varios. Pero les sale de aquella manera...
#5 NoMeVeas
#1 No existe forma escrita o dibujada de representar lo tonto que eres por comparar "desanomizar" a los chulitos( detras de la pantalla) acosadores de internet con una guerra.
