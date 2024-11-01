edición general
La peor pesadilla de Trump "Hay fotos comprometidas de Trump con Bill Clinton

Esto es una locura absoluta, amigos. Acaban de filtrar mensajes de Jeffrey Epstein de 2018 donde habla de que Putin tendría fotografías comprometedoras de Trump con Bill Clinton. Sí, has leído bien. El mismo Trump que prometió durante toda su campaña liberar TODOS los archivos Epstein ahora está bloqueando activamente su publicación. ¿Por qué tanto miedo?

26 comentarios
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Trump, el becario de Clinton :troll:
#8 Robe7064
#2 The Apprentice.
obmultimedia #19 obmultimedia
#2 Donald "Lewinsky" Trump.
meroespectador #3 meroespectador *
Trum comiendole la polla a Clinton, eso nadie lo vio venir y ya sabemos porque el naranjito dejó de beber alcohol...
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
Tanto Clinton como Trump son dos sinvergüenzas, dos corruptos y han llegado a lo más alto del poder. Lo peor es que la gente siente admiración por la gente con poder y es muy indulgente con las barbaridades que hagan. Trump se lanzó a la política para eludir la cárcel.
johel #7 johel *
#5 Trump se lanzo a la politica porque es un incompetente, necesita una posicion de abuso de poder para que sus negocios no fracasen. Como empresario es incapaz de competir jugando limpio.
Si, si, ya se, lo de jugar limpio en unos negocios donde se cambian las reglas y el tablero cada 5 minutos es un puto chiste.
Mountains #1 Mountains
El meme parece ser  media
Lenari #4 Lenari *
¡Inconcebible!

Es decir... que Trump, que estuvo afiliado al Partido Demócrata hasta el 2010 (Trump apoyó al Partido Demócrata hasta hace poco), ¿tiene fotos con Clinton, que era el principal lider Demócrata en aquel tiempo? ¡¡Inconcebible!! xD
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#4

Ya sabes que hay una frase atribuida a Trump diciendo que se iba a hacer político de derechas porque sus votantes se lo tragaban todo sin pensar.
#13 Razhan
#4 Las fotos no serian comprometedoras por estar con Bill Clinton, sino por lo que se supone que le estaria haciendo
aPedirAlMetro #21 aPedirAlMetro
#13 Creo que si no usas lapices de colores, no lo va a entender.
Eibi6 #25 Eibi6
#4 se te olvida que en los 80 y los 90s era Republicano y que solo fue demócrata durante unos años en los 00s curiosamente cuando fue alcalde republicano de NY Bloomberg con él que nunca se llevó bien, vamos era demócrata por una rabieta entre millonarios

P.D. Bloomberg posteriormente se presentó a las primarias democratas para intentar enfrentarse a Trump en él 2020
Arzak_ #6 Arzak_
A Clinton siempre le ha complacido las personas de pocas palabras y que sean más de sonidos guturales. Mónica puede dar fe de ello. 8-D
#14 Razhan
Seria como minimo interesante que el pene de Bill Clinton fuera la causa de impeachment de dos presidentes distintos
cosmonauta #17 cosmonauta *
¡Con patatas!

¡Os están colando los bulos con patatas!

No tenéis ningún filtro ni pensamiento critico.
Fotoperfecta #10 Fotoperfecta *
¿Mónica Trumpinsky?
Eso sería casi zoofilia.
#16 Razhan
Solo falta que salga Bill Clinton y diga "No tuve relaciones sexuales con ese hombre"
#20 guillersk
Pero que me estascontandooooooo
#23 aladeriva2
Sería el colmo que Trump cayera por un escandalo sexual y no por todas las barbaridades y maldades que ha cometido.
andando #24 andando
#23 sería el colmo que el escándalo no fuese abusar de menores sino haberse comido un rabo
alcama #15 alcama
¿Por qué Alan Barroso tiene cara de subnormal en la miniatura?
#9 Eukherio
Para los MAGA el descubrir que Trump era demócrata será como cuando descubrieron que era íntimo de Epstein.
karaskos #26 karaskos *
Se refieren a esta?

A lo Michel.  media
vilgeits #18 vilgeits *
Las he visto, está Donald con el culo en pompa y Bill comiendole el ojete
#12 perica_we
y desde ¿2018? con esa palanca??
