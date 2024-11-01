·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6829
clics
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
5621
clics
Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"
3871
clics
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
3612
clics
Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"
3012
clics
Un perro con un enorme tatuaje en su lomo genera polémica en una feria de mascotas
más votadas
958
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
399
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
449
Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"
309
LaLiga de Tebas usa los servicios de Cloudflare para promocionar su campaña contra la piratería en el fútbol
415
Un bombero de Palencia denuncia las pésimas condiciones laborales de la Junta de Castilla y León: "Es un enemigo portentoso"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
54
clics
El periodista Román Cuesta identifica a dos de los agresores fascistas
Sheila Muñoz y Pedro Bayonas serían dos de los ultraderechistas que agredieron al periodista de Diario Red
|
etiquetas
:
identificados
,
agresores
,
periodista
18
2
1
K
200
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
2
1
K
200
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Suleiman
Si piensan lo que dicen no debería importarles,más bien deberían estar orgullosos... O es que son unos bocazas detrás del teclado?
1
K
30
#7
SMaSeR
El lo que tiene desmontar el programa electoral de algunos (los bulos), que ya no les queda nada mas que la violencia para ganar unas elecciones.
1
K
18
#6
Torrezzno
Dupe y portada
0
K
8
#1
Katos
Haces la guerra por tu lado a espaldas de la justicia contra unos fachas, y luego esos fachas cuando te van a partir la boca llamas a la guardia civil.
Ok.
10
K
-99
#3
Sergio_ftv
#1
¿Qué guerra te has inventado, lo haces para blanquear a fascistas violentos?
5
K
69
#4
Top_Banana
#1
Es un periodista haciendo su trabajo. No hace nada ilegal y favorece al conjunto de la sociedad.
La guerra la hacen los mondongos, alvises y pulseritas varios. Pero les sale de aquella manera...
3
K
49
#5
NoMeVeas
#1
No existe forma escrita o dibujada de representar lo tonto que eres por comparar "desanomizar" a los chulitos( detras de la pantalla) acosadores de internet con una guerra.
2
K
32
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ok.
La guerra la hacen los mondongos, alvises y pulseritas varios. Pero les sale de aquella manera...