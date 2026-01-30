·
14
107 clics
107
clics
Pedro Sánchez y Zapatero se convierten en los nuevos objetivos de Trump: "La derecha se está moviendo"
El secretario del Tesoro de EE. UU. habría marcado a Pedro Sánchez y Zapatero como obstáculos políticos: ¿se avecina un terremoto político en España?
|
etiquetas
:
trump
,
zapatero
,
eeuu
,
pedro sánchez
11
3
0
K
185
actualidad
7 comentarios
#5
Gry
¿Se puede juzgar por traición a la patria a quienes le cuentan las películas que se han montado en su cabeza a Trump?
Si fuera una persona normal no pasaría nada pero Trump es capaz de bombardear la Moncloa.
4
K
64
#1
Meneador_Compulsivo
" Ernesto Ekaizer ha afirmado " ajaja
0
K
18
#3
UNX
Tampoco es de extrañar que los globalistas se metan en la agenda de todos los países hasta que no quede ni uno que no sea una sucursal del proyecto 2025.
0
K
15
#7
pitercio
*
El pagador de Zapatero no es Maduro, sino Trump. No es que sea menos mercenario ni menos barato, sino menos accesible. Respecto a Sánchez, no va a encontrar mejor comercial que él en Europa para cosejas cruciales y traicioneras.
0
K
15
#6
BlackDog
Zapatero calienta que sales, se cierra el cerco
1
K
12
#4
Anfiarao
*
Si la derecha se está moviendo, empezará a oler nauseabundo, como cuando agitas mierda.
Buen finde!
0
K
11
#2
Ominous
Habría, podría... ¿Qué pasaba con estos condicionales en meneame?
0
K
10
