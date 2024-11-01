La peor pesadilla de Trump "Hay fotos comprometidas de Trump con Bill Clinton  

Esto es una locura absoluta, amigos. Acaban de filtrar mensajes de Jeffrey Epstein de 2018 donde habla de que Putin tendría fotografías comprometedoras de Trump con Bill Clinton. Sí, has leído bien. El mismo Trump que prometió durante toda su campaña liberar TODOS los archivos Epstein ahora está bloqueando activamente su publicación. ¿Por qué tanto miedo?
| etiquetas: bill clinton , donald trump , blowjob , mamada , fotos , putin
Si, si, ya se, lo de jugar limpio en unos negocios donde se cambian las reglas y el tablero cada 5 minutos es un puto chiste.
Es decir... que Trump, que estuvo afiliado al Partido Demócrata hasta el 2010 (Trump apoyó al Partido Demócrata hasta hace poco), ¿tiene fotos con Clinton, que era el principal lider Demócrata en aquel tiempo? ¡¡Inconcebible!!
Ya sabes que hay una frase atribuida a Trump diciendo que se iba a hacer político de derechas porque sus votantes se lo tragaban todo sin pensar.
P.D. Bloomberg posteriormente se presentó a las primarias democratas para intentar enfrentarse a Trump en él 2020
¡Os están colando los bulos con patatas!
No tenéis ningún filtro ni pensamiento critico.
Eso sería casi zoofilia.
A lo Michel.