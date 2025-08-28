·
17
meneos
146
clics
Román Cuesta revela la identidad de su agresor: fue independentista y se presentó en las listas de Vox en Blanes
El periodista aseguró en 'Todo es Mentira' que el hombre que intentó golpearle en su portal había militado en Vox tras un pasado ligado al independentismo.
|
etiquetas:
:
román cuesta
,
independentismo
,
vox
,
ultraderecha
14
3
0
K
326
actualidad
24 comentarios
14
3
0
K
326
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
YeahYa
#4
Es que te tienes que reir.
Han ido estos descerebrados a por el periodista pero te preocupan los nazis a los que destapa la identidad.
Todo el mundo podría demostrar que no eres demasiado constitucionalista leyéndote....
5
K
74
#6
pepito_palotes
#5
Para empezar, no sabes lo que es un nazi. Un nazi tiene un odio visceral hacia el judío. Eso no se ve el vídeo y no está demostrado de que persigan a judíos.
3
K
-21
#10
YeahYa
#6
Vale sí, que a la ultraderecha os interesa mucho diferenciar entre tipos de fascismo.
2
K
40
#8
pepito_palotes
*
#7
No he visto que llevaran pulseritas. Tampoco hay ninguna relación de la gente que lleva pulseritas con la violencia, a no ser que tú tengas un estudio para rebatirlo. Y no, no es periodista, El acoso no es periodismo. Lo que hace ese tipo es basura. Si te lo hicieran a ti seguro que no te gustaría.
#9
¿Cuál es mi cuerda?
#10
¿Puedes demostrar que soy de ultraderecha?
0
K
6
#20
Einwanderer
#8
Hombre, eso es indemostrable. A veces la ultraderecha y el retraso intelectual son indistinguibles.
0
K
6
#21
pepito_palotes
*
#20
Totalmente de acuerdo, no lo niego.
#19
Yo no estoy entre los agresores. Tampoco hay ninguna agresión
1
K
-7
#15
YeahYa
*
Respuesta a # 8 (que me pregunta y me bloquea a la vez)
¿Por qué eres de ultraderecha? Hago una apuesta:
- Te parece mal la agenda 2030 y crees que es algo comunista
- No te fías del cambio climático
- Crees que Perro Sanxe va a destuir España y regalársela a los independentistas
- Crees que hay una conspiración global para que España se llene de inmigrantes
- Crees que las vacunas del Covid fueron una conspiración para inyectarnos un microchip.
- En algún momento de pequeño te diste un golpe fuerte en la cabeza.
Seguro que cumples casi todos los puntos. Blanco y en botella.
3
K
51
#16
Top_Banana
#15
- Lleva pulserita.
1
K
37
#24
woody_alien
había militado en Vox tras un pasado ligado al independentismo
Girautismo bilateral clarísimo, esta persona necesita terapia.
1
K
32
#7
Top_Banana
#4
Aquí los únicos descerebrados son los pulseritas que han ido a agredir a un PERIODISTA.
Esos a quien defiendes son expertos acosadores. En redes también.
¿Unos deben ignorar y los otros dar palos? ¿Eso dices?
1
K
30
#13
Top_Banana
*
Ya te lo digo yo, llevan pulserita.
Meneame está lleno de noticias sobre estos casos aislados. La mayoría de delitos cometidos por nacionales, son españoles de pulserita.
Si tienes algún dato para rebatirlo, espero aquí sentado, no tengo prisa.
Spoiler: Es periodista.
¿Tú también llevas pulserita?
Edit: jahahhaha se le ha dado la vuelta al cerebro con la última pregunta y me ha metido al ignore.
0
K
17
#18
enochmm
#4
¿Ignorar el odio y los bulos? ¿Hasta cuando exactamente? ¿Hasta que nos metan un cañón de una pistola en la boca?
Que bien se os da poneros del lado de los agresores, sobre todo desde el anonimato. Por eso debe ser que te molesta tanto la labor que hace Román Cuesta.
0
K
11
#22
pepito_palotes
*
#18
El odio lo demuestra Román, revelando datos personales de gente que quiere expresarse libremente desde el anonimato.
#17
Igual de descrebrado y acosador que me parece el tal Román.
0
K
6
#17
Alakrán_
#4
Lo que ha ocurrido es que los descerebrados han ido a por él.
Ubícate.
0
K
11
#14
pedrobotero
0
K
10
#11
pedrobotero
*
edito
0
K
10
#9
pedrobotero
#4
hasta ahora los descerebrados parece que son los de tu cuerda...
0
K
10
#12
DrEvil
"[...]la contradicción entre el pasado independentista y la posterior militancia en el partido de extrema derecha." Como si no hubiese extrema derecha de una y otra bandera, curioso sesgo.
En todo caso, parece claro que no ha cambiado de ideología: tener un cargo político.
0
K
7
#1
pepito_palotes
"El periodista"
Si lo único que hace es perseguir a quien no piensa como él para delatar su identidad. ¿Eso es periodismo para la izquierda?
11
K
-99
#2
pedrobotero
*
#1
desconozco si es o no periodista pero una cosa es pensar como uno o estar en las antípodas de ese pensamiento y la otra es ir sembrando odio, bulos y mierda. Bien está ir destapando la identidad de esa carroña
9
K
132
#4
pepito_palotes
#3
¿Puedes demostrar que soy anticonstitucionalista?
#2
Si siembras odio, bulos y mierda, le ignoras y punto. No le acosas sacando su identidad y lo publicas en tu panfleto comunista para ponerlo en una diana y el día de mañana haya un descerebrado que vaya a por ellos.
4
K
-26
#3
Sergio_ftv
#1
Si un anticonstitucionalista como tu suelta una mentira pues se le llama embustero y no pasa nada.
5
K
71
#19
mstk
#1
¿Se sabe si los agresores coméis jamón?
0
K
7
#23
Glidingdemon
#1¿Hablas
de mondongo o del saco de mierda de quiles? ¿Lo mismo hablas del condenas? ¿Eso es periodismo para la derecha?{lol}
Se nota que has cobrado hoy tu lata de fabada. Ahora preguntame que como se que estas a sueldo de santivago
0
K
6
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
